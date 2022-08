Comment changer d’assurance auto en toute sérénité ?

La rentrée approche, avec son lot de changement et vous avez décidé que cette année l’une de vos résolutions serait de changer d’assurance auto ? Yago, courtier digital en assurance, a rassemblé pour vous tous les conseils dont vous aurez besoin afin d’opérer correctement votre changement d’assurance et surtout de trouver celle qui vous conviendra le mieux !

Tout d’abord, il convient de résilier votre ancien contrat. En effet, en Belgique, le Code des assurances est précis. En cas de changement d’assurance auto, vous disposez d’un préavis de trois mois pour adresser une lettre de résiliation à votre assureur via courrier recommandé. Il est impératif de se soumettre à cette procédure pour que votre demande soit prise en considération. Un contrat d’assurance auto vous engage a minima pour un an et que votre résiliation doit se faire lorsque votre contrat arrive à échéance. A titre d’exemple, si votre contrat se prend fin le 21 décembre 2022, vous devez faire parvenir votre lettre de résiliation à votre assureur au plus tard le 21 septembre.

Toutefois la loi reconnaît quatre situations précises qui justifient la résiliation d’un contrat d’assurance sans les 3 mois de préavis :

● Votre assureur vous communique une augmentation de ses tarifs ou une modification significative de ses conditions générales de vente : vous avez alors 3 mois après la notification de ces changements pour demander une résiliation. Par exemple, si vous êtes titulaire d’un contrat d’assurance auto dont la date d’échéance est le 31 décembre et que votre assureur vous informe le 31 novembre que votre prime va augmenter, alors vous avez 3 mois à partir du 31 novembre pour exprimer votre désaccord en envoyant une lettre recommandée de résiliation de votre contrat d’assurance auto. Votre contrat prendra alors fin à la date d’échéance (soit ici le 31 décembre) même si vous n’avez pas eu 3 mois de préavis.

● A la suite d’un accident ou d’un sinistre en tort ou en droit. Dans ce cas vous disposez d’1 mois après les faits pour opérer votre résiliation

● 14 jours après la signature du contrat. En effet, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours uniquement si vous avez souscrit électroniquement (mail, signature électronique) votre contrat d’assurance

● S’il y a une disparition du risque. Cela peut être le cas si vous opérer un changement de véhicule ou bien si vous vous en séparez.

Ensuite, afin d'éviter un "trou assurantiel", une fois votre demande de résiliation faite, ne tardez pas à chercher votre prochaine assurance voiture car avoir une assurance responsabilité civile auto est obligatoire ! En effet, rouler ou même être garé sans une assurance auto est un délit qui vous expose à de graves sanctions (amendes, suspension voire retrait du permis de conduire, peine de prison…).

Avant d’entamer vos recherches, munissez-vous de tous les documents incontournables dont vous aurez besoin pour recevoir des offres de la part des assureurs :

● Votre ancien contrat d’assurance auto

● Votre attestation de sinistralité ( document à demander à votre ancien assureur) qui permet d’indiquer à votre futur assureur les accidents (en tort ou en droit) que vous avez eu auparavant.

● Le certificat d'immatriculation du véhicule

● Votre permis de conduire

Enfin, une fois votre résiliation faite et tous vos documents réunis, il ne vous reste plus qu’à chercher votre nouvelle assurance auto ! Mais alors, comment trouver l’assurance qu’il vous faut ? Commencez par identifier ce pourquoi vous souhaitez changer d’assurance.

● Si vous souhaitez payer moins cher : pour trouver l'assurance auto qui vous conviendra au meilleur prix, il faut comparer les offres ! Il existe des simulations en ligne qui vous aident à trouver la meilleure offre au meilleur prix selon votre profil.

● Si vous voulez avoir une couverture plus étendue : vous devez évaluer votre besoin en terme de couverture afin de vous munir uniquement des garanties dont vous avez réellement besoin.

● Si vous désirez avoir un service client très disponible : vous pouvez vous diriger vers un courtier en assurance qui vous accompagnera en cas de sinistre.

Si vous souhaitez changer d’assurance auto, il est donc essentiel que vous respectiez les délais nécessaires à ce changement, que vous identifiez vos besoins et que vous fassiez le tour du marché.

C'est par ici : Faites une simulation pour trouver l'assurance auto qui vous convient !