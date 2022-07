Comment investir dans la cryptomonnaie ? Nos conseils pratiques pour débutant

Investir dans la crypto peut sembler complexe. Devez-vous trader activement pour espérer gagner de l'argent ? Pas nécessairement. Même pour un débutant, quelques minutes suffisent pour en acheter. Si vous êtes nouveau dans le monde de la cryptomonnaie, choisissez une plateforme d’échange sécurisée et créez votre compte. On vous explique les quelques connaissances de base à avoir.Investir dans la crypto peut sembler complexe. Devez-vous trader activement pour espérer gagner de l'argent ? Pas nécessairement. Même pour un débutant, quelques minutes suffisent pour en acheter. Si vous êtes nouveau dans le monde de la cryptomonnaie, choisissez une plateforme d’échange sécurisée et créez votre compte. On vous explique les quelques connaissances de base à avoir.

Investir à long terme

Lorsqu'on est novice, investir sur la durée est la manière la plus simple de démarrer. Il suffit d'acheter des cryptos, comme le bitcoin ou le dogecoin, et de les stocker dans un wallet, soit un portefeuille virtuel. C'est un peu comme un coffre-fort qui peut contenir et sécuriser des cryptoactifs. La stratégie d'investissement à long terme est également appelée « hold » dans le jargon des communautés cryptos et bourse. On prend ainsi le pari que la valeur de la crypto augmente. Si c'est le cas, à vous de décider à quel moment vous souhaitez toucher vos profits. Certains investisseurs se contentent d'un gain de 25 % de leur capital pour revendre, tandis que d'autres préfèrent attendre que leur investissement ait au minimum doublé (+ 100 %). Cette stratégie de « long terme » requiert peu de transactions, et ne nécessite pas d'être régulièrement actif sur le marché des cryptomonnaies.

©Litebit





Comment transférer mes bénéfices?

Vous avez réalisé une plus-value ? Le jour où vous souhaitez récupérer tout ou partie de vos cryptos en euros sur votre compte à vue, il vous faudra simplement faire le mouvement inverse, c'est-à-dire transformer le montant BTC de votre choix en euros, via une procédure de vente, et transférer ensuite ces euros sur votre compte à vue via un virement SEPA (« Single Euro Payments Area »). Il s'agit d'un espace unique de paiement en euros qui permet d'effectuer des virements standards ou instantanés et des prélèvements de manière sécurisée entre les pays de la zone SEPA.

Trader plus activement

Le trading consiste à miser sur les mouvements d'un cours, à la hausse ou à la baisse, via un courtier en ligne. C'est une stratégie de « court terme ». De nombreux traders de crypto pratiquent le « day-trading » en exécutant un ou plusieurs ordres de marché par jour. Être un trader rentable demande cependant beaucoup de pratique. Sans réelles compétences ni aucune compréhension du marché, le trading est excessivement compliqué à maîtriser. Si les gains potentiels sont décuplés grâce à l'effet de levier, les risques de perte le sont tout autant. Il est donc fortement recommandé de se former correctement. S'improviser day-trader est une fausse bonne idée.

Vous l'aurez compris, si les traders profitent de la volatilité quotidienne des cours pour réaliser des profits immédiats, les investisseurs, ce qui est fort probablement votre cas, sont plus intéressés par la performance à long terme d'une crypto. De plus en plus de plateformes crypto font leur apparition sur le marché. Vérifiez aussi que le site qui vous propose des placements dans les cryptoactifs est bien légal. Et puis, osez aussi des cryptos moins connues que le bitcoin, telle que ripple .

Note de la rédaction : La cryptomonnaie est soumise à une volatilité extrêmement élevée. Elle n’est pas régulée, ce qui en fait un investissement risqué. Investir de l’argent coûte aussi de l’argent. Les gains éventuels réalisés en cryptomonnaies sont à déclarer.

Contenu publicitaire n’engageant pas la rédaction