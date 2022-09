Le guide du crédit pour les nuls, ou comment réaliser ses projets sans craindre l’aspect financier

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le crédit ! Ah les domaines du crédit hypothécaire et du crédit personnel, qu’on ait 20, 35 ou encore 50 ans, ils ne sont pas toujours simples à comprendre. Surtout quand on n’est pas dans le monde de la finance ou qu’on n’a pas encore contracté de prêt au cours de sa vie.

Taux d’intérêt, TAEG, mensualités, courtier en prêt personnel,... Pas de panique ! Avec la lecture de ce guide signé Wallfin - courtier en prêt personnel dans la région de Liège et en Wallonie - vous serez prêt pour contracter un crédit personnel en Belgique.

Au sommaire de cet article sur le crédit personnel

● Le crédit personnel, c’est quoi ?

● Pour quels types de projets peut-on contracter un prêt personnel ?

● Le remboursement du prêt personnel, comment ça se passe ?

● Quel montant peut-on emprunter dans le cadre d’un crédit personnel ?

● TAEG, combien coûte réellement un crédit personnel ?

● Les simulateurs de crédit personnel, c’est beau mais est-ce efficace ?

● Où faire une demande de prêt personnel ?

Des points qui, on vous le promet, vont vous éclairer sur les spécificités du crédit personnel afin que vous puissiez faire votre demande de crédit demain !

Vous êtes prêts ? Alors c’est parti !

Bon, avant toute chose, il est essentiel de partir de la base, surtout si vous êtes vraiment novice dans le secteur du crédit. Restez attentifs, ce point est pour vous !

Qu’est-ce qu’un crédit personnel ?

Un crédit personnel - appelé aussi prêt à tempérament - est un crédit dit "à la consommation". Au contraire d'un prêt hypothécaire qui ne concerne que l'achat de biens immobiliers (maisons, appartements, immeubles de rapport...), le crédit personnel vous permet d'emprunter de l'argent pour des achats ou des services divers qu'il n'y a pas besoin de justifier (dans la plupart des cas).

Si vous avez besoin d'argent et de liquidités pour une activité, un service ou un projet spécifique, vous pouvez alors emprunter la somme que vous désirez via un organisme de prêt personnel.

En répondant favorablement aux critères d'octroi d'un crédit personnel (être majeur, prouver sa capacité de remboursement, détenir des documents d'identité à jour,...), vous empruntez donc la somme souhaitée. Il vous sera alors attribué une durée déterminée durant laquelle vous remboursez votre prêt de mois en mois. Cette durée diffère en fonction de vos possibilités de remboursement et du montant de l'emprunt personnel que vous allez réaliser.

Contracter un prêt personnel c’est la solution pour :

- Investir dans ce que l'on souhaite sans justification

- Profiter de mensualités de remboursement fixes

- Rembourser son emprunt sur une courte durée

- Emprunter des petites sommes d'argent quand vous en avez besoin

Bref, une solution pratique et contrôlée pour ne plus être bloqué dans ses projets par ses finances.

Maintenant que vous êtes au point au niveau de la définition du prêt personnel, vous vous demandez certainement si vous pouvez contracter ce type de prêt pour vraiment tous vos projets.

Restez là, on continue de vous guider…

Voici une liste d'exemples concrets qui vous permettent d'envisager la signature d'un prêt à tempérament :

- L'organisation d'un mariage

- La réalisation de travaux de rénovation ou d'amélioration de la gestion de l'énergie de votre maison (même si attention que pour ce type de prêts personnels, certains justificatifs sont nécessaires)

- L'installation et la construction d'un carport ou d'un garage

- L'achat d'une voiture neuve ou d'une voiture d'occasion

- Un projet de chirurgie esthétique

- La réservation d'un voyage ou même d'un citytrip

- L'achat d'une nouvelle cuisine

- La mise en place de panneaux photovoltaïques

- Le remboursement des frais d'un divorce

- Les aléas de la vie, comme les droits de succession

Une liste non exhaustive qui vous permet déjà d'avoir une idée de ce dans quoi vous pouvez investir en contractant un prêt personnel en Belgique.

Vous l'aurez compris, le prêt à tempérament peut vous permettre de réaliser de nombreux projets sans vous soucier de ce que vous avez sur votre compte en banque. Le tout est de pouvoir rembourser cet emprunt chaque mois.

Et le remboursement du crédit personnel, parlons-en !

Une fois que vous avez emprunté l’argent dont vous avez besoin pour votre projet, il est maintenant temps de le rembourser.

Les remboursements d'un prêt personnel se font de manière mensuelle, à taux fixe. Cela signifie que vous payez la même somme tous les mois jusqu'au remboursement complet de votre emprunt.

La particularité des emprunts personnels est qu'au remboursement de la somme empruntée s'ajoutent des frais, qu'on appelle "taux d'intérêt" ou TAEG (Taux Annuel Effectif Global, qui se présente en %).

"Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent", vous n'avez pas pu passer à côté de cet adage dans les médias et sur les sites ou les agences qui proposent des prêts personnels.

Pour faire simple, le taux d’emprunt permet à l’organisme de prêt personnel de se rémunérer puisqu’il vous prête de l’argent. Comme il s’agit d’un prêt, il faut le rembourser.

La valeur du taux d’emprunt dépend, entre autres, de la somme que vous souhaitez emprunter et de la durée de remboursement de votre crédit à tempérament.

Plus le taux d'emprunt est bas et plus la somme additionnelle à votre prêt à tempérament sera basse également. Votre objectif en contractant un prêt personnel sera donc plus que le simple fait d'emprunter, il consistera à trouver le taux le moins élevé pour payer moins par mois et au total.

Si on peut emprunter pour n’importe quel projet, on ne peut pas emprunter pour n’importe quel montant avec un crédit personnel.

La somme empruntable dépend de votre projet et peut monter jusqu'à 150 000€ - tout dépend de l'organisme chez qui vous contractez votre prêt à tempérament - avec une durée de remboursement allant de 24 mois à 144 mois en moyenne.

Si vous recherchez un crédit personnel sur internet, vous allez automatiquement tomber sur des sites qui vous proposent des simulateurs de crédit personnel.

Ces simulateurs de prêt vous permettent d'avoir une idée des taux en vigueur quand vous contractez un prêt personnel pour une certaine somme d'argent et selon une certaine période.

Attention que les taux changent de jour en jour. Celui pour lequel vous avez lancé votre recherche aujourd'hui ne sera peut-être pas celui qui vous sera proposé dans 3 jours.

Plus l’outil de simulation du prêt personnel est précis et vous demande des informations personnelles, et plus la valeur annoncée sera réelle.

On vous l'a dit et répété, pour trouver un crédit personnel avantageux, il faut un taux d'emprunt bas.

Ce n'est pas en vous rendant dans une seule banque que vous pourrez être certain de détenir la meilleure offre pour votre emprunt personnel. Le mieux est de comparer les taux proposés par les différentes banques et organismes de prêts financiers.

C’est ici qu’intervient le courtier en prêt personnel !

Les courtiers en prêt à tempérament ne sont rattachés à aucune banque mais ils sont en contact avec elles. C'est d'ailleurs le cas de Wallfin.

Notre casquette de courtier en prêt personnel et nos années d’expérience dans le domaine du courtage nous ont permis de tisser des liens avec la quasi-totalité des banques belges.

Ainsi, chaque jour, nous épions le marché du crédit personnel à la recherche des meilleurs taux d’emprunt.

Notre objectif ? Trouver les taux les plus bas et les plus avantageux selon vos besoins et votre profil.

Chaque demande de prêt personnel doit en effet passer par une étude afin de déterminer vos possibilités d’emprunt.

Passer par Wallfin comme courtier en crédit personnel pour réaliser son projet c’est s’assurer :

- un taux personnalisé : car vous vous assurez de vous voir proposer des solutions adaptées et négociées selon votre portefeuille.

- un suivi de A à Z puisque votre projet est unique, nous vous accompagnons de manière personnalisée et nous répondons à toutes vos questions en termes de crédit personnel.

Mariage, voiture, moto, vacances au bout du monde, deuil, divorce, rénovation, nous sommes à vos côtés à toutes les périodes de votre vie, et le crédit personnel aussi !

Le côté financier ne devrait pas être un frein à vos projets personnels et familiaux. Alors, qu’attendez-vous pour enfin oser vous lancer dans ces activités qui vous tiennent tant à cœur ?

En espérant que cet article ait pu vous éclairer sur ce qu’est le prêt personnel.

Contactez Wallfin dès aujourd’hui ou faites une demande de prêt personnel via notre simulateur en ligne.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.