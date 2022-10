Les vannes thermostatiques « intelligentes »

Les vannes thermostatiques permettent de régler la température pièce par pièce. Si elles sont connectées, vous ajustez alors la température de chaque espace depuis votre smartphone ou votre tablette pour encore plus de confort !

Vanne classique, thermostatique ou connectée, thermostat d’ambiance... Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver lorsqu’on n’est pas chauffagiste...

Concrètement :

· Avec une vanne classique, vous déterminez le degré d’ouverture du robinet d’eau chaude, et le radiateur chauffe « à fonds perdus ». Seule la fermeture complète du robinet interrompt le chauffage de la pièce. Il n’est donc pas possible de définir une température donnée.

· Avec un thermostat d’ambiance, vous définissez une température dans la « pièce de référence », où l’appareil se trouve installé. Dès que cet espace atteint la température requise, le thermostat envoie un signal à la chaudière pour qu’elle cesse de fonctionner. Mais le thermostat d’ambiance ne tient pas compte de la température des autres pièces, ce qui peut poser problème.

· Avec des vannes de radiateurs thermostatiques, vous ajustez la température pièce par pièce, hors de toute influence de l’espace de référence. Lorsque ces vannes sont connectées, vous pouvez alors les commander via plusieurs appareils (téléphone, tablette, PC...).

Pourquoi installer des vannes thermostatiques ?

Grâce aux vannes thermostatiques, chaque pièce est chauffée selon ses besoins. Cela permet de réaliser de belles économies, puisque tout est contrôlé au degré près.

Si vous disposez d’un poêle ou d’un feu ouvert dans la pièce de vie, les vannes thermostatiques vous seront également très utiles. En effet, si vous allumez votre foyer,

le thermostat d’ambiance du salon informera la chaudière que la température est atteinte et celle-ci se coupera dans la pièce chauffée (tant mieux !). Malheureusement, le chauffage sera également coupé dans les autres pièces, alors que ce n’est pas forcément voulu.

Avec une vanne thermostatique, en revanche, vous ne rencontrerez pas ce problème, puisque la température sera fixée pièce par pièce.

Les vannes thermostatiques connectées

Nec plus ultra, il existe aussi des vannes fonctionnant grâce à la connexion wifi qui se synchronisent sur une application disponible sur smartphone et tablette. Vous pouvez aussi les contrôler via votre espace dédié depuis un PC.

Pour ceux qui sont équipés du Homekit d’Apple, certaines vannes connectées (Netatmo) peuvent aussi se contrôler par la voix (grâce à Siri). Par exemple : « Siri, règle la température du salon à 20°C. » Certaines vannes connectées sont aussi compatibles avec l'IFTT, ce qui permet d’augmenter la connectivité de l’habitation en créant des scénarios personnalisés de vie entre différents appareils.

Combinaison de vannes thermostatiques et thermostat : encore mieux !

Pour plus d'efficacité et d'économies d'énergie encore, n'hésitez pas à combiner thermostat connecté et vannes thermostatiques.

Alors que le thermostat connecté permet de régler les températures maximales et minimales de votre habitation, et l’activation ou la désactivation de certains programmes, les vannes thermostatiques permettent de diffuser une température différente et adaptée à chaque pièce. Leur rôle combiné permet donc de limiter toute consommation excessive d’énergie.

Le saviez-vous ?

· Les robinets thermostatiques ne sont pas des thermostats d’ambiance, et ne peuvent pas éteindre votre chaudière, par exemple. Seul un thermostat – connecté ou non – peut vous le permettre.

· L’Ademe (l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France) a constaté une diminution moyenne de 5 % sur la facture énergétique grâce aux vannes thermostatiques. Combinées à un thermostat d’ambiance, ces économies grimpent à 15%.

· Grâce à la sonde et aux capteurs – température, humidité, lumière – qui prend en compte la situation thermique de la pièce, les vannes connectées peuvent s’accorder entre la température réelle et vos réglages.