DOSSIER | Rencontre avec l’Histoire au Mémorial de Waterloo

À l'intérieur du Mémorial de Waterloo, une maquette géante de 33m2 et plus de 10.000 personnages représentent le champ de bataille. Le nouveau musée propose une expérience de visite moderne grâce à son application spécifique et ses nombreux dispositifs interactifs. Poursuivez le parcours dans la grande galerie des uniformes grâce à un film diffusé en "4D surround" pour un effet complètement immersif! Le ticket donne également accès à la célèbre Butte du Lion. Ne manquez pas la ferme d'Hougoumont, où ont eu lieu le 18 juin 1815 les combats racontés dans une installation multimédia inédite. Pour une expérience encore plus réelle, des soldats en uniforme tireront au fusil ou au canon pour vous guider dans votre visite durant tout l'été.

Infos et réservations: www.waterloo1815.be

