Nous y sommes ! C’est l’été, la saison des airbnb, des locations longue durée et des voitures partagées. Vous avez une voiture et vous ne l’emporterez pas avec vous cet été en vacances? Vous pouvez la prêter à vos amis et membres de la famille qui en auraient besoin.

Interdit ni par le Code de la route, ni par le Code des assurances, prêter sa voiture est tout à fait légal. Mais, avant de laisser ses clés, il convient de se renseigner et surtout de se protéger en se munissant d'une bonne assurance auto. Afin que vous prêtiez votre véhicule en toute sérénité Yago a rassemblé pour vous tous les conseils essentiels au bon déroulement de votre prêt de voiture.

1. A qui pouvez-vous prêter votre voiture?

Si vous êtes propriétaire d'un véhicule que vous souhaitez prêter, vous devez faire attention à qui vous désirez le confier. En effet, ce sont les termes de votre contrat d'assurance qui vous indiqueront les conditions ou non dans lesquelles vous pourrez proposer votre véhicule. Lorsque vous souscrivez à un contrat d'assurance auto, vous payez une prime liée au risque et le prêt de votre voiture fera augmenter cette prime.

Vous pouvez alors prêtez votre véhicule aux membres de votre famille, à vos amis ou à des particuliers en toute sérénité à condition que votre assureur soit au courant et d'accord ! Notez que si vous n'êtes pas le propriétaire du véhicule, vous ne pouvez en aucun cas le prêter sans l'accord de son propriétaire. A titre d'exemple, si vous détenez un véhicule de location ou un véhicule de fonction, vous devez prendre connaissance des conditions de votre contrat de location ou de votre contrat de travail avant de vous lancer.

Quelques précisions:

Si vous prêtez votre véhicule à des proches, en conformité avec la loi, la responsabilité de ces derniers sera a priori protégée par votre contrat d'assurance RC auto. Vous n'aurez pas besoin de souscrire à une assurance supplémentaire.

Si vous souhaitez obtenir une rémunération grâce au prêt de votre voiture, vous devez vérifiez auprès de votre assureur auto qu'il vous y autorise et qu'il vous couvre.

Si vous n'êtes pas le seul conducteur de votre voiture et que vous décidez de la laisser à un conducteur occasionnel, membre de votre foyer, cet été, faites le savoir à votre assurance. En effet, le conducteur occasionnel pourra bénéficier d'avantages en termes d'assurance sur le long terme. Par exemple, si votre enfant est conducteur occasionnel de votre véhicule, il pourra témoigner de son expérience de conducteur auprès d'une compagnie assurance lorsqu'il deviendra à son tour conducteur principal d'un véhicule. Il verra alors sa prime d'assurance diminuer !

2. Quelles sont les précautions à prendre avant de prêter sa voiture?

Afin d'éviter les mauvaises surprises au retour de vos vacances, il faut faire attention à qui vous prêtez votre véhicule. Il est primordial s'assurer que la personne a un permis de conduire valide et un nombre raisonnable de sinistres à son actif. Plus que de simplement poser la question, le bon réflexe est de demander une photocopie du permis de conduire de la personne. Ainsi, en cas de délit ou de verbalisation, vous aurez la preuve que vous avez fait le nécessaire avant de prêter le véhicule.

3. En cas d’accident, que dit l’assureur?

Vous avez prêté votre voiture et vous êtes envolé pour les tropiques mais au retour des vacances, une mauvaise nouvelle vous parvient : votre voiture a été accidentée…. Pas de panique!

Si le conducteur de votre véhicule est à l'origine de l'accident, votre responsabilité civile auto prendra en charge les indemnités et les dommages.

Si vous étiez couvert par une assurance grande et petite omnium et par une sécurité du conducteur, les dégâts matériels causés à votre véhicule seront pris en charge et les dommages corporels causés à la personne qui conduisait votre véhicule aussi.

Si le conducteur de votre véhicule n'est pas à l'origine de l'accident, c'est l'assurance de l'autre partie qui se chargera des indemnisations.

Enfin, si vous faites face à un litige, opposant le conducteur de votre voiture et un tiers, c'est la souscription à la garantie protection juridique qui vous accompagnera car elle prendra en charge l'ensemble de vos démarches ( frais d'avocats, frais de dossiers, huissiers, procès…)

Si vous souhaitez confier votre véhicule cet été, il est donc essentiel que vous soyez avertis, que vous preniez vos précautions et surtout que vous vous munissiez d'une bonne assurance auto.

