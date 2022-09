Quand réactiver le chauffage ?

C’est un fait, et cela se vérifie de plus en plus ces dernières années, l’hiver n’arrive jamais au même moment que les années précédentes. Cette année, vu l’augmentation exceptionnelle des prix de l’énergie, chacun espère que l’hiver sera clément afin de limiter l’impact sur notre portefeuille.

Un compromis entre confort et économies

Pour savoir quand rallumer le chauffage, il suffit de surveiller le « bon moment », à savoir celui qui permettra de profiter d’un certain confort thermique tout en réalisant un maximum d’économies (c’est-à-dire en évitant de l’allumer trop tôt et trop longtemps).

D’un point de vue pratique, on peut le rallumer lorsqu’on constate que le thermomètre est descendu en dessous d’une certaine température pendant plusieurs jours consécutifs.

Globalement, on s’entend sur une température descendant en-dessous de 19 °C dans les pièces de vie.

Concrètement, on considère que la température ne doit pas excéder 19 °C dans les pièces de vie et 17 °C dans les pièces de nuit. Seule exception, la salle de bains où il est préconisé d’avoir une température qui ne descend pas en dessous de 20 °C.

Par ailleurs, vous pouvez aussi éteindre votre chauffage au printemps dès que le beau temps s’installe.

Deux facteurs à prendre en compte

Concernant l’allumage et l’extinction des radiateurs, deux critères sont à prendre en considération.

1. La météo : depuis plusieurs années, nous allumons notre chauffage de plus en plus tard dans l’année. En effet, l’été indien offre des températures encore très douces, parfois jusqu’en novembre (avec un peu de chance). Il en va de même pour couper les radiateurs, puisqu’il arrive qu’il neige encore en avril...

2. Le type de logement : le plus souvent, un appartement sera moins chauffé qu’une maison individuelle, car les voisins chauffent pour vous au-dessus et en-dessous. Les maisons neuves offrent elles aussi de meilleures performances énergétiques que les maisons anciennes non-rénovées. Ces dernières devront donc allumer leur chaudière plus tôt dans l’année et consommeront plus.

Quand couper son chauffage ?

Là non plus, il n’y a pas de date officiellement arrêtée. Mais vous pouvez le couper lorsque vous vous absentez plusieurs jours ou lors d’une hausse des températures d’au moins 48 heures. Si le thermomètre de votre maison affiche naturellement plus de 19 °C et que vos radiateurs sont froids, c'est le bon moment !

Quelques conseils

· Pour retarder l’allumage de votre chauffage, pensez à isoler votre maison, par exemple en remplaçant vos châssis par des modèles récents, en isolant vos combles ou votre garage...

· Ne dépassez pas les 20° pendant l’hiver à l’intérieur de votre logement (l’idéal étant 19°). En effet, on estime que chaque degré au-dessus de 20 °C représente 7 % de plus sur votre consommation d’énergie. Dans le même état d’esprit, fermer vos volets vous permettra d’économiser 5 % d’énergie. Enfin, un bon entretien de vos appareils de chauffage diminuera de 10% votre consommation d’énergie.

· En cas d’absence de plus de deux jours consécutifs, baissez vos radiateurs de quelques degrés pour économiser à peu de frais.