Plus de 80% de télétravail souhaité : CONNECT’TEAM s’adapte à ce nouveau rythme

Le télétravail s’est imposé dans notre quotidien professionnel au fil des confinements. Avant 2020, seuls 21% des salariés déclaraient déjà pratiquer le télétravail. Durant la pandémie, ce chiffre est monté à 83% des travailleurs. Mieux encore, aujourd’hui ils sont 85% à souhaiter poursuivre sur un rythme hybride mixant bureau et télétravail. De nouvelles habitudes qui requièrent des solutions immobilières plus flexibles pour rassembler les collaborateurs à distance ou en full remote.

Une récente étude de Sia Partners dévoile que les nouveaux accords d’entreprises, signés en continuité des mesures sanitaires, prévoient en moyenne 2,37 jours de télétravail hebdomadaire pour les salariés. Les entreprises recherchent donc activement de nouveaux modèles d’organisation à proposer pour intégrer cette nouvelle façon de travailler. Mais comment maintenir le lien entre des collaborateurs en full remote et prévenir l’isolement professionnel ? Comment assurer l’avancement d’un projet autrement qu’en Visio ? En d’autres termes, comment rassembler régulièrement des équipes à distance pour garantir l’efficacité professionnelle ? Autant de questions auxquelles répond CONNECT’TEAM, la nouvelle offre Multiburo. Présentation.

Un coworking privatif sur mesure

Acteur majeur du coworking et pionnier de l’immobilier flexible, Multiburo lance une formule qui permet de rassembler facilement et régulièrement, à 100% ou quelques jours par semaine, les équipes à distance. Multiburo les accueille dans un espace dédié afin de maintenir ce lien social si précieux, de se sentir impliqué.e et intégré.e dans l’entreprise et d’avancer de manière efficace sur les projets en cours. Une demande particulièrement plébiscitée par les salariés qui peuvent travailler de chez eux, mais doivent se réunir pour mettre leur travail en commun.

CONNECT’TEAM s’adapte à toutes les tailles d’équipe et aménage les espaces sur mesure selon les besoins spécifiques de chaque entreprise : tous ensemble en central, en U pour mieux se concentrer, en petits îlots pour permettre de parler en petit comité.

©Multiburo

Flexible, simple et efficace

La fréquence et la durée d’utilisation de l’espace sont flexibles. Ainsi par exemple : deux jours fixes par semaine, ou deux semaines entières d’affilée. Les possibilités sont infinies. Et si certains collaborateurs restent à distance, l’équipe profite de l’offre Visio Multiburo : un équipement audio et vidéo garantissant une qualité de son et d’image optimale.

La formule par abonnement rend le process d’achat très simple, facilement renouvelable et évolutif. C’est un vrai soulagement pour les responsables RH et les managers. Leurs équipes peuvent télétravailler sereinement tout en étant assurées de pouvoir se rencontrer au rythme du projet dans un bel espace pensé pour leur confort de travail. CONNECT’TEAM est disponible sur l’ensemble du réseau Multiburo, soit 23 adresses idéalement situées au cœur des grandes villes, des principaux quartiers d’affaires et des gares TGV en Belgique, en France et en Suisse.

Pourquoi Multiburo ?

A l’écoute des nouveaux modes de travail et des besoins des entreprises en termes de flexibilité et d’agilité immobilière, Multiburo propose, depuis 35 ans déjà, ses solutions en bureaux équipés, plateaux privatifs, coworking et salles de réunion. Créée en 1985, c’est aujourd’hui un réseau européen implanté au cœur des principaux quartiers d’affaires de Paris, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse, Anvers et Genève. En Belgique, ce sont cinq belles adresses idéalement situées à Bruxelles, Avenue Louise, Gare Centrale et Parlement Européen, à Anvers, à 20m de la Gare Centrale et à Wavre Nord. Idéales aussi pour la domiciliation d’entreprise. Au total, ce sont plus de 6.500 clients, de la start-up à la société multinationale, qui sont accueillis chaque année pour bénéficier d’une offre de services innovants.

Bureaux privatifs modulables, spots de Coworking, salles de réunion, domiciliation, d’entreprise, que vous soyez entrepreneur, start-up, PME ou grande entreprise, fini les contraintes. Avec Multiburo, tout est possible !

