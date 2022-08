Culture, balades et jeux au cœur du mois d’août

En ce mois d’août, Louvain-la-Neuve continue ses balades guidées au crépuscule et à distances variables, autour de thématiques plurielles.

« On aura par exemple le choix entre une balade guidée « nature » ou plus urbaine, note Coline Senterre, responsable de la communication à la Maison du Tourisme du Brabant wallon. La première balade partira à la découverte de l'histoire de la ville. Elle montrera notamment la transition entre le côté très rural de Louvain-la-Neuve, qui s'est peu à peu urbanisé, et l'évolution des deux fermes néo-louvanistes, déjà présentes au moment de la création de la ville. » Autre déclinaison : le bain de forêt, pour se reconnecter à la nature. « Il s'agira d'une balade très calme, au terme de laquelle on échangera sur ses émotions ». Le premier rendez-vous est fixé au 19 août à partir de 18h15 (pour une durée de 3 heures.) « Il y aura aussi des balades axées sur la photo pour mettre Louvain-la-Neuve en lumière à travers l'objectif, une randonnée de 17 km... » Infos : https://www.destinationbw.be

Menons l’enquête...

Une toute nouvelle édition de « Murder Party » se déroule cet été. A la clé : la résolution d’un mystère en étudiant une énigme policière jouée par des comédiens en différents lieux de la ville. « Ces derniers donneront des indices aux participants pour résoudre l’enquête. Ces « Murder Party » auront lieu les dimanches 7, 14 et 28 août avec un départ entre 14h et 15h15, toutes les 15 minutes, depuis Inforville. L’inscription est obligatoire, au maximum le vendredi précédent. » Une activité idéale pour toute la famille.

La vie de château

Autre style et autre lieu : Les Estivales de Walhain, des visites guidées du château de Walhain, tous les dimanches à partir du 7 août, à côté d’activités annexes. « La première visite aura lieu en présence d’un architecte, les suivantes s’attarderont sur l’histoire du château, avant de se pencher, le 28 août, sur les contes pour enfants ». Les visites sont programmées dès 16h.

Les « Terrasses de l’été » se dérouleront quant à elles au Château d’Hélécine. « Chaque année, des animations pour les enfants et des concerts sont prévus les week-ends, selon la météo. On y trouve des spectacles de magie, de marionnettes, un petit train, mais aussi les habituelles plaines de jeux, châteaux gonflables, mini-golf et petits animaux... »

Abbaye et Mémorial

Des visites guidées, cette fois à l’Abbaye de Villers, auront lieu les dimanches 7, 14 et 21 août. Au menu, des balades contées, des visites du vignoble (les 1ers samedis du mois), et de la micro-brasserie (les 2ème samedis du mois). Enfin, un jeu du cloître se déroulera le 20 août. « Ce dernier est idéal pour les familles, dès l’âge de 6 ans : on relève différents défis qui amènent peu à peu à découvrir le trésor des moines... »

Le week-end du 15 août, enfin, des démonstrations de cavaleries, reconstitutions, ateliers, visites guidées, auront lieu au Mémorial de la Bataille de Waterloo. Sans oublier le barbecue et le décollage de montgolfières en fin de journée.

27 balades dans 27 communes

La Maison du Tourisme vient d’éditer un tout nouveau carnet de 27 balades à pied (soit 1 balade par commune), à la découverte du petit patrimoine et de l’histoire du Brabant wallon.

« Nous venons de sortir la réédition de cette nouvelle brochures : de 15 balades, nous sommes passés à 27. Le but est de permettre au visiteur de prendre le temps de découvrir sa région et ses richesses patrimoniales. Il peut s’agir d’une belle ferme, d’un château, d’une église étonnante... »

Ces itinéraires en boucle s’échelonnent de 2,3 km à 13,5 km et comportent chacun une carte détaillée : on y trouve un pas à pas précis et des points d’intérêt touristiques ainsi qu’un QR code qui renvoie systématiquement vers la balade en ligne sur la plateforme Cirkwi. Cette brochure existe aussi en néerlandais.

Vélos et points-noeuds

Une seconde édition du carnet de 10 balades à vélo est également sortie. On y trouve des itinéraires en boucle qui utilisent le réseau points-nœuds (entre 25 et 38 km). Ils intègrent à chaque fois les points-nœuds à suivre, les points d’information et d’intérêt touristiques, les établissements labelisés « Bienvenue vélo », les réparateurs de vélos et les points de recharge pour vélos électriques. L’internaute peut commander ces brochures sur www.destinationbw.be/nos-brochures. Seuls les frais de livraison sont demandés.

Un guide durable

Premier guide pour un tourisme durable en Belgique (réalisé en collaboration avec la Maison du Tourisme), TAO propose en Belgique 350 adresses (dont 50 en Brabant wallon) sélectionnées par l’éditeur, sur une base de critères préétablis. Il s’agit de lieux éthiques et durables, pour se loger, manger, pratiquer des activités et préparer le monde de demain, pour tous les budgets.

A noter, le tarif préférentiel pour l’obtenir : 10 € (frais de port compris), via la Maison du Tourisme. Vous pouvez aussi le trouver dans certaines librairies (Fnac, Claudine à Wavre, Furet à Louvain-la-Neuve, Au P’tit Prince à Nivelles, Graffiti à Waterloo).