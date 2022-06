Pilotes de ligne : des écoles de formation compensent la crainte d’une pénurie

Après deux années difficiles, l’activité aérienne reprend des couleurs et plus rapidement que prévu. Une embellie soudaine que les acteurs de la filière n’ont pas tout à fait anticipée. Avec la reprise post-covid du trafic aérien, plusieurs compagnies aériennes sont confrontées à des difficultés de recrutement. Pour corriger cette tendance, Air Academy New CAG est une école de pilotage proposant de multiples modules partant de la formation de pilote de loisir jusqu’à la formation de pilote professionnel. L’objectif ? Diversifier le profil de ses élèves pour répondre aux divers besoins du marché.

Plus de 50 ans de métier

Air Academy New CAG est une école de pilotage fondée dans les années 70 par Berty Graux à l’aérodrome de Gosselies, aujourd’hui devenu l'aéroport de Charleroi (Brussels South Charleroi Airport), faisant d’elle la plus ancienne école de pilotage de l'aéroport wallon. Depuis, Air Academy New CAG n'a cessé de se développer et de se moderniser au fil des années. Un renouvellement et une homogénéisation de la flotte a débuté dans les années 2010 avec l’arrivée de Denis Petitfrère comme CEO et accountable manager du centre de formation, amenant à l’acquisition de nouveaux avions monomoteur (4 Sonaca 200, 5 Diamond Da40), des avions bimoteurs 3 Diamond Da42, un avion de voltige (Extra 330Lx) ainsi que d’un simulateur Alsim AL42 représentant le cockpit exact de ses bimoteurs Diamond Da42. Soucieuse de la qualité de formation offerte à ses étudiants et forte de ses agréments aux normes de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA), l’école de pilotage fut la première en Belgique à être totalement approuvée pour les nouvelles approches aux GPS (PBN – Performed Based Navigation) en 2015. Fin 2019, les premiers vols débutaient pour le tout nouveau module de formation Advanced UPRT (Upset Prevention & Recovery Training) avec l’Extra 330Lx.

Des modules à la carte

Mais pourquoi choisir Air Academy New CAG pour obtenir vos ailes ? Avec près de 30 instructeurs de vol, Academy New CAG est réputée pour l'efficacité de ses programmes de formation. « Nos instructeurs professionnels, notre flotte moderne et importante nous permettent d'offrir une formation particulièrement aboutie à nos élèves », nous explique Arnaud Libeau. « En moyenne une trentaine de candidats, belges et même français, profitant de la particularité de notre espace aérien, de notre météo belge et de l'environnement anglophone, sortent de notre école chaque année. La formation modulaire permet un meilleur contrôle du budget de formation, une progression à son propre rythme, avec un suivi adapté. Chaque module donne accès à une licence ou une qualification effective ».

A quelles conditions ?

« Avoir son diplôme du secondaire est suffisant. Le premier module peut même être débuté dès l'âge 16 ans, il s'agit de l'âge minimum requis sous la réglementation européenne pour être lâché solo », nous précise Arnaud Libeau. « Du point de vue de la condition physique, le candidat doit obligatoirement passer un examen médical dédié. Il est à noter qu'un pilote peut aujourd'hui porter des lunettes. Il existe, en effet, des degrés de tolérance propres à la médecine aéronautique, ce pourquoi un examen médical de contrôle est utile ». Alors que l'industrie prévoit une croissance importante de la demande de pilotes, c'est plus que jamais le bon moment de faire le grand saut et de commencer votre formation. Certes, une formation représente un certain coût, près de 65 000€, cependant l'objectif de l'école est d'offrir un tarif le plus adapté et le plus juste en permettant un paiement progressif en fonction de l'avancée du candidat au cours de sa formation.

Save the date :

Air Academy New CAG sera présent les

25 et 26 juin

à l’aérodrome de Saint-Hubert à l’occasion du

Fly In Festival

avec un stand d’information. Des vols d’initiation sur avion et de voltige sur l’Extra330Lx seront également proposés. Plus d’infos sur : www.newcag.be - Adresse : Rue des Fusillés, 6041 Gosselies (Situation : Brussels South Charleroi Airport).

Le module de formation Advanced UPRT

©NewCAG Air Academy





L’école propose ce module particulier depuis 2019. Elle permet l’amélioration des performances des pilotes dans la manière de détecter un avion se trouvant dans une situation inhabituelle, d'éviter la perte de contrôle et d'effectuer les actions adéquates pour rétablir l'appareil dans une situation normale en toute sécurité. Ce nouveau module fait suite à des accidents aéronautiques bien connus, tel que le vol Air France Rio-Paris (Flight 447). Parmi les instructeurs : Jacques Bodart et Frédéric Colson, d’anciens commandant de bord B737 avec une grande expérience en voltige, et Nicolas Ivanoff, un pilote français connu dans le milieu de la voltige aérienne pour avoir participé à de nombreux championnats internationaux et faisant partie des pilotes piliers des Red Bull Air Race.