Grâce à Impact Together, son nouveau fonds philanthropique, BNP Paribas Fortis soutient des organisations qui œuvrent pour un monde meilleur. C’est la Fondation Roi Baudouin qui gère le fonds, sélectionne et suit les organisations.

Organisations œuvrant pour un monde meilleur, WE WANT YOU !

Géré par la Fondation Roi Baudouin, Impact Together est un nouveau fonds philanthropique, à travers lequel BNP Paribas Fortis entend soutenir des organisations et des projets qui agissent en faveur de l’intérêt général et poursuivent des objectifs durables. Rencontre avec Stéphane Vermeire, General Manager Private Banking & Wealth Management chez BNP Paribas Fortis, et Brieuc Van Damme, administrateur délégué de la Fondation Roi Baudouin.

Brieuc Van Damme et Stéphane Vermeire ©BNP Paribas Fortis

Impact Together a pour vocation de soutenir structurellement des organisations engagées en faveur de causes sociales et environnementales. Comment sont-elles sélectionnées ?

Stéphane Vermeire « Pour cela, nous travaillons avec la Fondation Roi Baudouin et nous nous appuyons sur son expertise et sa connaissance du terrain, des atouts indispensables pour évaluer les organisations. Concrètement, toute organisation peut soumettre son dossier de candidature via le site de la Fondation Roi Baudouin. Ceux-ci seront ensuite évalués par un comité indépendant, composé de membres, tous bénévoles, d'horizons divers, choisis en fonction de leur expérience et qualités professionnelles. »

En quoi consiste le soutien offert aux organisations sélectionnées ?

Brieuc Van Damme « Le fonds philanthropique Impact Together apportera un soutien structurel aux organisations. En pratique, cela se traduit par un partenariat pluriannuel, ainsi qu'un soutien financier à hauteur de 80.000 euros au plus, répartis sur une durée de trois ans. Au moins la moitié de ce montant doit servir à financer de la consultance externe, afin de renforcer l'organisation. En parallèle, des appuis non financiers sont également apportés comme des services de conseil et de la mise en réseau. Mais ce soutien n'est pas sans obligation, puisque nous évaluons régulièrement le partenariat, que ce soit en mesurant des indicateurs sociaux ou en vérifiant si les objectifs fixés ensemble sont atteints ou en passe de l'être. Nous n'attendons pas que 100 % de l'objectif soit atteint, mais à tout le moins des indicateurs qui évoluent positivement et un réel apprentissage au profit de l'organisation soutenue. »

Cela fait sept ans que BNP Paribas Fortis et la Fondation Roi Baudouin collaborent dans le cadre du Venture Philanthropy Fund. Quel regard portez-vous sur ce partenariat ?

Brieuc Van Damme « Le Venture Philanthropy Fund est l'un des fonds philanthropiques les plus innovants du secteur, compte tenu de son offre très spécifique en Belgique, voire même en Europe. En effet, c'est une sorte de fonds de capital-risque destiné aux organisations qui s'engagent au quotidien pour rendre le monde meilleur. Mais une telle approche exige des partenaires solides et fiables… Grâce à la collaboration avec BNP Paribas Fortis nous avons pu augmenter considérablement le nombre d'organisations soutenues. En sept années de partenariat, nous avons également appris à mieux nous connaître et nous avons bâti une véritable relation de confiance. »

Stéphane Vermeire « En 2015, lorsque nous avons choisi de travailler avec la Fondation Roi Baudouin dans le cadre du Venture Philanthropy Fund, les principaux arguments sur la table étaient son professionnalisme, sa neutralité et sa très large expérience avec les organisations caritatives. Pour lancer Impact Together, notre nouveau fonds philanthropique, la collaboration avec la Fondation Roi Baudoin s'est donc imposée comme une évidence ! »

Comment voyez-vous l'avenir de cette collaboration ?

Stéphane Vermeire « L'idée est de continuer à construire sur les excellentes bases actuelles, mais aussi de porter encore plus loin notre partenariat. La Fondation Roi Baudouin jouera ainsi un rôle majeur dans le comité de gestion d'Impact Together et elle va nous épauler pour rester innovants dans ce domaine. Elle nous aidera également à appliquer la méthodologie du Venture Philanthropy Fund - une approche de type capital-risque - à Impact Together.. »

Brieuc Van Damme « Nous attendons beaucoup de cette collaboration, car la Fondation Roi Baudouin soutient toute innovation susceptible de garantir un retour maximal sur le soutien accordé. Grâce à notre expertise, nous encouragerons le dialogue au sein du comité de gestion du fonds et nous sommes également garants de la bonne gestion du fonds philanthropique Impact Together. »

1. Max Jadot - Chairman of the Executive Board and CEO chez BNP Paribas Fortis 2. Stéphane Vermeire - General Manager Private Banking & Wealth Management chez BNP Paribas Fortis 3. Françoise Pissart – Directrice, Fondation Roi Baudouin 4. Tine Bourgeois - Head of Company Engagement BNP Paribas Fortis and Sustainability Approach RPB 5. Brieuc Van Damme - Administrateur Délégué, Fondation Roi Baudouin 6. Caroline Thijssen - Head of Sustainable Business Approach at BNP Paribas Fortis 7. Sophie Van Malleghem – Senior Coordination, Fondation Roi Baudouin © BNP Paribas Fortis ©BNP Paribas Fortis

