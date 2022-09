Plus de 140 métiers sont en tension de recrutement. Dans une période de relance économique post-covid, la formation en alternance à ces fonctions s’affiche comme une filière d’avenir. Entre cours théoriques et présence active en entreprise formatrice, l’apprenant développe ses compétences au contact direct d’un métier porteur, à haut potentiel d’insertion et d’épanouissement personnel. Si la formule est interactive dans la transmission des savoirs, elle permet également de décrocher un emploi plus rapidement.

Ne dites plus métiers en pénurie mais métiers à haut potentiel d’insertion et d’épanouissement

Une formation, un stage, un métier

Vous cherchez un emploi qui offre de réelles opportunités professionnelles ? Vous avez envie de réorienter votre carrière ? Certains métiers manquent systématiquement de travailleurs. Et si pour les personnes les avantages sont multiples, l’entreprise s’y retrouve aussi. L’employeur peut bénéficier du dynamisme de l’apprenant et former un futur collaborateur à son image. ll existe des formations en alternance pour quasiment tous les métiers tant les offres sont multiples.

S’il n’est pas possible d’établir une liste exhaustive des métiers accessibles, les secteurs qui cherchent à recruter sont, entre autres : l’hôtellerie-restauration, la construction et les travaux publics, les entreprises de logistique, l’automobile, les services à la personne, les métiers de la santé, le numérique ou encore le commerce. L’efp, le centre de formation en alternance à Bruxelles, propose, en partenariat avec le sfpme, une large palette de formations qui ouvrent la porte à plus de 95 métiers. Elles s’adressent aux jeunes, aux adultes, aux chercheurs d’emploi et aux salariés en quête de nouveaux défis.

85% d’emploi en fin de formation

D’après de nombreuses études d’insertion, plus de 85 % des apprenants ont un emploi dans les six mois qui suivent la fin de la formation dont la toute grande majorité en CDI à temps plein. La répartition hommes/femmes est différenciée selon les filières. En formation apprentissage-jeune, le centre recense 76% d’hommes et 24% de femmes. En formation adulte, la répartition est de 45% de femmes et 55% d’hommes. Accueillant plus de 7000 personnes par an, l’efp propose trois filières de formations :

- La formation de base pour jeunes en apprentissage, de 15 à 23 ans ;

- La formation de base pour adultes en chef d’entreprise, dès 18 ans ;

- La formation continue pour tout professionnel en activité, passionné ou curieux.

L’amélioration et le renouvellement des compétences sont des facteurs-clés pour le développement économique et la compétitivité de Bruxelles-Capitale. Dans ce cadre, l’Observatoire bruxellois de l’emploi et de la formation dresse chaque année l’inventaire des fonctions critiques, c’est-à-dire les métiers pour lesquels les offres d’emploi présentent des difficultés de recrutement. Parmi sa gamme de formations, l’efp propose 37 formations pouvant déboucher sur une fonction critique.

Un pôle entreprendre

A travers son pôle entreprendre, l’efp s’adresse aussi aux indépendants qui souhaitent renforcer leurs compétences ou mener à bien de nouveaux projets. Le centre propose des formations complémentaires avec le programme « Passeport Réussite » pour starters et entrepreneurs afin de développer l’esprit d’entreprendre des apprenants. Le centre a notamment pour mission, à cet effet, de former de futurs indépendants ou collaborateurs de PME, d’accompagner des porteurs de projets entrepreneuriaux et de permettre une réorientation professionnelle. Vous avez une idée de projet en tête ? Vous aimeriez vous lancer dans l’entrepreneuriat mais il vous manque quelques compétences ? Vous êtes entrepreneur et cherchez à développer de nouvelles connaissances ? Que vous en soyez au stade de la réflexion ou que votre entreprise soit déjà en activité, des formations à la carte sont proposées selon vos besoins : faire une étude de marché, apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux, trouver des clients, développer un business plan, gérer le stress, etc.

Vous avez trouvé la formation qui vous correspond ? Alors il ne vous reste plus qu'à vous inscrire ! Pour cela, il faut choisir votre filière sur : www.efp.be. Clôture des inscriptions : fin octobre 2022.

efp-sfpme UCCLE (site principal) - Rue de Stalle, 292B - 1180 Bruxelles - Tél: 0800 85 210 - E-mail: info@efp.be