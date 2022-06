Quand les aide-ménagères se mettent au nettoyage écoresponsable…

Bon pour l’environnement, la santé et le portefeuille, le nettoyage écologique a la cote. Si de nombreux ménages l’ont déjà adopté, Magabel, entreprise agrée de Titres-Services à Bruxelles, s’inscrit également dans cette démarche écoresponsable.

Pratique, écologique, sûr et économique, le nettoyage réalisé avec des produits d’origine 100% naturelle s’avère avantageux à bien des égards. C’est la raison pour laquelle de nombreux ménages se sont déjà positionnés en ce sens pour l’entretien de leur domicile.

Mais adopter une démarche écoresponsable n'est pas réservé aux seules personnes qui nettoient elles-mêmes. Magabel, société de Titres-Services à Bruxelles qui connait un succès croissant, propose quant à elle un service d'aide-ménagères spécifiquement formées pour nettoyer efficacement tout en respectant l'environnement.

©Magabel





Des produits simples et naturels

Vinaigre, citron, bicarbonate de soude, savon de Marseille, savon noir…, les produits de base sont simples, respectueux de l’environnement et rapidement biodégradables. En outre, ils sont bon marché et sont souvent disponibles en vrac, ce qui permet de limiter les déchets d’emballage.

« Nous fournissons à nos clients la liste des ingrédients à se procurer. Ce sont des produits que l'on trouve très facilement en grande surface, en droguerie ou en magasin bio. Nos aide-ménagères préparent alors les produits dans la quantité nécessaire directement chez nos clients », précise Milena Maciejewska, Éco-résponsable de la société Magabel

Un nettoyage sûr et efficace

En outre, alors que l’on parle de plus en plus de l’impact de la pollution domestique, opter pour un nettoyage à base de produits dont l’innocuité a été prouvée est meilleur pour la santé de la famille et des animaux de compagnie, car il permet d’éviter d’introduire des substances chimiques irritantes, voire toxiques, dans la maison.

Attention cependant, certains ingrédients naturels peuvent irriter la peau ou ne pas convenir à certaines surfaces fragiles, telles que la pierre naturelle, mieux vaut donc être correctement informé, voire formé telles que le sont les aide-ménagères de Magabel.

« Afin de garantir une parfaite efficacité sans le moindre risque pour la santé ou pour les surfaces à traiter, nous offrons une formation et un encadrement spécifique à nos équipes. Nous leur apprenons également à déchiffrer les pictogrammes indiqués sur les différentes substances afin de leur permettre d'anticiper » ajoute Angelo Mavroudis, porte-parole de la société Magabel.

Par ailleurs, Magabel propose de partager ses recettes de nettoyage au naturel dans un "eco book" du nettoyage écoresponsable consultable sur son site.

Magabel, pionnier en la matière

Créée en 2007, la société de nettoyage Magabel a opté depuis quelques années pour le nettoyage écoresponsable. Véritable pionnière sur son marché, Magabel emploie désormais pas moins de 1000 personnes, actives auprès de plus de 7000 clients répartis principalement à Bruxelles et dans ses alentours, mais desservant avec ses 5 agences toute la Belgique.

Pour plus de renseignements ou faire appel aux services de Magabel, nous vous invitons à prendre contact avec l'entreprise au moyen du formulaire en ligne mis à disposition sur son site.