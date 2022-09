Comment embellir son extérieur grâce à un crédit travaux

Le jardin est un espace qui a pris une place de plus en plus prépondérante dans la maison. Quelles que soient les dimensions de votre extérieur, grand, moyen ou petit, le jardin reste un lieu propice à la détente, à l’intimité mais aussi à la convivialité, un véritable havre de paix qui peut devenir une priorité pour les foyers en quête de sérénité.

Encore faut-il avoir le budget suffisant pour transformer un espace extérieur en friches, impersonnel en un jardin qui vous ressemble et dans lequel vous vous sentez bien ! Découvrez comment financer les travaux de transformation de votre extérieur !

Transformer votre jardin grâce au crédit travaux

Il peut parfois être difficile de s'en rendre compte mais transformer un jardin initialement en friches en un espace à votre image, à la hauteur de vos espérances, est loin d'être facile et encore moins gratuit.

Propriétaire d'une charmante maison, vous souhaitez enfin pouvoir profiter d'un extérieur qui vous appartient et dans lequel vous vous sentez bien, sachez ainsi que c'est un projet qui peut vite devenir chronophage, demander une grosse charge de travail et qui requiert, qui plus est, des ressources financières assez importantes.

Vous souhaitez en effet aménager votre extérieur, installer une terrasse, un coin détente, vous projetez peut-être d'installer, enfin, la piscine de vos rêves ?

Toutes ces installations ont un coût. Un prix qui peut être plus ou moins élevé selon vos plans, vos besoins et vos envies.

Vous ne possédez pas les liquidités nécessaires pour faire du jardin de vos rêves une réalité ? C'est peut-être le moment de se renseigner sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous.

Le DIY pour votre aménagement extérieur

Il est certain que de nombreuses améliorations peuvent être réalisées à moindre prix. Vous pouvez opter pour l'option du DIY, autrement dit le "fait-maison".

Il existe en effet de nombreux aménagements qui peuvent être créés à partir de presque rien pour un résultat plus que convaincant.

Pour vous aider dans cette démarche, n’hésitez pas à éplucher le web à la recherche des tutoriels qui sauront vous accompagner dans la réalisation de vos aménagements extérieurs.

Choisir le prêt travaux pour vos aménagements extérieurs

Cependant, certaines améliorations - comme la pose de votre terrasse ou de votre piscine - nécessiteront tout de même l'intervention de professionnels, ce qui pourrait alors avoir un réel impact sur votre budget.

Dans ce cas, vous pouvez également décider de partir sur la solution du prêt travaux.

Le prêt travaux, également appelé prêt rénovation, est un prêt que l'on désigne comme un prêt personnel affecté.

Un prêt personnel est un crédit qui permet d'emprunter une certaine somme d'argent à un taux d'intérêt et à des mensualités fixes.

Vous vous engagez ainsi à rembourser votre prêt chaque mois à un montant fixé à l'avance. La durée de votre crédit sera également connue dès la signature de votre contrat.

L'avantage majeur d'un tel emprunt est qu'il vous évite toute mauvaise surprise.

Pas d'échéances, pas de changement de taux du jour au lendemain, vous conservez le même crédit du début à la fin de votre contrat.

Il est également important de pouvoir noter la différence entre un prêt personnel affecté et un prêt personnel non-affecté parce que cette différence aura une incidence considérable sur votre crédit travaux.

Le crédit personnel affecté pour un crédit travaux

Ainsi, le crédit personnel ou à tempérament affecté désigne les crédits liés à l'achat d'un bien ou d'un service. En d'autres termes, faire appel à un prêt personnel affecté vous contraint à utiliser entièrement la somme empruntée pour financer un projet spécifique.

C'est notamment le cas pour le crédit travaux ou le crédit auto par exemple.

Vous devrez donc prouver que l’argent a bien été utilisé dans le cadre de votre achat de voiture ou dans la réalisation de vos travaux. Il vous faudra donc garder vos factures, devis et contrats éventuels.

Obtenir un crédit personnel affecté peut être parfois plus difficile puisqu'il requiert plus de preuves de votre solvabilité et de justificatifs de votre achat.

Toutefois, l'avantage majeur de ce type de prêt est que les taux proposés sont plus avantageux.

Le crédit personnel non-affecté

A contrario, le crédit personnel non-affecté vous permet d'utiliser l'argent emprunté sans devoir justifier son utilisation. Vous êtes libre de dépenser cette somme comme bon vous semble.

On parle notamment de prêt à tempérament non-affecté lorsque vous contractez un prêt vacances, un prêt mariage ou encore un prêt étudiant.

Ce type de crédit est généralement plus facile à obtenir mais il présente toutefois un taux d'intérêt plus élevé que le prêt personnel affecté.

Quels travaux réaliser grâce au crédit travaux ?

Les travaux réalisables grâce au crédit travaux sont multiples.

Comme nous avons pu le constater, le crédit rénovation ne s'arrête pas à la porte menant à votre extérieur. Il ne consiste pas uniquement à rénover une partie de votre maison, à réparer l'un ou l'autre élément de votre habitation. Le spectre d'utilisation du crédit travaux est vaste.

Découvrons comment le prêt rénovation peut être utilisé.

Il faut savoir que le crédit travaux comprend tous les types de travaux qu'il s'agisse de travaux d'intérieur comme de l'aménagement de votre jardin. Ce prêt peut donc être utilisé pour rénover, réparer ou encore aménager votre intérieur ainsi que votre extérieur.

Avec le crédit travaux, vous pouvez notamment :

● Réparer la plomberie ou le système de chauffage de votre intérieur.

● Rénover l'intégralité de votre salle de bains, de votre salon.

● Installer de nouveaux châssis.

● Refaire l'ensemble des peintures, rafraîchir les papiers peints qui ornent votre maison.

● …

Il existe également un large panel de travaux que vous pouvez entreprendre dans votre jardin grâce au crédit rénovation.

Grâce au crédit rénovation, vous pouvez également :

● Installer un nouveau portail, remplacer vos barrières, clôtures déjà existantes.

● Installer une terrasse flambant neuve sur laquelle vous pourrez profiter des journées ensoleillées en toute intimité ou entouré de vos proches.

● Construire la piscine dont vous avez toujours rêvé.

● Installer une véranda ou pourquoi pas une pergola, des installations qui vous permettraient de profiter de votre extérieur et ce, quelle que soit la saison, quelle que soit la météo prévue.

● Installer un nouveau gazon pour un jardin digne de ce nom et à la hauteur de vos attentes.

● …

Quelles différences entre prêt jardin et prêt rénovation

Impossible de le rater lorsque l'on se renseigne sur le prêt qu'il faut contracter pour rénover son extérieur, le prêt jardin ou terrasse revient souvent à la charge.

Mais quelle est la différence entre un prêt jardin, terrasse et un crédit rénovation, travaux ?

Eh bien, sachez que ces deux crédits ne forment en fait qu'un seul et même prêt.

En effet, il n'existe aucune différence entre le crédit jardin et le crédit rénovation, que ce soit en termes de taux d'intérêt - un aspect primordial de votre crédit puisqu'il impactera indubitablement le montant total de votre prêt ainsi que vos mensualités - ou son fonctionnement.

Le crédit jardin ou terrasse est un crédit travaux.

Les conditions pour obtenir le crédit travaux pour vos aménagements extérieurs

C’est décidé, vous allez contracter un crédit travaux pour embellir votre extérieur !

Vous souhaitez installer la piscine tant rêvée, profiter d'une terrasse pour inviter vos proches, créer un espace cocooning où vous pourrez vous détendre ou encore installer une pergola ou une véranda pour vous protéger du temps parfois capricieux que nous réserve la météo en Belgique ?

Quel que soit votre projet, quel que soit le style que vous souhaitez apporter à votre jardin, cela sera possible avec le crédit travaux.

Cependant, avant de se lancer dans ce projet ambitieux, encore faut-il que la banque accepte votre demande de prêt.

En effet, les banques souhaitent prêter leur argent à des personnes de confiance et pour s'en assurer, les organismes financiers ont mis en place une variété de conditions à remplir pour pouvoir obtenir le graal, autrement dit le crédit travaux !

Pour pouvoir bénéficier du financement de la banque pour vos travaux, vous devez :

● Être âgé d'au minimum 18 ans est un critère indispensable pour pouvoir profiter du prêt travaux.

● Être propriétaire de votre habitation.

● Posséder une carte d'identité valable.

● Ne pas être fiché sur la liste noire des mauvais payeurs de la Banque Nationale de Belgique.

● Pouvoir prouver que vous serez capable de respecter votre engagement et de rembourser votre dû chaque mois. Vous devez pouvoir présenter vos fiches de paie, vos diverses sources de revenus. Il est donc essentiel de pouvoir montrer que vous possédez un emploi stable et un revenu suffisant pour rembourser votre dette.

● Être en mesure de présenter les justificatifs de votre emprunt, vos bons de commande, vos devis ou vos factures prouvant qu'au moins 80% du montant emprunté a bien été utilisé pour la réalisation de vos travaux.

Notez également que plus vous serez une personne de confiance aux yeux de l'organisme prêteur, plus vous pourrez bénéficier d'un taux avantageux pour votre prêt travaux.

Néanmoins, gardez à l’esprit qu’emprunter de l’argent coûte également de l’argent ! Soyez certain que contracter un crédit rénovation est bien la solution qu’il vous faut et que vous serez bien capable de rembourser la somme empruntée sans vous mettre, pour autant, dans l’embarras !

Contracter un crédit est ainsi un engagement de longue durée qu’il ne faut pas prendre à la légère !

Faites appel à un courtier en crédits pour votre crédit travaux !

Tout le monde est à la recherche du crédit le plus adapté et le plus avantageux pour son projet. Toutefois, il faut bien avouer que c’est souvent plus facile à dire qu’à faire.

En effet, les étapes à franchir pour obtenir un crédit adapté à votre situation financière, à vos besoins, à votre profil sont multiples et les obstacles qui peuvent potentiellement se dresser entre vous et votre objectif peuvent être tout aussi nombreux.

Alors, pour vous aider à vivre sereinement votre crédit, vous pouvez faire appel à l'expérience accrue et au savoir-faire éprouvé d'un courtier en crédits.

Ce spécialiste du crédit propose de vous accompagner à travers chaque étape de votre demande de prêt travaux. Il sera votre meilleur allié dans cette aventure.

Le courtier en crédits vous aidera à construire un dossier en béton à présenter à la banque, il sera votre conseiller, votre négociateur, il défendra vos intérêts auprès de l'organisme prêteur.

Un spécialiste aux multiples facettes qui sera à votre écoute et à vos côtés afin de s’assurer de trouver le crédit travaux le plus avantageux pour votre projet d’aménagement extérieur !

Un jardin à la hauteur de vos espérances avec le crédit rénovation

Vous l'aurez compris, le prêt travaux peut être un allié de taille dans votre projet d'aménagement de jardin.

Vous pouvez bien évidemment utiliser votre prêt rénovation pour réaliser certaines réparations, rénovations dans votre intérieur mais il sera également complètement envisageable de faire du jardin que vous imaginez une réalité grâce à ce prêt.

Quelles que soient vos envies, créez le jardin qui répond à vos attentes, dans lequel il fait bon vivre grâce au crédit travaux !

Vous avez encore des questions ou des doutes concernant le prêt travaux ? Vous souhaitez confier votre projet d’aménagement extérieur à un spécialiste en crédits qui pourra vous conseiller, vous aider à trouver le crédit qu’il vous faut ?

Alors, n'hésitez pas à faire appel à un courtier en crédits qui pourra répondre à vos questions !

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.