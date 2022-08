Vino Village débarque à Liège ! Un événement de robe, de nez et de goût

Après des premières éditions réussies à Bruxelles et à Namur, Vino Village débarque à Liège le 8 septembre prochain ! Le temps d’une soirée, 11 cavistes et bars à vin de la région liégeoise vous donnent rendez-vous sur la place Saint-Paul pour découvrir plus de 50 vins du Val de Loire ! Le but ? Rassembler les amoureux du vin et les professionnels de la filière pour un moment de partage, de dégustation et de détente.

La Cité ardente trône comme le centre névralgique du « bien vivre » en Wallonie. Le choix de Liège comme ville pour accueillir Vino Village n’est donc pas anodin. Entre les maisons ancestrales et les nouveaux bars à vin tendance, la ville regorge de cavistes et bars à vin réputés. Chaque édition du Vino Village met en avant une région spécifique pour permettre aux amateurs de vins de découvrir en profondeur cette région viticole. Fraîcheur, finesse, fruit et floralité, venez à la rencontre des vins du Val de Loire. C’est également l’occasion de lancer la Quinzaine des cavistes avec les Vins du Val de Loire.

La plus grande diversité de vins au monde

300 kilomètres, c’est la distance sur laquelle le vignoble des vins du Val de Loire s’étend, de Nantes à Blois. Avec 24 cépages, nulle part ailleurs la production de vin n’est aussi diversifiée. Les premières AOC, dont le Cabernet d’Anjou, le Muscadet, le Rosé d’Anjou et le Vouvray, ont été reconnues dans la Loire en 1936. Aujourd’hui, il existe 33 appellations et dénominations d’origine et 1 IGP pour 42.000 hectares de vignes et une production en AOP de 2,1 millions d’hl, représentant près de 11% de la production française en appellation (chiffres 2020). Le Val de Loire est la troisième zone de production de vins d’appellations en France. C’est le N°1 en vins blancs et la plus importante région pour la production de fines bulles après la Champagne. C’est le premier viticole oenotouristique de France pour son accueil (ex-aequo avec l’Alsace). Les vignerons de la région travaillent leurs terres pour offrir aux connaisseurs, après des vendanges à la mi-septembre, une récolte qui réserve chaque année de très belles surprises.

Les « 4 F » de la Loire

Les vins du Val de Loire sont issus d'une palette de cépages unique au monde, offrant une gamme de vins très diversifiée et de haute expression. Et pour cause. La Loire est une région viticole présentant une richesse de terroirs (provenant du massif armoricain à l’ouest jusqu’au bassin parisien à l’est), de climats (océanique à continental) et de cépages. Le point commun des vins ligériens, au-delà de l’influence de la Loire, est leur profil : frais, fin, fruité et floral. Du vin blanc sec au rosé tendre, en passant par les fines bulles, le moelleux et le rouge, chacun trouvera son bonheur dans le vignoble ligérien.

280 millions de bouteilles par an

La Loire est l’un des vignobles les plus demandés du moment : 280 millions de bouteilles sont vendues par an dans 160 pays, ce qui fait neuf bouteilles par seconde. En Belgique, son succès ne se dément pas, avec une progression de +9,8% en volume pour l’année 2021. Notre pays est le quatrième pays importateur des Vins de Loire. Sur le marché belge, les AOP françaises représentent 35%. Il faut dire que le vignoble du Val de Loire en propose pour tous les goûts. Ses vins se déclinent en blancs (45%), rosés (26%), rouges (19%) et fines bulles (10%). Peu importe leur couleur, les Vins du Val de Loire sont idéaux accompagner des températures estivales plus chaudes. Parmi les appellations à déguster lors de la soirée, les participants pourront notamment découvrir Anjou, Chinon, Coteaux du Layon, Crémant de Loire, IGP Val de Loire, Muscadet, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saumur, Savennières, Touraine, Vouvray…

Un concept simple

Comment participer ? Le principe est simple : munissez-vous de votre passeport et voyagez à travers les meilleures adresses viticoles. Pour vous permettre de déguster plusieurs vins et rencontrer différents cavistes, des doses de dégustation de 5cl seront servies aux différents stands. Le pack de bienvenue à 5€ comprend :

● 1 verre à vin, à garder pour chez vous à la fin de l’événement

● 1 livret présentant les cavistes présents et les vins en dégustation à leur stand

● 3 jetons à échanger contre des doses de dégustation aux différents stands

Il faut ensuite compter 1€ par jeton supplémentaire.

Cavistes participants

● 100% vins (4121 Neupré) | Votre expert Caviste en ligne pour la Belgique

● Comptoir des Boissons (4500 Huy) | Spécialiste en boissons

● Ets J Van Laer (4020 Liège) | Vins fins et alcools rares

● La Cave des Oblats (4020 Liège) | Grands vins et vins de copains

● Les Bouches Rouges (4020 Liège) | Wine – Food – More / Wine e-shop / Wine by women

● Les Compagnons du Bien Boire (4000 Liège) | Vins, spiritueux, produits de bouche

● Les Vignes en ville (4000 Liège) | Votre caviste à Liège & Beaufays

● Les Vins de Ludo (4000 Liège) | Des vins toujours bio, souvent sans sulfites

● Les Vintrépides (4000 Liège) | Cave à vin, spiritueux et bières

● O’wine (4000 Liège) | Bar à vin avec petite restauration

● Sobelvin (4031 Liège) | Maison familiale depuis plus de 50 ans

Save the date : Jeudi 8 septembre 2022

🕒 17h00-21h30

👛 Entrée libre

📌 Place Saint-Paul (4000 Liège)

🚌 À 220m/3min de l’arrêt LIÈGE Pont d’Avroy – Bus TEC 1, 9, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 48, 64, 65, 90, 94 et 377

🚗 Parking Cathédrale (payant) à 90m (468 places) – Pensez au conducteur désigné !

Le Vino Village LIÈGE est organisé par Vino.be, le premier site d’information entièrement consacré au vin en Belgique, en partenariat avec les Vins du Val de Loire et avec le soutien de Bel RTL.

