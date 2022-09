Vendre sans agence : une réelle économie

En Belgique, les agences immobilières occupent une large place sur le marché des ventes et achats de biens. Pourtant, vendre en autonomie de particulier à particulier reste une solution parfaitement envisageable pour vendre son logement. Il existe même des alternatives pour vendre sans agence et réaliser ainsi un important gain financier.

Pourquoi vendre sans agence ?

Dans le contexte économique actuel marqué par une baisse du pouvoir d’achat, de plus en plus de particuliers cherchent à vendre leur bien sans avoir à concéder une commission à une agence immobilière. Celle-ci s’élève en moyenne à quelque 4 ou 5 % du prix de vente et couvre les frais d’agence : accompagnement et suivi des dossiers, réalisation de photos, publicité, etc.

En évitant de passer par une agence, le gain de la vente est maximisé et le propriétaire économise facilement quelques milliers d'euros tout en échappant par ailleurs à une éventuelle exclusivité.

BE MYSALE : vendre en toute simplicité…

Fin 2021, Eric Curro propose sur le marché une nouvelle solution de vente : bemysale.be. Fort de 20 ans d’expérience en expertise immobilière et de 13.000 expertises à son actif, il s’est accompagné des services de son fils Cyril, jeune responsable marketing pour élaborer cette plateforme.

« Nous avons placé les propriétaires au centre de la réflexion pour proposer un outil réellement simple à prendre en main », explique Cyril Curro.

En effet, au moyen de bemysale.be, la vente sans agence se révèle particulièrement simple. L'objectif étant de trouver rapidement l'acheteur, une annonce immobilière qualitative peut être créée et gérée par le propriétaire pour un tarif unique et sans options à payer lorsque l'annonce est prête à être diffusée.

L’annonce est publiée directement sur la plateforme, mais également sur les grands sites de vente durant une période de 4 mois, soit une durée d’exposition idéale. L’utilisateur sait dès le départ à quoi s’en tenir et aucuns frais supplémentaires ne sont à prévoir.

… en gardant les cartes en main

Le vendeur a ensuite toutes les cartes en main pour gérer sa vente. Depuis son profil personnel sécurisé, il peut modifier son annonce à tout moment : le prix du logement, les informations renseignées ou encore son calendrier pour les visites. En effet, le propriétaire gère son calendrier en indiquant ses disponibilités pour les visites. Lorsqu'il y a des demandes, la plateforme envoie au propriétaire des notifications par SMS ou par e-mail. Pour les acheteurs potentiels, l'utilisation du calendrier est par ailleurs très intuitive. « C'est en définitive aussi simple que réserver une table dans un restaurant », souligne Cyril Curro.

Des contacts de qualité

L’inscription des acheteurs potentiels sur le site permet de réaliser un filtrage des demandes pour que seuls les particuliers puissent entrer en contact avec le propriétaire. Celui-ci n’est donc pas dérangé par des contacts commerciaux d’agences en prospection.

« Le vendeur se consacre uniquement aux personnes intéressées par son bien, ce qui lui permet de gagner un temps précieux » apprécie Cyril Curro.

Autre atout de la vente sans agence, visiteurs et propriétaires peuvent se rencontrer durant la visite du bien et discuter en toute transparence des éventuelles conditions de vente et spécificités du logement. La rapidité des réponses aux questions ainsi permise est d’ailleurs grandement appréciée par les acheteurs potentiels.

Un réel service

Outre le fait que la plateforme est intuitive pour la création et la gestion de l’annonce, un service complet est fourni à ses utilisateurs. Du matériel d’affichage est livré à domicile afin d’assurer la publicité de la vente directement en façade.

Le propriétaire reçoit également des conseils pratiques et des documents pour mettre toutes les chances d’une vente réussie de son côté. Il ne reste alors plus qu’à finaliser la vente auprès de l’étude notariale du choix du vendeur.

Le propriétaire reçoit également des conseils pratiques et des documents pour mettre toutes les chances d'une vente réussie de son côté. Il ne reste alors plus qu'à finaliser la vente auprès de l'étude notariale du choix du vendeur.