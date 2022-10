La venture philanthropy, un atout pour les organisations qui œuvrent pour des objectifs durables

Grâce à son fonds philanthropique Impact Together, BNP Paribas Fortis soutient des organisations qui agissent en faveur d’un monde meilleur. Concrètement, Impact Together s’inscrit dans les principes de la venture philanthropy, une approche qui utilise des techniques issues du monde du capital-risque et du management pour soutenir de bonnes causes.

Géré par la Fondation Roi Baudouin, Impact Together est un nouveau fonds philanthropique, à travers lequel BNP Paribas Fortis entend soutenir des organisations et des projets, qui agissent en faveur de l’intérêt général et poursuivent des objectifs durables. Rencontre avec Stéphane Vermeire, General Manager Private Banking & Wealth Management chez BNP Paribas Fortis, et Brieuc Van Damme, administrateur délégué de la Fondation Roi Baudouin.

Brieuc Van Damme et Stéphane Vermeire ©BNP Paribas Fortis

La Fondation Roi Baudouin possède une réelle expérience en venture philanthropy via son propre fonds, le Venture Philanthropy Fund. Quels sont les points forts d'une telle approche ?

Brieuc Van Damme « L'avantage de la venture philanthropy, c'est que les organisations sélectionnées reçoivent un soutien financier, un coaching et de la mise en réseau, pendant 3 ans pour atteindre leurs objectifs. Ceci à l'instar du capital-risque, lorsque l'investisseur apporte, en plus de moyens financiers, une expertise et un réseau. Bien entendu, cette approche exige plus de ressources et d'engagement que les modèles philanthropiques classiques, où cela peut se limiter à du don. La venture philanthropy s'en distingue, car elle vise le long terme et offre donc une réelle valeur ajoutée aux entreprises concernées. »

Comment cela fonctionne-t-il en pratique?

Brieuc Van Damme « Depuis 2015, la Fondation Roi Baudouin soutient des acteurs de l'économie sociale ou des associations belges engagées en faveur de l'inclusion sociale, entre autres, via le Venture Philanthropy Fund soutenu lui-même financièrement par BNP Paribas Fortis. Il s'agit d'un soutien particulièrement adapté aux organisations qui veulent changer d'échelle ou de modèle d'activités.



Concrètement, les organisations sélectionnées peuvent compter sur de la consultance externe axée sur des sujets stratégiques tels que le modèle économique, la gouvernance et les opérations, la gestion financière, l'évaluation des résultats et le développement d'une stratégie digitale. Sans oublier, un accompagnement humain par le biais de coaching à des moments clés. Les organisations sélectionnées forment ainsi un réseau, au sein duquel elles peuvent apprendre les unes des autres et bénéficier également du large réseau de la Fondation Roi Baudouin. »

Cette approche donne-t-elle également des résultats efficaces ?

Brieuc Van Damme « Nous mesurons ce soutien : tout au long du partenariat, des évaluations régulières sont menées sur la base de paramètres qualitatifs et quantitatifs. Le bilan est positif, puisque 80 % des organisations atteignent les objectifs fixés ; et 60 % d'entre elles disent avoir pu aider davantage de personnes grâce au soutien du Venture Philanthropy Fund. »

Cette approche demande un financement structurel. Qu'en est-il pour Impact Together ?

Stéphane Vermeire « Ce nouveau fonds philanthropique, géré par la Fondation Roi Baudouin, est financé par les revenus générés par certains produits d'investissement responsable proposés par BNP Paribas Fortis. Concrètement, la banque reverse, chaque année, une partie des frais de gestion de ces produits à Impact Together. Une contribution qui n'a pas de conséquences financières pour nos clients, car cela ne signifie pas que les frais de gestion augmentent. Toutefois, nous impliquons certains de nos clients dans le fonctionnement d'Impact Together, par exemple en leur proposant de choisir leurs organisations préférées parmi celles sélectionnées chaque année. »

Brieuc Van Damme « En effet, une approche venture philanthropy n'est possible qu'avec un partenaire tel que BNP Paribas Fortis, qui s'engage à fournir des ressources sur le long terme. Bien entendu, nos partenaires optent pour une formule philanthropique ou en combinent plusieurs, comme c'est le cas pour Impact Togheter. »

Stéphane Vermeire « Il faut également constater que le secteur non lucratif possède une philosophie et un fonctionnement propres. Une coopération entre les acteurs "à but lucratif" et "sans but lucratif" représente une véritable richesse pour tous, à condition de tenir compte des spécificités respectives. Voilà ce que permet notre collaboration avec la Fondation Roi Baudouin ! »

1. Max Jadot - Chairman of the Executive Board and CEO chez BNP Paribas Fortis 2. Stéphane Vermeire - General Manager Private Banking & Wealth Management chez BNP Paribas Fortis 3. Françoise Pissart – Directrice, Fondation Roi Baudouin 4. Tine Bourgeois - Head of Company Engagement BNP Paribas Fortis and Sustainability Approach RPB 5. Brieuc Van Damme - Administrateur Délégué, Fondation Roi Baudouin 6. Caroline Thijssen - Head of Sustainable Business Approach at BNP Paribas Fortis 7. Sophie Van Malleghem – Senior Coordination, Fondation Roi Baudouin ©BNP Paribas Fortis

