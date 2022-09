Le taux d’emprunt d'un crédit personnel : décryptage et analyse

Alors, avant de se lancer dans cette aventure, il est essentiel de bien comprendre les divers tenants et aboutissants du crédit personnel et notamment un élément qui va grandement influer sur le coût de votre prêt : le taux d’intérêt ! Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le taux d’intérêt pour votre prêt personnel !

Qu’est-ce que le taux d’intérêt dans un prêt personnel ?

Vous êtes à la recherche d'un crédit personnel pour vous aider à financer l'un ou l'autre de vos projets ? Alors, vous n'avez sans doute pas pu passer à côté de la notion de taux d'intérêt.

Le taux d'intérêt d'un prêt, c'est ce pourcentage qui indique le montant que vous devrez rembourser à la banque pour le capital emprunté.

Vous souhaitez emprunter de l’argent à un organisme financier, vous serez alors dans l’obligation de vous acquitter de ce montant.

Pour la banque, prêter de l'argent est toujours source d'incertitudes. En effet, un prêt personnel peut s'étaler sur de nombreuses années et il peut être extrêmement difficile de prévoir les différents imprévus pouvant survenir au cours d'une vie.

C'est pour éviter au maximum les risques prévisibles que les banques recherchent en permanence des garanties, des preuves que le potentiel emprunteur est bel et bien une personne de confiance qui sera capable de rembourser sa dette mois après mois, année après année.

Toutefois, le risque 0 en crédit n'existe pas. La mise en place d'un taux d'intérêt permet ainsi de contrebalancer le risque que représente le prêt personnel pour l'organisme financier.

La banque doit en effet posséder les ressources et les avoirs nécessaires pour prêter de l'argent. Ces ressources, elle va notamment aller les chercher en empruntant auprès de la Banque Centrale Européenne ou auprès de l'épargne de ses clients. Un échange qui se base également sur un certain taux d'intérêt !

Ainsi, le taux d'intérêt est un facteur essentiel dans le bon fonctionnement des banques.

Ce taux peut varier en fonction de plusieurs facteurs.

Quels critères vont influer sur le taux d’intérêt d’un prêt personnel ?

Ainsi tout prêt personnel, quel qu’il soit, est accompagné d’un certain taux d’intérêt qui peut varier en fonction de plusieurs paramètres !

Le taux d’intérêt - également appelé taux débiteur ou taux nominal - va donc varier selon :

● Le prêt personnel choisi, le taux d'un crédit auto est ainsi différent du taux d'intérêt d'un crédit travaux, par exemple.

● Selon votre situation financière, plus le risque de non-remboursement est élevé, plus le taux risque d'être élevé.

● L'institution financière choisie.

● La durée de l'emprunt personnel.

Quelle importance revêt le taux d’intérêt pour votre crédit personnel ?

Vous l'aurez donc compris, le taux d'intérêt est un maillon essentiel dans le bon fonctionnement d'une banque, mais aura aussi un impact considérable sur votre crédit personnel.

Entre la nature de votre taux, la durée de votre contrat de crédit ou encore le type de prêt personnel, trouver le taux d'intérêt le plus avantageux en fonction de vos besoins, de votre situation peut parfois s'avérer délicat. Confier votre projet à un courtier en crédits spécialisé en crédits personnels pourrait alors être la solution !

L’objectif d’un courtier est en effet d’épier le marché du crédit afin de pouvoir négocier au maximum les taux des différentes banques.

Le TAEG, qu’est-ce-que c’est ?

Avant de rentrer dans le vif du sujet et de se plonger dans les différents choix possibles pour votre taux d'intérêt, revenons un instant sur la signification de TAEG.

Le TAEG ou taux annuel effectif global est un pourcentage qui permet de calculer le coût total du prêt pour l’emprunteur. Il représente la somme à rembourser en plus du montant emprunté.

Connaître le TAEG vous permet ainsi de comparer plus facilement les différentes offres présentes sur le marché sur une même durée, un même montant et de trouver celle qui correspondra au mieux à votre profil.

Quel taux pour quel type de crédit personnel ?

Votre voiture vous a lâché et vous souhaitez en acquérir une nouvelle, vous souhaitez aider votre enfant à financer les études de ses rêves, vous souhaitez réaliser certains travaux dans votre maison pour votre confort ou pour vous permettre de réaliser des économies d'énergie non négligeables ?

Chaque rêve, chaque projet est différent et pour chacun d’entre eux, il existe un crédit et un taux qui leur correspondent.

En effet, que vous choisissiez un crédit travaux, un crédit énergie, un crédit auto, un crédit étudiant ou encore un crédit mariage pour vous aider à financer votre projet, vous profiterez certainement d'un taux différent.

Sachez, par exemple, que le taux d’intérêt d’un crédit voiture d’occasion sera notamment plus élevé qu’un crédit voiture classique ou encore que le taux d’un crédit travaux sera potentiellement plus élevé qu’un crédit énergie.

Plusieurs sortes de taux d’intérêt

Choisir entre taux d'intérêt fixe, variable ou encore semi-fixe, c'est une étape généralement primordiale qui peut avoir une incidence notable sur le coût de votre crédit personnel, mais également sur votre quotidien. Toutefois, vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas pour tous les crédits et notamment pour les crédits personnels en Belgique !

Le taux d'intérêt variable, comme son nom l'indique, signifie que votre taux va évoluer, varier au cours du remboursement de votre crédit.

Plusieurs échéances vont être fixées durant lesquelles le taux changera en fonction du taux en place à ce moment-là.

L'avantage de cette solution est qu'en cas de baisse du taux d'intérêt, vous pourrez profiter d'un taux plus intéressant et donc plus avantageux pour votre crédit personnel.

Toutefois, cette méthode peut également avoir son revers de la médaille puisque le taux variable peut également être en votre défaveur en cas de hausse du taux d'intérêt.

Une solution risquée donc mais qui peut potentiellement porter ses fruits en cas de baisse du taux d'intérêt.

Le taux d’intérêt fixe

Le taux fixe est, quant à lui, la méthode qui nous intéresse le plus pour votre crédit personnel.

En effet, il faut savoir qu'en Belgique vous ne trouverez que des prêts à tempérament à taux fixes.

Le taux d'intérêt fixe porte bien son nom puisque cela signifie que vous conserverez le même taux durant l'intégralité du remboursement de votre crédit.

L’avantage majeur de cette solution est que cela vous évitera toute mauvaise surprise.

En effet, avec le crédit personnel à taux fixe, vous connaîtrez le taux mais aussi les mensualités et la durée de votre prêt à l'avance.

Il est certain que vous ne pourrez donc pas profiter d'une baisse potentielle du taux pour votre crédit, mais cela veut également dire que vous ne risquez pas de subir la hausse du marché non plus.

Comment calculer les intérêts de votre crédit personnel ?

Calculer les intérêts dont vous devrez vous acquitter en contractant un crédit personnel dépend de plusieurs facteurs.

Le taux peut ainsi différer selon le type de crédit, le montant emprunté ou encore la durée de votre crédit. Des facteurs qui vont grandement influencer le coût de votre prêt.

Calculer les intérêts de votre crédit personnel n'est pas forcément un jeu d'enfant. Par contre, utiliser le simulateur de crédits pour se faire une première idée de ce que vous coûtera votre prêt l'est !

Il vous suffit d'indiquer le type de prêt, le montant ainsi que la durée du prêt souhaités et vous obtiendrez en quelques instants le montant de vos mensualités, le TAEG appliqué ou encore le coût total de votre crédit.

Un coup de pouce bien apprécié avant de se lancer réellement dans cette aventure qu’est l’obtention d’un crédit personnel !

Votre situation personnelle influe sur le taux d’intérêt

Il faut savoir que lorsque vous contractez un crédit personnel, votre situation financière va clairement influer sur votre taux d'intérêt.

Ainsi, plus votre situation sera instable, plus haut sera le taux d'intérêt. Toujours pour la même raison, le risque encouru par la banque.

En effet, plus il y a de risques pour l’organisme financier, plus le taux d’intérêt sera élevé.

Il est donc important de prendre ces éléments en considération avant de se lancer dans cette aventure.

Vous êtes en CDI, vos revenus sont stables, alors le taux qui vous sera affublé sera certainement plus intéressant que celui d'une personne au chômage ou indépendante.

Distinguer taux d’intérêt nominal et taux d'intérêt réel

Le taux nominal est le taux que vous allez concrètement devoir payer lorsque vous contractez un crédit ou que la banque va vous verser sur vos épargnes.

C’est de ce taux que l’on va généralement parler, négocier, convenir et payer.

Le taux d’intérêt réel

Le taux d'intérêt réel, quant à lui, prend en compte la hausse des prix, l'inflation et donc les produits et services que les emprunteurs et épargnants peuvent s'offrir grâce à cet argent.

Le taux d'intérêt réel est donc calculé en faisant la différence entre le taux nominal et l'inflation.

Le taux d'intérêt réel permet ainsi de connaître le coût réel de votre emprunt ou encore ce que vous percevez réellement grâce à vos épargnes.

Prenons l’exemple d’une personne qui dépose 2 000€ sur son compte et qui reçoit un taux d’intérêt nominal de 3%. L’année suivante, l'épargnant va alors percevoir 2 060€.

Durant cette période, les prix ont augmenté de 4%, cela veut alors dire que cette personne aura besoin de 2 080€ pour payer un produit ou un service qui n’aurait valu que 2000€ il y a de cela un an.

Cela veut donc dire que le rendement de votre épargne est donc négatif, le taux réel de votre épargne est donc de -1%.

Faire appel à un courtier en crédits pour vous aider à y voir plus clair

Le monde du crédit peut être bien compliqué et trouver le crédit le plus avantageux peut l'être encore plus ! Alors, s'allier à un spécialiste du crédit dans cette longue aventure n'est pas négligeable !

Vous êtes à la recherche d'un crédit personnel avantageux et adapté à votre situation ? Alors, n'hésitez pas à profiter de l'expérience et des connaissances approfondies du courtier en crédits !

Il sera à vos côtés à travers chaque étape, il vous conseillera et vous guidera vers le crédit personnel le plus adapté à votre situation !

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.