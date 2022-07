Comment améliorer au mieux ses performances énergétiques avec 5 000 € ?

Le coût de l’énergie flambe à la vitesse grand V... Il devient dès lors impératif de réaliser des travaux de rénovation qui permettront d’augmenter les performances de votre logement et de diminuer les dépenses énergétiques. Zoom sur les travaux les plus rentables pour moins de 5 000 €.

La rénovation énergétique permet de faire baisser votre facture en réduisant votre consommation, par exemple en améliorant l’isolation de votre domicile. De plus, ce type de rénovation permet aussi de revaloriser votre bien immobilier.

Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas toujours utile de dépenser des sommes faramineuses pour réaliser ces rénovations énergétiques. En effet, il existe plusieurs types de chantiers à moins de 5 000 € qui permettent d'obtenir des résultats probants, tout de suite visibles sur la facture.

1. L’isolation des combles

Saviez-vous que 30% des déperditions thermiques passaient par le toit ? Dans un tel contexte, l'isolation des combles constitue l'un des leviers les plus importants pour réaliser des économies d'énergie. Or, ces travaux sont généralement faciles à réaliser et peu coûteux. A partir de 35 €/m²[1], on peut déjà isoler des combles perdus (soit 3 500 € pour 100 m²) de surface. A titre de comparaison, une isolation des murs par l'intérieur est comprise entre 50 € et 90 € par m². Pour encore minimiser le budget, vous pouvez aussi recourir à des isolants bon marché comme la laine de verre ou la laine de roche.

2. L’isolation de la porte du garage

Tout comme le toit, l’isolation du garage est prioritaire si l’on souhaite faire chuter sa facture d’énergie. En effet, un garage non chauffé accolé à une maison peut être comparé à un gros glaçon appliqué contre une tasse de café bien chaud. Cela donne tout de suite le ton !

En pratique, cette opération ne coûte pas très cher non plus : un kit d'isolation pour la porte coûte, en effet, entre 10 € et 50 € environ. Pour aller plus loin, on peut aussi isoler les planchers et les murs. Dans ce cas, il faudra alors débourser environ 50 € par m². Pour un garage de 12,5 m², le budget est estimé à 625€. On se trouve donc bien loin de la barre des 5 000€ !

3. L’installation d’un chauffe-eau thermodynamique

La production d'eau chaude sanitaire constitue environ 12% de la facture d'électricité. Un chiffre important que l’on peut faire chuter en investissant dans un chauffe-eau thermodynamique. Concrètement, il s’agit d’un ballon d'eau chaude électrique couplé à une pompe à chaleur air/air. Ce système pompe les calories de l'air extérieur et les utilise pour chauffer le réservoir. On fait donc moins appel à la résistance électrique, et la consommation se voit réduite. Côté prix, il faut compter environ 2 500 € pour un ballon de 300 litres.

4. Le double vitrage

Les fenêtres mal isolées sont sources d’importantes déperditions calorifiques. On parle de 15% des pertes totales de chaleur. Les remplacer par des modèles à double vitrage, plus performants, vous permettra de faire chuter votre facture de chauffage de façon drastique. En moyenne, une fenêtre en PVC coûte entre 500 et 900€ pose incluse. Un budget de 5 000€ permet donc déjà de remplacer une bonne partie des fenêtres de la maison (selon le budget que vous souhaitez allouer à ce poste).

5. Le placement d’un chauffage d’appoint

Pour réduire la facture, il est aussi recommandé d’installer un chauffage d'appoint qui sert de soutien à un système de chauffage principal. On parle ici d’un poêle à bois, d’un poêle à pellets ou d’un insert au gaz. Tous ces dispositifs apportent, en effet, une chaleur directe bienfaisante tout en respectant votre budget. Ces systèmes sont, en outre, proposés dans un large éventail de prix. Il existe donc de nombreuses possibilités sous la barre des 5 000 €.

6. Les aides financières

Il est possible d’obtenir des aides lorsque vous vous lancez dans une rénovation énergétique. Ainsi, pour tout ce qui touche à l’amélioration des performances énergétiques de votre domicile, vous pouvez compter sur des primes régionales.

En Wallonie, il s'agit des primes Habitations. Depuis le 1er juillet 2019, le système d'octroi s'est d'ailleurs simplifié. Notez qu'il est également possible de coupler cette prime avec un prêt à 0 % (le Rénopack). Infos sur https://wikipower.be/isolation/primes/wallonie

[1] Sources : https://www.travaux.com/isolation/articles/isoler-sa-maison-a-moindre-cout