Coût de l’énergie : quelles pistes pour cet hiver ?

Les ménages se creusent actuellement les méninges pour trouver le fournisseur d’énergie qui impactera le moins leur portefeuille. Par les temps qui courent, malheureusement, l’exercice s’avère acrobatique !

« A l’heure actuelle, on constate que les clients se posent énormément de questions sur l’évolution du prix du gaz, confirme Murielle, une experte du secteur énergie. Il est pour eux difficile de s’engager tout en ignorant l’évolution future des coûts. Mais si l’on se base sur le prix d’une chaudière au gaz et sur la périodicité des entretiens, le gaz demeure malgré tout attractif. Non seulement la pollution engendrée est mineure comparée au mazout ou au charbon, mais en plus, cette énergie est facile d’utilisation, et les coûts peuvent être étalés sur 12 mois. Bref, le prix du gaz a augmenté, on ne peut pas le nier, mais il demeure malgré tout une bonne alternative. »

Quelques conseils pour limiter sa consommation et ses frais de chauffage

C’est clair, la plupart d’entre nous voient arriver l’hiver avec inquiétude. La facture a été multipliée, en moyenne par trois, par quatre, voire même parfois par cinq depuis la crise. Murielle nous donne quelques conseils pour réduire le montant de la facture...

« Tout d’abord, assurez-vous que vous payez exactement ce que vous devez auprès de votre fournisseur en vérifiant votre facture. Comparez également les fournisseurs d’énergie afin de bénéficier des meilleurs tarifs. Prévoyez aussi de diminuer la température d’un ou de deux degrés par rapport aux autres années. Enfin, mettez en veille, voire éteignez votre chaudière en-dehors des périodes d’hiver. Pour ceux qui ont la chance d’avoir un système de chauffage d’appoint, c’est vraiment important de calculer lorsqu'il est plus intéressant de jongler entre celui-ci et son chauffage central d'un point de vue économique car les prix de toutes les énergies fluctuent constamment. »

Le saviez-vous ?

La principale raison de la flambée des prix de l’énergie est liée à la guerre en Ukraine. « Pourtant, nous n’utilisons pas beaucoup de gaz en provenance de la Russie, note Murielle. Mais les pays qui s’approvisionnaient en Russie se sont adressés à d’autres nations, ce qui a modifié la loi de l’offre et de la demande. Cela a mené à l’énorme fluctuation des prix que nous connaissons aujourd’hui, et qui nous impacte directement ».

Quelles sont les mesures gouvernementales pour soutenir les ménages ?

· La prolongation de la réduction temporaire de la TVA sur l'électricité à 6 % jusqu'au 31 décembre 2022

· La prolongation de la réduction temporaire de la TVA sur le gaz et la chaleur à 6 % jusqu'à 31 décembre 2022

· L’augmentation de l'allocation à 225 euros pour les ménages se chauffant au gasoil de chauffage ou au propane en vrac

· La prolongation de la réduction temporaire de 0,175 euro par litre des droits d'accises sur le diesel et l'essence jusqu'au 31 décembre 2022

· La prolongation de l'extension du tarif social aux bénéficiaires de l’intervention majorée jusqu'au 31 décembre 2022

· La réduction temporaire de la TVA à 6 % sur le gaz et la chaleur pour les copropriétaires (par exemple, appartements, campings, maisons de repos...)