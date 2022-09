Impact Together : travailler ensemble pour un monde meilleur

Le nouveau fonds philanthropique de BNP Paribas Fortis porte un nom : Impact Together. Celui-ci a pour vocation de soutenir les organisations locales qui œuvrent pour les causes sociales et environnementales. Avec Impact Together, BNP Paribas Fortis renforce son engagement positif !

Géré par la Fondation Roi Baudouin, Impact Together est un nouveau fonds philanthropique, à travers lequel BNP Paribas Fortis entend soutenir des organisations et des projets qui agissent en faveur de l’intérêt général et poursuivent des objectifs durables. Financé par une partie des frais de gestion d’un fonds d’investissement responsable de BNP Paribas Fortis, celui-ci bénéfice de l’expertise et de la connaissance du terrain de la Fondation Roi Baudouin. Rencontre avec Stéphane Vermeire, General Manager Private Banking & Wealth Management chez BNP Paribas Fortis, et Brieuc Van Damme, administrateur délégué de la Fondation Roi Baudouin.

Brieuc Van Damme et Stéphane Vermeire ©BNP Paribas Fortis

Pourquoi BNP Paribas Fortis lance-t-elle un nouveau fonds philanthropique ?

Stéphane Vermeire « Offrir notre soutien à des associations caritatives n'est pas vraiment une nouveauté pour BNP Paribas Fortis ni pour nos clients. Depuis 2015 déjà, nous reversons une partie des frais de gestion générés par notre plus grand fonds d'investissement responsable, afin de soutenir des organisations œuvrant pour un monde meilleur. Grâce aux investissements responsables de nos clients, le montant total de nos dons s'élève à 13,5 millions d'euros reversés à des organisations sans but lucratif : des banques alimentaires pendant la crise sanitaire, la Croix-Rouge, la Fondation contre le cancer, etc. Par le biais de notre nouveau fonds philanthropique, Impact Together, nous voulons renforcer davantage notre engagement et celui de nos clients. Une façon supplémentaire d'accroître notre influence positive commune ! »

Pourquoi avoir choisi de travailler avec la Fondation Roi Baudouin ?

Stéphane Vermeire « Cela fait longtemps que nous collaborons avec la Fondation Roi Baudouin. En effet, nous reversons déjà, chaque année, une partie des frais de gestion générés par notre plus grand fonds d'investissement responsable au Venture Philanthropy Fund de la Fondation. Au moment de créer Impact Together, c'était une évidence de collaborer avec la Fondation, compte tenu de son expertise, de son professionnalisme et de ses connaissances indispensables pour sélectionner les organisations et projets qui cadrent avec les objectifs de notre fonds philanthropique. »

Brieuc Van Damme « Grâce au Venture Philanthropy Fund, évoqué par Stéphane, la Fondation Roi Baudouin a déjà pu investir près de 10 millions d'euros depuis 2015. Cela a permis de renforcer le professionnalisme de quelque 150 organisations sans but lucratif et d'entreprises à finalité sociale en Belgique.

Nous sommes donc ravis de la confiance de BNP Paribas Fortis et heureux de constater qu’elle renforce son rôle philanthropique, grâce à Impact Together. Celui-ci sera encadré par la Fondation Roi Baudouin, qui est constamment en contact étroit avec le terrain et avec d’autres organisations. »

Quels sont les objectifs et les thèmes portés par ce nouveau fonds philanthropique ?

Stéphane Vermeire « À travers Impact Together, BNP Paribas Fortis veut contribuer, avec ses clients, à la construction d'un avenir plus durable. Ce fonds philanthropique soutiendra donc des organisations et des projets locaux qui agissent en faveur de l'intérêt général et poursuivent des objectifs durables. Impact Together sera également structuré pour pouvoir réagir rapidement dans des situations d'urgence. »

Brieuc Van Damme « En effet, ce sont les deux piliers d'Impact Together. D'une part, soutenir structurellement certaines organisations, sélectionnées par un comité neutre et indépendant, via le financement de missions de consultance stratégique, du coaching individuel et de la mise en réseau. Un triple mécanisme de soutien susceptible d'accroître l'effet positif des organisations soutenues. D'autre part, ce fonds philanthropique soutiendra aussi des projets concrets autour d'une thématique précise, également sélectionnés par un jury neutre et indépendant. »

Quelle est la différence entre Impact Together et l'actuelle BNP Paribas Fortis Foundation ?



Stéphane Vermeire « Les initiatives se ressemblent évidemment, car elles s'inscrivent toutes les deux dans notre approche "enable to grow", au sein de laquelle nous aidons nos clients et partenaires à se développer. Mais elles affichent aussi des différences. La BNP Paribas Fortis Foundation est soutenue par les dons de la banque et de ses employés. Dans le cas d'Impact Together, la banque fait don d'une partie des frais de gestion d'un de ses fonds d'investissement responsable. Les finalités sont également différentes, puisque la BNP Paribas Fortis Foundation se concentre davantage sur les jeunes et les enfants en difficulté. En résumé, on peut dire que notre nouveau fonds philanthropique Impact Together et la Fondation sont vraiment complémentaires ! »

1. Max Jadot - Chairman of the Executive Board and CEO chez BNP Paribas Fortis 2. Stéphane Vermeire - General Manager Private Banking & Wealth Management chez BNP Paribas Fortis 3. Françoise Pissart – Directrice, Fondation Roi Baudouin 4. Tine Bourgeois - Head of Company Engagement BNP Paribas Fortis and Sustainability Approach RPB 5. Brieuc Van Damme - Administrateur Délégué, Fondation Roi Baudouin 6. Caroline Thijssen - Head of Sustainable Business Approach at BNP Paribas Fortis 7. Sophie Van Malleghem – Senior Coordination, Fondation Roi Baudouin ©BNP Paribas Fortis

Vous voulez en savoir plus sur Impact Together, le nouveau fonds philanthropique de BNP Paribas Fortis ? Cliquez ici.

Vous êtes une organisation œuvrant pour un monde meilleur ? Envoyez votre dossier de candidature jusqu'au 9 novembre, via le site de la Fondation Roi Baudouin www.kbs-frb.be.