Un outil révolutionnaire pour gérer ses locations !

Les propriétaires utilisent en moyenne une heure par mois et par locataire pour gérer les tâches administratives qui leur incombent : suivi des paiements, indexations, décomptes des charges, communications diverses, etc. Une lourde charge aujourd’hui solutionnée par la plateforme locative SMOVIN qui fait tout à votre place. Un confort ultime dont les utilisateurs ne pourraient plus se passer !

Les multipropriétaires considèrent aujourd’hui leurs avoirs immobiliers comme un actif financier et non plus comme de simples loyers. L’objectif étant de tirer un rendement attractif de leur patrimoine sans en subir la pression administrative, particulièrement énergivore.

Or, le monde immobilier est en pleine évolution au niveau du résidentiel locatif : fiscalité, verdissement du parc, hausse des taux et des coûts de la construction/rénovation... et requiert désormais une approche rationnelle de la part des propriétaires. « La nécessité d'une gestion rigoureuse et précise s'impose dès lors comme une évidence, note Grégoire de Donnea, administrateur délégué de SMOVIN. Par ailleurs, les investisseurs « modestes », désireux de se constituer un premier patrimoine immobilier, sont aussi des acteurs auxquels nous pouvons proposer une assistance de gestion. »

Que propose concrètement SMOVIN ?

SMOVIN offre une automatisation et une digitalisation des tâches administratives et financières récurrentes de la gestion locative. « On parle ici du suivi des paiements des loyers, des indexations, des décomptes de charges, des renouvellements de baux ou encore des communications en tous genres, tout aussi rébarbatifs que chronophages. »

En pratique, SMOVIN automatise donc le suivi des paiements des locataires via un mandat de consultation des comptes en banque des clients, envoie des communications automatisées (par SMS, email, courrier ou courrier recommandé), calcule des décomptes de charges ou encore la notification d'une indexation de loyer....

Une solution innovante, simple, évolutive et complète, offrant un capital-temps précieux aux propriétaires. En effet, alors que le temps consacré à la gestion locative traditionnelle est globalement estimé à 1heure/mois/bien, ce délai est ramené à 15 minutes via SMOVIN. Ce capital-temps (pour un patrimoine de 20 biens il représente 18 jours/an !) peut alors être mis à profit pour d’autres tâches.

« A moyen terme, notre évolution – soutenue par une croissance à 2 chiffres – vise à étendre géographiquement notre offre de services prioritairement en Belgique - plus particulièrement en Flandre - avant d’aborder d’autres marchés », précise Grégoire de Donnea.

Centralisation digitale et visibilité maximale

Pour réussir ses missions, SMOVIN centralise l'ensemble des informations patrimoniales de ses utilisateurs. Le logiciel permet donc de retrouver - le temps d'un clic - les coordonnées des locataires ou prestataires, les documents d'expertise (par exemple les états des lieux), les contrats et leurs les dates-clés, les précomptes, etc. « L'utilisateur dispose dès lors d'une visibilité instantanée sur son patrimoine et peut (ré)agir en conséquence. Autre avantage : au moment de la vente d'un bien, toutes les informations digitalisées sont transmises à l'acheteur qui, en conséquence, se voit libéré d'une volumineuse paperasserie. »

Quelques chiffres

· Via son application, SMOVIN gère aujourd’hui plus de 20.000 biens issus de 500 investisseurs

· 113 millions d’€ de loyers seront collectés en 2022

· SMOVIN compte aujourd’hui une équipe de 12 personnes opérant selon une approche problème >< solution (standard ou sur-mesure) sur un marché structuré entre investisseurs débutants et professionnels

· Le CHURN (taux d’attrition des clients) est limité à 2%

· Le taux de satisfaction de SMOVIN s’élève à 4,8/5 sur Google et 4,5/5 sur Capterra. De plus, le NPS (Net Promoter Score) moyen dans le secteur des software est de 30 contre 62 pour SMOVIN.

Ils utilisent SMOVIN...

· Geoffrey B. IT Manager @ Studio Group : « SMOVIN, c’est une meilleure productivité, une tranquillité d’esprit et un département comptabilité qui respire enfin. »

· Pieter Hendrickx. CEO @ Dockx Holding : « La plateforme est intuitive et simple d’utilisation. Son impact est largement positif, tant sur le business que sur les collaborateurs. »

· Vanessa T. Director Accountancy & Advisory @ Deloitte : « SMOVIN fait partie de nos programmes les plus conviviaux. Ce constat fait l’unanimité auprès de nos collaborateurs, opérationnels au terme d’une formation très rapide de 60 à 120 minutes. »

SMOVIN relève d’un choix, non d’une contrainte !

« Les utilisateurs sont libres de quitter la plate-forme à tout moment avec toutes leurs données. Toutefois, ceux qui pensent faire mieux avec une combinaison d’outils gratuits (fichier excel, Drive, Whatsapp) s’exposent à des erreurs pouvant être onéreuses.

SMOVIN en bref

SMOVIN est un logiciel d’assistance à la gestion locative des multipropriétaires proposé depuis 2017 par la startup éponyme. Elle était initialement destinée aux détenteurs d’un portefeuille de 10 biens immobiliers et plus. Depuis 2022, toutefois, sous la direction de Grégoire de Donnea, nouveau CEO de l’entreprise, SMOVIN s’adresse désormais à tous multipropriétaires de deux biens minimum, qu’il s’agisse de maisons, appartements, kots, garages, petits commerces, etc. grâce à un plan tarifaire revu et adapté à toutes les tailles de patrimoines.