Simplifier son budget avec un regroupement de crédits au meilleur taux

Aujourd’hui, il est possible de contracter des emprunts pour pratiquement tous les projets : achat d’une maison, rénovation ou extension, travaux divers, aménagements extérieurs, achat d’une voiture, financement d’un mariage, planification de voyages ou encore pour le financement des études d’un étudiant. Il est d’ailleurs même possible de contracter plusieurs prêts à la fois !

Grâce aux crédits, le fait de posséder assez de fonds propres n'est plus un frein pour la réalisation de ses envies et de ses rêves. Surtout quand il n'est pas nécessaire de justifier ses dépenses auprès de l'organisme de prêt (comme le permettent la plupart des crédits personnels).

"Super, contracter un prêt est la solution à mon projet !!!" vous dites-vous ? Eh bien oui, le prêt à tempérament vous permet de disposer de liquidités, mais, comme pour tout, contracter des prêts n'a pas que des avantages, notamment au niveau des taux de crédit.

“Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent”, contracter un prêt engendre des frais. Dès lors, vous ne remboursez pas seulement la somme que vous empruntez.

Une demande de regroupement de crédits personnels devient alors une solution à envisager pour ne pas se laisser dépasser par les mensualités des différents prêts en cours.

Contracter plusieurs crédits à la consommation et les rembourser en même temps, un piège ?

Comme nous vous le disions précédemment, il est tout à fait possible de contracter plusieurs crédits à tempérament à la fois et de les rembourser en même temps.

En signant pour plusieurs prêts personnels simultanés, vous disposez de tout l'argent dont vous avez besoin. Il ne vous reste ensuite qu'à rembourser ces sommes mensuellement durant un laps de temps déterminé à l'avance.

C’est le principe même du prêt personnel.

Cependant, en contractant 3, 4, 5, 6 voire plus de crédits personnels en même temps, cela vous fait 6 fois plus de remboursements à honorer chaque mois.

Chaque crédit à tempérament possède son propre taux. Pour rappel, le taux du crédit est une somme qui s'ajoute au montant emprunté comme une sorte de compensation pour l'emprunt effectué. Cette somme sera à rembourser mensuellement de la même façon que l'argent emprunté.

Un taux qui sera plus ou moins élevé selon la somme empruntée et la durée de remboursement choisie.

Sans une parfaite gestion de ses finances, le fait de contracter plusieurs crédits personnels en même temps peut devenir compliqué et peut créer des difficultés financières même à des ménages sans antécédents négatifs dans le milieu de la finance.

Heureusement, une solution existe pour vous permettre de continuer à contracter différents crédits simultanément. Il s'agit de "la demande de regroupement de crédits personnels".

Le regroupement de crédits personnels, comment ça fonctionne ?

Le principe du regroupement de crédits personnels est en fait assez simple à comprendre. Comme son nom l'indique, le regroupement de prêts consiste à rassembler tous vos prêts personnels et / ou hypothécaires en cours en un seul et même prêt.

Tous les prêts regroupés s’additionnent les uns aux autres pour former un seul et unique crédit.

Fini de se prendre la tête et de penser à chaque prêt à rembourser, il ne vous reste plus qu'une somme à honorer chaque mois.

Combien de crédits peuvent être regroupés dans un regroupement de prêts personnels ?

Pour un regroupement de crédits, il n'y a pas un nombre de prêts limite à rassembler. Vous n'avez pas non plus besoin d'un nombre de crédits minimum pour pouvoir faire une demande de regroupement de crédits personnels. Enfin si, il vous faut bien évidemment au moins deux prêts personnels en cours pour effectuer une demande de regroupement de prêts.

Les avantages du regroupement de crédits personnels

Si le regroupement de prêts personnels est aussi plébiscité, c’est notamment parce que cette solution possède des avantages clés :

- Un seul prêt personnel à rembourser : tous vos prêts en cours sont regroupés, il ne vous reste donc plus qu'un seul prêt à honorer.

- Un taux de crédit recalculé : tous les taux de vos crédits en cours sont rassemblés puis recalculés et enfin renégociés pour que le taux de votre unique crédit soit équilibré. On n'additionne pas simplement les taux entre eux pour déterminer le nouveau taux de crédit.

- Une durée de remboursement plus longue : ce point pourra sembler être un inconvénient pour certains mais il reste tout de même un avantage sur lequel se pencher. En effet, étant donné que la somme à rembourser pour un seul prêt sera plus conséquente au vu de l'addition des prêts, il conviendra d'allonger la durée de remboursement de ce prêt pour que les mensualités soient diminuées.

- Une meilleure gestion de son temps et de ses prêts : en ayant plus qu'un seul prêt personnel à rembourser, vous ne devez plus passer du temps à rembourser chaque prêt un à un ou à vous demander quand vos différents crédits vont se terminer. Vous n'oubliez rien et vous gagnez du temps.

- Un seul interlocuteur pour la gestion de votre prêt personnel : que vous ayez contracté tous vos prêts au même endroit ou pas, en cas de question, de doute ou autre, il vous faudra contacter la personne en charge de chaque crédit, il ne s'agit pas toujours de la même. Avec un seul prêt personnel à rembourser, vous n'avez plus qu'une seule personne de contact et ça, ça fait aussi économiser du temps et de l'énergie !

- Une seule mensualité à honorer : vous n'avez qu'un seul montant à payer chaque mois.

- Une meilleure vision de ses finances : le fait de n'avoir qu'une seule somme à payer chaque mois vous permet, à l'avance et facilement, de faire vos prévisions de dépenses en amont.

- Un taux d'endettement plus bas : pour chaque crédit contracté, on parle d'un taux d'endettement possible. En regroupant ses crédits, les taux s'additionnent, le taux total du crédit est diminué et le taux d'endettement est ainsi plus bas puisqu'une seule somme est à rembourser.

Le regroupement de crédits personnels est donc une solution qui vous permettra de gagner du temps mais surtout de vous soulager.

Comment faire une demande de regroupement de crédits personnels au meilleur taux ?

Pour faire une demande de regroupement de crédits personnels, la seule condition demandée est celle d'avoir au moins deux crédits en cours de remboursement.

Les conditions personnelles, vous y répondez déjà étant donné que vous avez pu contracter des crédits personnels. Au moment de contracter vos différents prêts, des conditions sont en effet à remplir, à savoir :

- le fait d’être majeur

- le fait de prouver votre solvabilité en ayant des revenus ou en justifiant que vous pouvez rembourser votre prêt chaque mois

- posséder une carte d’identité et des papiers valables et à jour

- ne pas être fiché à la banque nationale de Belgique

Pour faire la demande de regroupement de crédits personnels en tant que telle, le mieux est de vous rendre chez un courtier spécialisé.

On parle de deux types de demande de regroupements de prêts personnels possibles :

- Le regroupement de crédits internes pour la demande de regroupement de crédits personnels qui se fait chez le même courtier chez qui vous avez contracté vos emprunts.

- Le regroupement de crédits externes si vous désirez vous rendre chez un autre courtier ou un autre organisme financier pour faire une demande de regroupement. Dans ce cas-ci, il vous faudra amener tous les documents concernant vos différents prêts à votre nouvel établissement financier.

La demande de regroupement est ensuite calculée et adaptée selon votre situation.

Qui est Wallfin ? Pourquoi faire une demande de regroupement de crédits personnels chez nous ?

Chez Wallfin, nous sommes courtiers spécialisés en prêt personnel et regroupement de prêts. Basés dans la région de Liège, nous sommes actifs partout en province de Liège mais aussi en Wallonie.

En tant que courtier, nous ne sommes rattachés à aucune banque mais avons des contacts étroits avec tous les organismes financiers belges. Ce qui nous permet d'être au courant de tout ce qui se passe dans le domaine du crédit en Belgique.

Pourquoi choisir Wallfin comme courtier plutôt qu’un autre organisme ?

Ce qui fait notre particularité est sans aucun doute l'intérêt et le suivi que nous portons à nos clients. Chaque ménage, chaque personne à ses propres spécificités, ses propres besoins, son propre budget. Peu importe votre situation, notre objectif est de trouver pour vous le meilleur taux pour votre nouveau crédit personnel afin de voir vos mensualités diminuer.

Pour se faire, nous prenons contact avec toutes les banques à la recherche de l'offre la plus avantageuse et du taux d'intérêt le plus bas.

Vous êtes ainsi certain de profiter de la meilleure offre possible pour votre regroupement de prêts personnels en Belgique.

Nous misons sur des offres de regroupement sur mesure et créatives pour que vous puissiez bénéficier du taux de crédit le plus bas.

Un taux de crédit bas, un regroupement de crédits personnels adapté et une simulation de votre taux de crédit en ligne

Avant de vous rendre chez votre courtier pour une demande de regroupement de crédits personnels, vous pouvez déjà vous faire une idée de ce à quoi ressemblera le futur taux de votre crédit.

Le site de Wallfin comprend un simulateur de prêt personnel en ligne. En moins de 15 minutes, le simulateur de taux en ligne vous donne une idée des montants et du taux de crédit qui seront à rembourser mensuellement en fonction de vos apports et de vos besoins.

Une visite chez votre courtier sera bien sûr nécessaire pour compléter cette demande et pouvoir bénéficier d’éventuelles offres supplémentaires liées à votre situation personnelle et financière. En effet, ces points ne sont pas pris en considération par le simulateur en ligne.

N'hésitez cependant pas à tester différentes options sur la simulation de taux de crédit dans le but d'obtenir l'offre la plus précise et avantageuse possible pour votre regroupement de crédits personnels.

Envie de revoir le taux de votre crédit à tempérament ? Envie d’en finir avec les multiples crédits qui vous demandent une gestion assidue de votre portefeuille ?

Alors simplifiez-vous la vie avec un regroupement de crédits personnels au meilleur taux signé Wallfin, votre courtier spécialisé.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.