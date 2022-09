Pourquoi consulter un courtier en prêt personnel plutôt que sa banque pour un regroupement de crédits ?

À cette occasion, de nombreux consommateurs à la recherche d’un regroupement de crédits décident alors de se tourner vers le courtier en prêt personnel pour les accompagner dans leur démarche et dans leurs besoins.

Ce courtier possède généralement une expérience et des contacts qui lui permettront de mieux appréhender les situations qui se présentent et les opportunités qui s’y rapportent. C’est donc une solution toute trouvée aux problématiques engendrées par le domaine financier comme le manque de connaissances, le manque de moyen ou même parfois le manque de temps.

Bref, vous l’aurez ainsi compris, les motivations peuvent être nombreuses pour le candidat emprunteur qui pourra voir chez le courtier le soutien expérimenté qu’il recherche lorsqu’il envisage un regroupement de ses crédits en cours. Un domaine pas toujours simple à maîtriser.

Dans cet article, nous vous livrons en détails les arguments de la consultation via un courtier, ainsi qu’un développement plus précis du regroupement de crédits et de ses spécificités.

Au sommaire de cet article sur le regroupement de crédits et sur les courtiers en prêt personnel.

● Qu’est-ce qu’un regroupement de crédits ?

● Quelle est la différence entre un rachat de crédit et un regroupement de crédits ?

● Quels sont les avantages du regroupement de crédits ?

● Quels sont les avantages de passer par un courtier en prêt personnel ?

● Comment s’y prendre pour démarcher un courtier en prêt personnel pour son regroupement de crédits ?

● Comment le courtier en prêt personnel est-il rémunéré ?

● Confiez vos finances à une personne de confiance

Qu’est-ce qu’un regroupement de crédits ?

Nul besoin d'aller chercher trop loin lorsqu'il est question de définir le regroupement de crédits.

En effet, si certains termes relatifs au domaine financier peuvent sembler complexes à appréhender de prime abord, d’autres comme le regroupement de crédits le sont beaucoup moins. En tout cas au niveau de la forme et de la compréhension générale.

Ainsi, le regroupement de crédits désigne l'action financière qui consiste à regrouper tous ses crédits en cours de remboursement en un seul et même crédit. Vous pouvez ainsi passer de quatre ou cinq mensualités simultanées, à une mensualité unique.

Cette démarche de regroupement de crédits peut s'effectuer aussi bien avec les crédits à la consommation (prêt voiture, prêt personnel,…) qu'avec les crédits hypothécaires. Un mélange des deux est d'ailleurs possible. Cela permet donc de couvrir une palette large de crédits.

Lors d'un regroupement de crédits, l'emprunteur et le créancier vont négocier de nouveaux montants et un rallongement de la durée de remboursement sur base des conditions en cours.

L'objectif pour le consommateur est d'aboutir à un taux d'intérêt plus bas, et à des mensualités moins importantes par rapport à sa situation existante. Un objectif qui peut rapidement se transformer en atout si le consommateur est bien entouré et conseillé.

Le regroupement de crédits possède donc de nombreux arguments en sa faveur, ce qui explique son succès auprès des organismes financiers spécialisés.

Quels sont les avantages du regroupement de crédits ?

Outre les avantages donnés précédemment comme les mensualités moins élevées et le taux d'intérêt plus bas, on avancera également d'autres atouts non-négligeables. Des atouts qui concernent essentiellement le côté prévisionnel et organisationnel des finances de l'emprunteur.

Concrètement, le regroupement de crédits va ainsi permettre de voir ses finances de manière plus limpide et de mieux gérer la tenue de ses comptes.

Pensez ainsi à tous ces projets réalisables au cours d'une vie et qui entraînent la souscription quasiment inévitable d'un crédit dans de nombreux cas. Une fois le spectre des possibilités ouvert, les exemples sont alors vraiment nombreux.

Il n'est ainsi pas rare de voir des ménages disposer en même temps d'un crédit immobilier, d'un ou de plusieurs crédits voiture, d'un crédit travaux ou encore d'un crédit à la consommation pour l'organisation, par exemple, d'un mariage ou d'un voyage. Autant de choix de vie qui entraînent des dépenses conséquentes qui ne sont donc souvent possibles que via l'appui d'un organisme financier ou d'un courtier.

Dès lors, les différents prêts s'accumulent et le consommateur peut vite se retrouver face à une situation qui le dépasse avec des mensualités différentes à devoir gérer.

Le fait de rassembler toutes ses mensualités via le regroupement de crédits permet donc d'y voir plus clair et de mieux appréhender ses finances de manière générale.

Enfin, en parvenant à alléger ses mensualités, le consommateur parvient également à augmenter son pouvoir d'achat et à éviter le surendettement. De quoi se libérer assurément du stress engendré par la gestion financière au quotidien.

Quelle est la différence entre un rachat de crédit et un regroupement de crédits ?

Il arrive très fréquemment que les termes "regroupements de crédits" et "rachat de crédit" soient utilisés comme synonymes. Néanmoins, il s'agit d'une erreur de langage souvent faite par les consommateurs, mais également, et c'est plus surprenant, par certains professionnels du secteur. Il n'est ainsi pas rare de voir des articles prêtant à confusion sur la toile.

Ce malentendu tire très certainement son origine dans le fait que le regroupement de crédits était auparavant appelé "rachat de crédits".

Sauf que désormais ces termes font référence à deux actions financières bien distinctes, avec néanmoins une frontière relativement mince entre les deux.

Retenez ceci : avec le regroupement de crédits, vous avez l'occasion de rassembler tous vos crédits personnels en un seul et unique prêt.

Quels sont les avantages de passer par un courtier en prêt personnel pour son regroupement de crédits ?

On pointera du doigt un avantage conséquent, et non des moindres, lorsque l'on parle d'avoir recours à un courtier pour gérer son regroupement de crédits : le gain de temps.

Une agence spécialisée dans le prêt personnel et dans le regroupement de crédits telle que Wallfin pourra ainsi disposer de cet argument de gain de temps pour convaincre les consommateurs. En effet, un consommateur prendra certainement plus de temps à démarcher toutes les offres du marché qu'un courtier.

Par ailleurs, le fait de pouvoir agir en tant qu'intermédiaire entre le client et la banque permet de créer des relations de confiance avec les différentes parties impliquées, ce qui découle ainsi sur des avantages conséquents pour le consommateur.

Les emprunteurs bénéficient in fine d'une personne de contact qui va effectuer les démarches à leur place, de manière plus rapide, plus cadrée et plus professionnelle, et qui pourra également obtenir des conditions beaucoup plus intéressantes.

Comment se déroule le regroupement de crédits ?

La première donnée à connaître lorsque vous envisagez de vous tourner vers un regroupement de crédits concerne le fait que cela implique la signature d'un nouveau contrat..

Il y aura donc un changement dans vos habitudes financières.

Une fois les termes établis, le nouvel organisme de crédit chargé de votre dossier s'engagera alors à rembourser votre dette auprès des autres banques et organismes financiers avec lesquels un accord éventuel existe.

Une fois la demande engagée par votre courtier, il faudra respecter quelques étapes qui permettront notamment d’établir la viabilité du projet. On parle alors ici par exemple de l’âge de l’emprunteur et de son niveau d’endettement.

Lorsque toutes les différentes étapes sont minutieusement respectées et validées, l'offre est alors remise pour signature. Une fois cette dernière apposée, le regroupement de crédits à proprement parler peut alors commencer.

Comment le courtier en prêt personnel est-il rémunéré ?

Il n'est pas possible d'établir un tableau financier précis avec la rémunération exacte des courtiers. Notamment de par le fait que ces rémunérations dépendent majoritairement de la complexité du dossier et de divers autres paramètres.

Quoiqu'il en soit, retenez qu'un regroupement de crédits entraîne le paiement de différents frais, obligatoires ou non, qui vont fluctuer selon le montant de l'opération. Cela implique notamment les IRA (indemnités de remboursement anticipé) et les frais de banque.

La commission pour le courtier va donc varier en fonction de ces différents paramètres.

Néanmoins, les études de situation et les demandes de renseignements chez un courtier sont gratuites et cela n'engage à rien de prendre un rendez-vous auprès d'un courtier spécialisé en regroupement de crédits pour s'informer. À cet effet, se tourner vers un courtier expérimenté est vivement conseillé.

Confiez vos finances à une personne de confiance

La gestion financière d'un portefeuille personnel est l'un des enjeux majeurs de notre société actuelle. C'est ce qui rythme notre quotidien. Et c'est aussi parfois la source de certains conflits au sein d'un ménage.

Il n'est ainsi pas toujours simple de s'y retrouver et de s'en sortir de la meilleure des manières. D'autant plus que les dépenses mensuelles des consommateurs ne cessent de grimper et de se multiplier à l'heure de la surconsommation.

Sans oublier le fait que la bonne gestion de ses finances personnelles reste une branche relativement complexe qui n'est pas encore réellement présente au sein de notre système éducatif scolaire. On se retrouve ainsi vite dans le grand bain à devoir gérer des montants importants et à devoir prendre de grandes décisions avec de grandes conséquences de manière tout à fait autonome.

Se tourner alors vers un professionnel du secteur pour s’appuyer sur ses connaissances et sur son expérience est une solution de choix qui peut s’avérer déterminante au cours des différentes étapes de notre vie.

Enfin, n'oubliez finalement pas non plus que le secteur financier demeure de plus en plus développé, et donc complexe, et que l'expérience reste l'un des atouts les plus importants qui soit lorsqu'une situation financière se présente.

En résumé, le fait de confier son regroupement de crédits à un courtier expérimenté possède de très nombreux avantages pour le consommateur, notamment au niveau du gain de temps, non pas d’obtention du regroupement mais de la durée des démarches. Passer par un professionnel qui pourra négocier le regroupement de vos différents crédits en cours permet ainsi d’avancer avec certitude dans la bonne direction. Du moins à condition de s’entourer des bonnes personnes.

Contactez Wallfin pour obtenir plus de renseignements sur le regroupement de crédits et sur ce que cela implique pour vous en tant que consommateur.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.