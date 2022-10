Crise énergétique : l’éco-transition comme solution durable pour les PME

En quelques mois, gaz et électricité ont enregistré une hausse de prix record grevant le budget des entreprises. Si cette crise énergétique implique la prise de mesures d’urgence pour la survie des PME, elle souligne également les enjeux de la transition bas carbone pour assurer leur compétitivité et leur viabilité dans le temps. En effet, moins énergivores et par conséquent moins polluantes, les entreprises qui se lancent dans une démarche d’éco-transition connaitront une meilleure résilience en regard des normes environnementales, crises énergétiques et évolutions de marchés à venir.

Soutenir l’activité des PME

Les TPE et les PME jouent un rôle crucial dans le maillage économique de notre pays. Pour soutenir les entrepreneurs wallons, depuis 20 ans, le Groupe Sowalfin les accompagne dans leur développement, de la création à la transmission, avec un accent mis sur la croissance, l'innovation, l'éco-transition et l'internationalisation. La mission du groupe réside ainsi dans l'orientation, la sensibilisation, l'accompagnement et le financement de celles-ci.

Il propose par ailleurs un guichet unique d'informations pour répondre à chacune des demandes des entrepreneurs : le 1890. Celui-ci renseigne, entre autres, sur les mesures prises par le gouvernement pour aider les entreprises à faire face aux factures énergétiques actuelles.

Privilégier des solutions et des investissements structurels

Bien entendu, au-delà des mesures d'urgence, une réflexion à moyen et long terme fait partie de la saine gouvernance des entreprises. Ainsi Sowalfin a créé un Pôle Eco-Transition pour aider les entrepreneurs à devenir acteurs de leur transition énergétique et circulaire.

« La transition bas carbone des indépendants, TPE et PME fait partie d'une logique de continuité de la vie des entreprises. En dépit de l'importante diversité de ce public cible, notre accompagnement permet de les soutenir de manière structurée et financière. Nous permettons de la sorte à de plus en plus d'entreprises d'entrer dans cette démarche bas carbone », souligne Anne Vereecke, Membre du Comité de direction en charge du Pôle Eco-Transition.

Easy’green, un dispositif gratuit et intégré

Depuis 2017, le pôle propose le dispositif Easy'green pour faciliter le passage à l'acte des TPE et PME wallonnes dans la réduction de leur empreinte carbone grâce à des solutions et des investissements structurels qui permettent de minimiser leurs besoins énergétiques. De quoi les aider durablement à faire face à la flambée des prix.

« Dans le contexte de crise actuel, le dispositif Easy'green s'adresse à tous, de l'indépendant à la PME, quel que soit le secteur d'activité, pour travailler directement sur plusieurs axes majeurs. Il n'y a aucun prérequis pour monter gratuitement un dossier et l'idéal est de commencer le plus rapidement possible » apprécie Véronique Léonard, Responsable du Pôle Eco-Transition.

Le dispositif Easy’green résulte d’une importante présence sur le terrain grâce à un puissant réseau de partenaires en lien avec les entreprises.

Réduire durablement la facture : passer à l’action

Pour passer à l’action, le dispositif Easy’green s’appuie sur un réseau de référents bas carbone/économie circulaire qui réalisent un diagnostic bas carbone, gratuit, de l’entreprise. Le référent analysera alors le potentiel de réduction de la facture énergétique et d’économie circulaire. Pour aller plus loin, le recours aux conseils et audits d’experts privés peut être financé au moyen de chèques entreprises.

Pour la réalisation d'investissements destinés à soutenir des objectifs concrets, tels que l'optimisation des process, l'amélioration énergétique des bâtiments, l'installation de panneaux photovoltaïques ou de toute autre énergie renouvelable, la mise aux normes d'installations de réfrigération…, le dispositif permet également de bénéficier d'un financement à des conditions attractives reposant sur un prêt subordonné qui peut s'élever à maximum 1 million d'euros. Aucun montant minimum n'est requis.

Easy’green organise aussi le « PME Green Challenge », soit 4 journées d’ateliers thématiques durant lesquelles les entreprises participantes peuvent notamment échanger avec leurs pairs ainsi que des experts pour évaluer les pistes à mettre en place.

Envie de faire évoluer votre PME dans sa démarche bas carbone ? Quel que soit votre projet, la procédure Easy'green est simple et flexible. Plus d'information en appelant le 04/220.51.90, par mail : eco-transition@sowalfin.be ou sur le site sowalfin.be