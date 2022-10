Au lendemain du covid et en pleine guerre ukrainienne, la donne immobilière a changé avec des flambées de prix mémorables et des ventes ultra rapides. Entre humanité et technologie, Like Immo a surfé sur l’actualité avec panache... Rencontre avec Ludovic Peeters, cogérant de Like Immo avec Amandine Millecamps.

De plus en plus d’outils pour une estimation « juste »

Ludovic Peeters, vous avez mis l'accent, depuis la création de Like Immo en 2015, sur les valeurs humaines et les nouvelles technologies (un impondérable pour rester dans le coup). Comment appréhendez-vous la période post-covid qui a vu flamber les prix ?

La région de Tournai-Mouscron que nous couvrons - environ 200–250 000 personnes - a, comme le reste du pays, connu une montée des prix substantielle au niveau immobilier. Après une brève et légère stabilisation, les prix sont repartis à la hausse suite à la guerre en Ukraine. En effet, le nombre d’investisseurs et d’acheteurs qualifiés sont restés nombreux. Le marché demeure donc dynamique, mais pourrait retrouver une certaine « normalité » en raison de l’augmentation des taux d’intérêts annoncée.

Les délais de vente se sont également fortement réduits...

Oui, tout à fait... Au sein de notre agence, nous sommes passés d’une moyenne de 45 jours pour vendre un bien, à 25 jours, c’est-à-dire presque la moitié. Pour nous, un délai moyen d’un mois et demi est plus agréable car nous pouvons alors tisser une relation de qualité avec nos interlocuteurs. Pour nos clients, il est également plus confortable de disposer de plus de temps pour pouvoir se poser sans risquer de louper le coche.

Pensez-vous que les prix vont revenir à leur niveau d’avant-Covid ?

Peut-être pas, mais ils pourraient néanmoins redescendre en raison de l’actualité. En effet, avec l’augmentation du coût de l’énergie, l’inflation et les licenciements massifs, plus de biens pourraient se retrouver sur le marché et, en conséquence, le rééquilibrer... Néanmoins, se loger, tout comme se nourrir, demeure un besoin primaire dans lequel les gens sont prêts à investir.

Quelles sont aujourd’hui les demandes les plus fréquentes sur le marché ?

Déjà avant le covid, les clients se tournaient massivement vers les maisons prêt-à-vivre, ne nécessitant aucune rénovation ou travaux. C’est encore plus vrai aujourd’hui. Les normes PEB prennent par ailleurs de plus en plus de place, et les clients sont désormais attentifs au type de chauffage de tel ou tel bien. Certains, par exemple, ne sélectionnent que les maisons dotées de pompes à chaleur. A l’heure actuelle, le bien que tout le monde s’arrache est le type « maison témoin » ou « maison expo », jouissant des dernières technologies, et où tout est nickel...

Vous êtes très axé technologies. Pouvez-vous nous en dire plus sur les dernières innovations qui améliorent votre business immobilier ?

Oui, notre rapport d’estimation des biens en vente est aujourd’hui extrêmement performant grâce à un nouveau logiciel qui analyse les ventes réalisées et les biens sur le marché. Celui-ci nous permet de connaître de nombreuses statistiques sur un bien donné, et de l’estimer avec la plus grande justesse. Nous pouvons ainsi connaitre, par région et quartier, le prix moyen d’un bien en fonction des mètres carrés, du nombre de chambres, de la démographie, de la distance voiture-commerces, écoles ou transports, des éventuelles nuisances sonores... Cela permet à nos clients de se sentir soutenus et encadrés dans le processus d’estimation. Et même si le marché est assez « fou » en ce moment, le rapport que nous leur rendons est motivé et argumenté, ce qui lui donne de la crédibilité.

En bref

· Like Immo possède deux bureaux : l'un se situe à Mouscron et l'autre à Tournai. Son secteur s'étend jusqu'à la bordure de Peruwelz.

· L’agence propose à la fois la vente, la location, la gestion locative et le syndic.

· Like Immo propose des biens de tous types, mais le budget excède rarement les 500 ou 600 000 euros. On trouve aussi des maisons deux ou trois façades dont le prix tourne autour des 160 000 euros, ainsi que des appartements.

Infos : www.likeimmo.be Tél. : 056 56 12 34 (Mouscron) – 069 58 08 00 (Tournai).