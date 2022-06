Space Applications Services, une entreprise belge pleinement engagée dans l'économie "New Space"

Spécialisée depuis plus de trente ans dans la recherche et le développement de systèmes, solutions et produits innovants, space applications services fournit des services aux marchés de l’aérospatiale et de la sécurité, ainsi qu’aux industries connexes. Les secteurs qui en bénéficient sont aussi variés que la santé, la sécurité et l’environnement. Les resultats de ces applications contribuent à l’amélioration de notre avenir commun.

Fondée en 1987, Space Applications Services est impliquée aujourd’hui dans la plupart des programmes de vols spatiaux habités de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de la NASA.

« Au départ, nous nous sommes concentrés sur le développement et l'exploitation de systèmes spatiaux humains et de technologies permettant de maintenir les astronautes en bonne santé pendant leur vol. A présent, nos ingénieurs sont en contact quotidien depuis notre centre de contrôle (situé au siège de la société à Woluwe-Saint-Etienne – à proximité de le capitale) avec la Station Spatiale Internationale (ISS) et son équipage d'astronautes pour mener à bien des activités scientifiques et commerciales », nous explique Richard Aked, fondateur et directeur général.

De la conception aux services

Space Applications Services développe des équipements destinés à être utilisés dans l’espace, tels que des systèmes vidéo à haute vitesse, des systèmes de cybersécurité, des systèmes de météorologie spatiale et des rovers lunaires LUVMI –X (NDLR : un véhicule d’exploration spatiale de type astromobile(1)).

La société propose également des centres de contrôle de mission clés en main permettant la planification, la préparation et l’exploitation de vaisseaux spatiaux ainsi que des mécanismes robotiques intelligents, prêts à l’emploi, tels que HOTDOCK(2) permettant d’accoupler et de désaccoupler facilement des équipements en orbite.

Pourquoi l'Espace ?

Tout le monde connaît les avantages des satellites : à titre d'exemples, les systèmes de navigation et les prévisions météorologiques.

Les missions spatiales apportent et pourront apporter à l’avenir des médicaments et des matériaux impossibles à créer sur Terre alors qu’ils peuvent l’être en microgravité, outre une compréhension radicalement améliorée du comportement du corps, en particulier de son vieillissement, et, dans une dizaine d’années, l’établissement d’avant-postes humains sur la surface de la lune qui deviendront progressivement indépendants et n’auront plus besoin d’être soutenus par des véhicules de ravitaillement en provenance de la Terre. A ce titre, Space Applications Services est aussi active dans le développement et le test de systèmes d’extraction et d’utilisation des ressources lunaires in situ.

Le ‘’New Space’’

Space Applications Services a pu trouver sa place dans l’approche commerciale du « New Space » (notamment grâce à son service ICE Cubes, cf. encadré à droite). Le « New Space » a pour vocation de permettre à ceux qui veulent accéder à l’Espace de le faire de manière plus rentable et simplifiée et de leur offrir des opportunités d’innovation. L’Espace et la microgravité peuvent donc être des outils précieux offrant des possibilités scientifiques et commerciales.

La robotique spatiale au profit de la santé

Space Applications Services a pris le parti d’être présente dans le développement de robots manipulateurs et de mécanismes intelligents pouvant être utilisés afin de réparer des engins spatiaux en orbite ou d’assembler une base sur la Lune. Ces technologies peuvent être directement utiles pour des applications terrestres. De même, les dispositifs d’exercices pour astronautes sur lesquels la société belge travaille depuis des décennies sont dotés d’un contrôle intelligent de la force exercée, et fournissent des exercices personnalisés permettant aux astronautes de se prémunir des effets de la microgravité. Cette technologie peut également être utilisée sur Terre pour réduire - par exemple - le temps nécessaire à la rééducation des patients après un AVC ou un accident grave.

ESA et la NASA comme clients prestigieux

Space Applications Services, toujours en recherche de talents, réalise une part importante de son chiffre d’affaires auprès de clients prestigieux comme l’Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA. Ces mêmes clients souhaitent le développement des meilleures solutions techniques et scientifiques, outre des services de haute qualité. Certes exigeants, ces clients souhaitent également des solutions techniques rentables permettant ainsi d’ouvrir la porte à une réutilisation plus large des technologies spatiales pour des d’applications auprès de missions spatiales commerciales, à l’attention d’autres clients et pour un usage sur la Terre. C’est là tout l’enjeu du «New Space».

RECHERCHE & SCIENCE:

LANCEZ VOTRE EXPÉRIENCE DANS L'ESPACE

En 2017, Space Applications Services fut la première entreprise en Europe à inaugurer un partenariat public-privé avec l’Agence spatiale européenne (ESA).

Appelé «ICE Cubes» (www.icecubesservice.com), le concept comprend un service d’accompagnement du Client depuis l’évaluation de la faisabilité du projet à sa conception, un support au niveau scientifique, ainsi qu’une expertise dans le domaine de l’ingénierie spatiale. La prise en charge comprend également le vol jusqu’à la Station Spatiale Internationale (ISS) et, in fine, l’installation sur la plateforme commerciale ICE CUBES en ce compris toutes les activités de support aux opérations pour la conduite des expériences effectuées dans l’Espace.

« ICE Cubes» est un service accessible pour tous :

Aux écoles, aux universités, aux scientifiques, aux ingénieurs et bien entendu aux industries, quel que soit le domaine envisagé.

Pour un faible prix fixe, le charge utile de l’équipement de l’expérience confiée à nos ingénieurs peut être livrée à la Station Spatiale Internationale (ISS). Elle peut ensuite être contrôlée par un ordinateur portable depuis le laboratoire du client au travers de l’infrastructure de communication fournie par notre centre de contrôle des opérations.