Cainiao Liège eHub démystifie la technologie au bénéfice de la logistique

Un point d’ancrage stratégique

L’inauguration du hub de Cainiao Logistics à Liège Airport, le 8 novembre 2021, a représenté la concrétisation la plus emblématique de l’année en termes d’investissements étrangers en Wallonie. Pourquoi avoir choisi Liège ? La position de l’aéroport, situé au cœur du triangle d’or Frankfort-Paris-Amsterdam, est centrale en Europe. L’accessibilité aisée aux réseaux ferroviaire et routier et les possibilités de multimodalité sont également un atout, comme l’histoire logistique de l’aéroport. Avant la construction et le déploiement de son nouveau bâtiment, Cainiao Network pouvait déjà compter sur différents partenaires dans la zone de l’aéroport de Liège pour la prise en charge du flux entrant et sortant des marchandises. Aujourd’hui, les principales activités de l’eHub de Liège englobent le transfert rapide des marchandises entrantes et sortantes, la dé-palettisation, le tri des colis entrants et le stockage temporaire. Objet de fantasmes autant que d’interrogations, l’ampleur du projet est pourtant à la hauteur de ses ambitions.

©Cainiao Liège eHub

Des flux plus fluides

La conception même de l’entrepôt de 30.000 m² et les solutions digitales qui y sont implémentées, découle d’une approche durable à deux axes : tout d’abord, développer la technologie dans le respect de l’ergonomie au travail, avec moins d’impact sur la santé des travailleurs et ensuite, améliorer la traçabilité des opérations logistiques, soit la transparence pour les consommateurs, d’un point à l’autre de la chaîne, sur le chemin emprunté par les produits qu’ils achètent. Un bon déploiement de la technologie peut en effet réduire l’intensité du travail, tout limitant les erreurs d’opérations, ce qui en améliore l’efficacité.

Une automatisation limitée

Les robots vont-ils dès lors remplacer les humains ? Quand la quantité augmente, la qualité des flux logistiques doit suivre. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, dans les bâtiments de Cainiao, le niveau d’automatisation est pourtant relativement limité au profit de la numérisation. Ainsi par exemple, selon le principe less is more, le terminal portable léger LEMO, développé par Cainiao, permet de numériser les activités de l’entrepôt grâce à des opérations simples telles que le balayage, le clic et la saisie. Cette digitalisation, à ne pas confondre avec la robotisation, ne se fait toutefois pas au détriment de l’individu. Le Cainiao Liège eHub aspire à être un exemple du genre de cet argument. Cela explique le chiffre déjà atteint de presque 300 emplois, tous profils confondus, logisticiens, agents de maintenance, de sécurité, administratifs ou cadres.

Une plateforme de tracking

Si Cainiao est le « bras armé logistique » du groupe Alibaba, c’est aussi une plate-forme de tracking des colis. C’est ainsi que les formalités douanières sont réglées le plus possible durant le vol. Une fois au sol, les marchandises sont tracées par des appareils conçus par Cainiao : légers et robustes, ces assistants personnels utilisent la technologie wifi et le bluetooth et permettent aussi de prendre des photos en plus de leur fonction de scannage. Des étiquettes RFID sont apposées sur des marchandises spécifiques et des lecteurs RFID permettent de lire directement les marchandises entrantes et sortantes, de les suivre efficacement et d’enregistrer leur statut. Sa conception particulièrement ergonomique lui a valu de remporter un Red Dot Design Award en avril 2021.

Ces développements participent à la première phase du projet global de Cainiao. Deux autres phases seront prochainement concrétisées. L’ensemble du projet devrait générer un total de 900 emplois directs, annonce l’entreprise.

©Cainiao Liège eHub

