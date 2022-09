Maison Flamant : Faites de votre intérieur un foyer chaleureux

Sweet Home et Sweet Office

Fondées il y a une quarantaine d'années, les boutiques Flamant ont, depuis plusieurs décennies déjà, définitivement conquis le monde de la décoration belge. Fournisseur de la Cour depuis 2007, une reconnaissance d'un haut niveau de qualité, l'entreprise 100% belge propose des meubles et accessoires décoratifs qui créent une ambiance chaleureuse et des intérieurs élégants. Le cadre résolument raffiné de l'enseigne reflète la vision d'avenir de la marque et se concentre sur son nouveau slogan correspondant au modèle familial actuel : You 're home. Chez Flamant, les articles de décoration sont d'une beauté brute. Et si votre bureau à domicile est votre poste de travail personnel ou celui de vos enfants s'ils sont aux études, des conseillés vous aident également à créer la pièce qui répond à vos besoins, agrémentée de meubles et d'accessoires de bureau. Dans tous les cas, en ligne de mire, un seul mot d'ordre : le confort.

Trouvez l’intérieur qui vous va

Au fil des années, Flamant est aussi devenu bien plus qu'une enseigne. Le respect du savoir-faire artisanal souligne l'importance de l'authenticité. Les meubles sont créés à partir de matériaux naturels de qualité, dans des ateliers d'artisans du monde entier. L'innovation et le surcyclage forment les piliers de la philosophie d'entreprise. Les collections couvrent tout un éventail de styles, du classique, en passant par le vintage et l'intérieur citadin. C'est l'essence même de Flamant : une offre très variée, aujourd'hui disponible en ligne qui permet à chacun de shopper les indispensables pour créer un intérieur totalement personnalisé et convivial. Vous trouverez certainement le style qui vous va.

©Maison Flamant

Flamant at home

Quels sont les points forts de votre pièce ? Quel luminaire ou quelles armoires choisir ? Comment apporter une bonne dose de peps et de couleurs ? Quelles associations sont plus harmonieuses que d'autres pour un environnement plus zen ? Vous êtes enthousiaste et vous avez des idées plein la tête, mais vous éprouvez quelques difficultés à les concrétiser ? Si vous cherchez l'aide d'un professionnel, Flamant assure des conseils personnalisés à domicile. Vous envisagez de relooker votre entreprise ou vous aimeriez que l'on relooke votre résidence secondaire ? Flamant at Home s'occupe également de tout, de l'élaboration des plans à la finition. Pour prendre rendez-vous, cliquez ICI.

©Maison Flamant

Besoin d'aide ou d'un conseil ? Formez le : +32 54 43 32 99 du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures. Envie de découvrir les dernières nouveautés ? Inscrivez-vous à la newsletter et bénéficiez de 10% sur votre premier achat : https://shop.flamant.com/fr