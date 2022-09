Le regroupement de crédits en Belgique : la solution financière aux multiples avantages

Vous possédez plusieurs crédits en cours de remboursement ? Vous ne savez plus où donner de la tête ? Vous désirez remettre de l’ordre dans vos finances et les simplifier ? Tout cela est possible avec une alternative ô combien avantageuse : le regroupement de crédits.

Cette solution souvent inconnue et / ou incomprise est pourtant l’une des clés pour gérer votre budget d’une main de maître.

Et si on vous disait que vous n’avez plus qu’une seule mensualité ? Plus qu’un seul taux d’intérêt et surtout plus qu’un montant à rembourser ? Y croiriez-vous ?

Le regroupement de prêts est une solution qui existe depuis plusieurs décennies. Apparu dans les années 80-90, le regroupement de crédits s'impose aujourd'hui comme l'une des solutions les plus efficaces pour réorganiser votre budget et ainsi trouver l'équilibre parfait.

Même si cette solution budgétaire existe depuis des décennies, ses limites et ses conditions restent floues pour un large nombre d'entre vous. C'est pourquoi, nous allons vous aider à dissiper ces doutes et autres interrogations concernant le regroupement de crédits.

Ensemble, explorons cette notion financière pas comme les autres.

Avant d'entrer dans le vif du sujet et de décortiquer le regroupement de crédits, il est important de connaître sa règle d'or ! Avec le regroupement de prêts, vous pouvez rassembler tous vos crédits, que ce soit des prêts personnels et / ou des prêts hypothécaires. Facile vous ne trouvez pas ?

- Avec le regroupement de crédits en Belgique, reprenez le contrôle de votre budget !

- Les raisons qui vous poussent à contracter un regroupement de crédits

Quand vous avez trop de crédits à gérer Quand votre budget vous asphyxie

- Et si on repartait de zéro ? Découvrez la carte d’identité du regroupement de crédits

- Qui peut contracter un regroupement de prêts ?

- Quand et comment déposer une demande de regroupement de prêts ?

- Et les inconvénients du regroupement de crédits ?

- Le regroupement de crédits et l’allongement de la durée de remboursement

- Ne vous laissez pas surprendre par le regroupement de crédits

- Les points forts du regroupement de crédits : le résumé

Quelles que soient les raisons qui vous motivent à contracter un regroupement de crédits, les avantages de cette solution financière restent les mêmes, à savoir la simplification de votre budget et la clarté dans vos finances…

Bien que les raisons qui vous poussent à contracter un regroupement de crédits soient aussi multiples que diverses, nous allons tout de même évoquer plusieurs d’entre elles afin de vous donner des exemples plus concrets.

Les raisons qui vous poussent à contracter un regroupement de crédits

Décrire chaque situation qui pousse à contracter un regroupement de crédits serait impossible. Cela dit, nous avons tout de même envie de vous en dépeindre certaines afin de mieux saisir l'importance de cette solution.

1. Quand vous avez trop de crédits à gérer

Au cours d'une vie, les projets se succèdent à grande vitesse. Entre l'achat d'une voiture, l'acquisition d'un bien immobilier, la rénovation de votre logement et bien plus encore, chaque projet représente une coquette somme d'argent. Naturellement, des aides ont été mises en place et des crédits ont été créés pour vous aider à réaliser chacun d'entre eux.

Résultat : il n'est pas rare de vous retrouver avec 5-6-7 crédits à rembourser simultanément. La difficulté avec ce type de situation est que chaque crédit possède ses propres modalités. Cela signifie que les mensualités, la durée de remboursement, le taux d'intérêt et le montant total à rembourser sont différents. Vous n'êtes donc pas à l'abri de commettre une erreur ou encore d'omettre un remboursement.

La solution pour éviter cela ? Avoir recours au regroupement de crédits. Grâce à cette alternative, vous ne jonglez plus avec vos divers prêts. Sur base d'un recalcul de vos différents crédits, de nouvelles modalités vous sont proposées. En d'autres termes, choisir le regroupement de prêts vous permet de vous concentrer sur le remboursement d'une seule mensualité, sur une seule durée et un unique taux d'intérêt.

Notez également que c'est l'instant idéal pour diminuer vos mensualités afin de retrouver un peu de sérénité dans la gestion de vos finances, si vous en ressentez le besoin.

2. Quand votre budget vous asphyxie

Il arrive que les différents crédits que vous possédez ne correspondent plus à votre niveau de vie.

En effet, d’une année à l’autre, l’entièreté de votre vie peut être bouleversée et entraîner avec elle un changement dans vos revenus.

Prenons comme exemple, un changement de travail avec un salaire inférieur. Ce changement peut provoquer un déséquilibre au niveau de votre budget.

Accablé par les mensualités qui arrivent à échéance régulière, il est impératif de trouver une solution efficace et durable pour remédier à ce problème.

Avec le regroupement de crédits, vous avez la possibilité de diminuer vos mensualités et de demander un financement supplémentaire. De cette manière, vous pouvez sortir la tête de l'eau et reprendre votre souffle.

La clé est de tirer la sonnette d'alarme tant qu'il est encore temps pour ne pas glisser dans la catégorie des mauvais payeurs et éviter d'être fiché auprès de la Banque nationale de Belgique.

Nous vous avons expliqué les raisons qui pourraient vous pousser à contracter un regroupement de crédits. Il est désormais temps de découvrir plus en détails les caractéristiques du regroupement de prêts. Explorons cela au travers de sa carte d'identité !

*Cette fiche d’identité vous permet d’y voir plus clair et de mieux comprendre cette notion de regroupement de crédits. Ensemble, analysons cette fiche d’identité.

● Qui peut contracter un regroupement de prêts ?

En théorie tout le monde peut contracter un regroupement de crédits à condition de détenir deux prêts en cours de remboursement.

Même s'il n'existe pas de conditions d'octroi entourant le regroupement de crédits, il en existe tout de même pour la souscription d'un crédit. En d'autres termes, puisque vous avez des crédits en cours de remboursement, vous répondez automatiquement aux conditions de base pour obtenir votre regroupement. Vous devez respecter certains critères :

- Être majeur

- Posséder une carte d’identité valable

- Percevoir un revenu stable (présentation de fiches de paie, d'extraits de compte…)

- Détenir une bonne situation auprès de la BNB (Banque nationale de Belgique)

Ces différents éléments aident à déterminer si vous êtes en mesure de contracter un crédit, et par extension, un regroupement de crédits.

Pour déposer votre demande, vous devez fournir votre dossier avec les différents éléments cités précédemment. Gardez en tête que plus vite votre dossier est complet, plus vite vous obtenez une réponse.

Petite astuce à connaître concernant le regroupement de crédits, il en existe deux types :

- Le regroupement de crédits interne : vous réalisez votre regroupement au sein du même endroit que vos différents crédits. Dans ce cas, vous n'avez pas spécialement besoin de monter un dossier car votre banque détient toutes vos informations.

- Le regroupement de crédits externe : Vous pouvez choisir de contracter le regroupement de crédits au sein d'un autre établissement financier. Dans ce cas, veillez bien à fournir un dossier complet. Pour être certain de monter votre dossier avec les bons documents, posez toujours la question à votre banquier.

Comme dans tous les domaines, rien n'est jamais vraiment parfait de A à Z et le regroupement de crédits ne déroge pas à la règle. Faisons le point.

Il est crucial de prendre la situation dans sa globalité. C'est pourquoi lorsque vous diminuez vos mensualités, il est important de savoir que cela provoque l'allongement de la durée de votre crédit. Une durée plus longue qui va indéniablement influer sur le montant total de votre prêt.

Avec ce délai supplémentaire, le prêteur, la banque, prend un risque sur une plus longue période. Cela se traduit de façon monétaire avec des intérêts plus élevés.

En fin de compte, vous rembourserez une somme plus importante mais vous ne tomberez pas dans une situation d'endettement.

Comme vous le savez, le monde du crédit est un secteur qui connaît des changements importants et constants. Les taux varient presque de jour en jour, retenir tous ces pourcentages est alors quasiment impossible. Pour ne pas avoir la tête qui tourne à la vue de tous ces chiffres et de ne pas vous faire surprendre en rendez-vous, rien de mieux que de visualiser votre opération financière.

Avec la simulation en ligne proposée par Wallfin, vous avez l'opportunité de vous faire une idée plus précise des différents montants liés à votre regroupement de crédits.

Le conseil que nous pouvons vous donner est que la simulation en ligne est un outil informatif. Il est utile pour vous forger une première idée des différents montants. Il est toujours préférable de coupler cela avec un véritable rendez-vous en agence.

Notez que le simulateur en ligne ne prend pas en compte votre situation personnelle et financière. Ces deux situations peuvent avoir une grande influence sur les montants de votre regroupement de crédits.

Retenons les différents avantages et inconvénients du regroupement de crédits :

En plus des avantages et inconvénients à retenir, le regroupement de crédits est une véritable solution financière qui peut vous aider à reprendre le contrôle de votre budget facilement.

Alors vous aussi, redevenez le maître de vos finances avec un regroupement de crédits adapté à votre situation grâce à Wallfin !

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.