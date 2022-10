ZIEGLER : La révolution verte

Architecte de la supply chain, ZIEGLER est le grand spécialiste des solutions de groupage, en national et à l’international, que ce soit en transport terrestre, maritime et aérien. Toujours à la pointe du progrès et précurseur dans ses métiers, l’entreprise entend montrer la voie en matière de durabilité en réduisant son empreinte carbone et en relevant le défi de la livraison urbaine du futur.

De la logistique et la micrologistique urbaine

Forte d’une expérience de 114 ans, l’entreprise pratique depuis toujours le groupage, qui se caractérise par la consolidation des marchandises de plusieurs clients dans un camion ou un conteneur en transport maritime ou intermodal dans le but d’en optimiser le coefficient de remplissage. La protection de l’environnement étant plus que jamais au cœur de ses préoccupations, c’est donc tout naturellement que l’entreprise applique les techniques qui ont fait son succès depuis toujours dans le domaine de la logistique au nouveau défi de la micrologistique urbaine du dernier kilomètre, afin de créer un parcours urbain le plus écoresponsable.

Que ce soit pour lutter contre les embouteillages, la pollution de l’air ou les nuisances sonores dans les centres-villes, optimiser la logistique urbaine nécessite de développer et d’expérimenter un nouveau modèle de mobilité urbaine intelligente. Afin d’accompagner cette transformation, Ziegler a mis en œuvre un dispositif pour fluidifier les flux de marchandises en milieu urbain et livrer des colis volumineux tout en générant des émissions de CO2 très faibles. Ce système repose sur trois niveaux : le centre de consolidation en bordure de ville qui fait office de plate-forme de transbordement, le micro-hub urbain de proximité et enfin le Cargobike XXL pour la livraison fine du dernier kilomètre.

©Ziegler

Cargobike : réduire l’empreinte carbone

Les vélos cargo représentent une vraie alternative pour transporter en ville des marchandises et livrer des colis. Ziegler a voulu d’emblée se différencier des autres acteurs logistiques en proposant un cargobike suffisamment grand pour effectuer en une journée beaucoup plus de livraisons qu’un camion de distribution.

De taille XXL, il offre une capacité de chargement de 300 kg sous la forme d’un vélo tricycle et remorque mesurant 6,5 m.

Au-delà de la logistique, l’aspect environnemental est indissociable de ce moyen de transport car l’accès au point de livraison ou d’enlèvement devient de jour en jour plus contraint.

Le cargobike Ziegler n’émet pas de CO2 et est donc neutre en carbone ce qui permet de participer à l’amélioration de la qualité de l’air et de la qualité de vie. Après Bruxelles, ce système de livraison sera offert pour les livraisons à Knokke depuis la plate-forme de Zeebruges qui vient d’être inaugurée récemment.

©Ziegler

Des véhicules à conduite autonome

Et ce n’est qu’un début. Ziegler sera, en effet, le premier en Europe à tester prochainement le « Transporter », un véhicule électrique autonome fabriqué par la société américaine Udelv, pionnière de la livraison autonome dans la Silicon Valley, en Californie. Il s’agit d’un véhicule sans cabine, conçu pour effectuer 80 arrêts par cycle et pouvant transporter jusqu’à 2000 kg de marchandises. Ziegler franchit ainsi un nouveau pas vers le futur dans l’exploration de nouvelles possibilités en faveur de transports moins intrusifs, plus doux et plus écologiques, pour des livraisons conviviales sur le dernier kilomètre dans les centres urbains.

Des installations plus durables

Ziegler multiplie les initiatives afin d’atteindre la neutralité carbone dans le cadre de son programme « Ziegler. Now even greener ». Parmi celles-ci : la solarisation de ses toitures d’entrepôts. Le siège social de l’entreprise à Bruxelles est à cet égard emblématique : un bâtiment passif doté de 1070 panneaux solaires, de pompes à chaleur, ainsi que d’un éclairage LED. Une vitrine de sobriété énergétique qui sert de modèle systématiquement implémenté dans tout nouveau bâtiment.

L’ensemble de cette stratégie de développement durable a été doublement récompensé par Forward Belgium, la fédération belge des expéditeurs, agents en douane et prestataires de services logistiques. Ces Awards décernés à Ziegler constituent une reconnaissance des actions concrètes menées en faveur d’une logistique verte, afin d’être une entreprise vertueuse, modèle de bonnes pratiques environnementales dans son secteur.

©Ziegler

ZIEGLER S.A.

Chaussée de Vilvorde 11 - 1120 Brussels Belgium

+32 (0)2 422 22 99 - info_ziegler@zieglergroup.com

www.zieglergroup.com