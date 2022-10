Quel fournisseur de gaz choisir ?

Il reste plus que jamais essentiel de choisir avec soin son fournisseur de gaz. D’abord pour payer le moins cher possible, mais aussi pour bénéficier d’un service clients efficace (assistances éventuelles, choix dans le mode d’envoi des factures et des moyens de paiement).

Si votre contrat arrive à échéance, la meilleure stratégie à adopter est de comparer votre contrat d’énergie à ce que propose le marché. Pour ce faire, vous pouvez faire confiance aux comparateurs mis en place par les régulateurs nationaux et régionaux tels que le CREG Scan ou encore, le Compa CWaPE. N’hésitez pas non plus à utiliser les comparateurs de prix certifiés tels que Comparateur-Energie.be, premier site de comparaison des prix de l’énergie à avoir été labelisé par le CREG. Une source sûre, pratique et efficace qui vous permettra de faire le tour du marché en quelques clics.

Revoyez votre facture !

Des centaines de milliers de ménages optent encore pour des contrats trop chers. Le Creg insiste donc pour que les consommateurs comparent les contrats des différents fournisseurs avant de choisir. Les différences entre les offres se chiffrent, en effet, en milliers d’euros.

Le régulateur constate, en outre, que « 1.400.000 ménages peuvent économiser de 100 à 360 euros sur l’électricité. Pour le gaz naturel, le potentiel d’économies se situe entre 100 et 540 euros pour environ 800.000 ménages. »

Comparez les prix de tous les fournisseurs et changez de contrat !

ENGIE, Luminus, Eneco, TotalEnergies, Mega, et bien d'autres encore : le site comparateur-energie.be offre un panel complet des fournisseurs d'électricité et de gaz sur le marché énergétique belge. Pour bénéficier du meilleur prix, n’hésitez pas à effectuer un comparatif régulier, afin de savoir quel fournisseur propose les meilleurs tarifs en fonction de votre consommation. Se tenir informé nécessite une certaine rigueur, c’est vrai, mais les économies engrangées valent vraiment le coup ! En effet, à titre d’exemple, pour un client résidant à Namur consommant 20.000kWh, la mensualité la moins chère est de 223,83€ contre 611,07€ pour la plus chère. La différence se chiffre donc à 4 000 euros sur l’année !

Il est donc chaudement recommandé de refaire des simulation régulièrement car les tarifs varient tous les mois. De plus, le site comparatif-energie.be propose des promotions, un service transparent et gratuit, et une souscription simple. Pas besoin de bouger de son fauteuil pour réaliser des économies...

Entre autres sources : www.comparateur-energie.be