Women Code Festival 2022 : Du numérique et de l’innovation au féminin

En marge de la Europe Code Week, la Semaine européenne du code qui vise à apprendre la programmation et l’alphabétisation numérique à tous de manière amusante, le Women Code Festival offre aux femmes l’opportunité de découvrir le secteur du numérique et de l’innovation, et cette édition 2022 s’ouvrira sous la forme inédite d’un hackathon. Participez à cette quatrième édition organisée à Bruxelles du 14 au 21 octobre 2022 !

Depuis 2017, via sa plateforme Women in Business, hub.brussels, l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise, a lancé le Women Code Festival, une semaine d’événements consacrés à l’entrepreneuriat féminin et à l’usage des nouvelles technologies. Par le biais de conseils, d’actions ciblées et par la création d’une véritable communauté, cette semaine d’exception s’adresse autant aux femmes entrepreneuses curieuses de découvrir les opportunités que le digital offre pour garantir la pérennité de leur entreprise, qu’aux femmes actives dans les nouvelles technologies qui voudraient se lancer dans la création de startups.

Offrir une visibilité accrue

Les stéréotypes de genre restent encore fort marqués dans les domaines de la tech et du digital. Les femmes demeurent moins nombreuses à entreprendre dans les secteurs à haut potentiel de croissance alors que l’entrepreneuriat féminin, ce sont aussi des entrepreneuses qui innovent dans les nouvelles technologies. Le Women Code Festival s’inscrit pleinement dans la démarche de Women in Business qui vise à répondre à la faible présence des femmes dans les secteurs du digital et de l’IT. Comment ?

- en offrant plus de visibilité et de lisibilité pour l’entrepreneuriat féminin ;

- en soutenant l’entrepreneuriat féminin dans le secteur du digital ;

- en facilitant la rencontre entre l’offre et la demande de financement ;

- en soutenant les entrepreneuses bruxelloises à l’international, via les aides à l’exportation et les missions économiques.

©hub.brussels

Un hackathon de femmes inspirantes

Le Women Code Festival débutera les 14 et 15 octobre avec deux journées de hackathon. Un hackathon est une forme de marathon, un évènement durant lequel différents workshops permettent d’évaluer la faisabilité des idées, d’explorer les moyens de les mettre en œuvre et de créer un plan d’action. Ce hackathon sera ainsi l’occasion pour des femmes inspirantes de montrer leurs projets entrepreneuriaux et/ou digitaux, afin de démontrer que l’innovation au féminin peut aboutir à la création d’entreprises à impact. Ces deux jours seront aussi l’occasion de découvrir toutes les opportunités que peut représenter le digital et de découvrir la palette de services que hub.brussels & l’écosystème tech bruxellois peuvent offrir à celles qui souhaitent aller plus loin dans le développement de leur entreprise.

©hub.brussels

Un digital shift 100% féminin

La transformation digitale s'est accélérée. Elle est devenue une étape essentielle, qui plus est en période de crise, pour les entrepreneuses désireuses de se lancer dans le développement d'un projet entrepreneurial. Et pour celles déjà actives, la digitalisation permet d'être mieux armées pour stabiliser, voire augmenter leur chiffre d'affaires. Les jours qui suivent, hub.brussels et ses partenaires proposeront donc un programme riche d'activités et de workshops sur des thématiques aussi variées que le leadership & l'entrepreneuriat féminin, le marketing digital ou encore l'univers de la blockchain. Le festival sera également l'occasion de faire des rencontres inspirantes avec des entrepreneuses du secteur qui partageront leurs success stories.

©hub.brussels

Le Women Code Festival s'associe aussi cette année dans sa programmation à deux autres événements d'envergure consacrés à l'entrepreneuriat féminin et dans le digital : The Future of Tech is Female, organisé par BeCentral du 17 au 21 octobre, et le salon Digital First, organisé par Digimedia. Tous les soirs du festival, des activités seront organisées en collaboration avec The Future of Tech is Female, tandis que le jeudi 20 octobre, le Women Code Festival sera présent au salon Digital First.

Pour consulter le programme : https://hub.brussels/fr/events/women-code-festival-2022/

Si vous souhaitez apporter votre soutien à des participantes entrepreneuses ou porteuses de projet ou pour toute question, contactez womeninbusiness@hub.brussels.