À contre-courant : la marque de design Flamant baisse ses prix

L’hiver est à nos portes et la période cocooning se dessine à l’horizon. Mais, avec la crise énergétique, cette saison ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices. La marque belge de décoration d’intérieur Flamant vient pourtant de frapper un grand coup en annonçant une baisse de prix surprenante de près de 20 % sur pratiquement tous les meubles et articles d’intérieur pour que votre intérieur demeure un foyer chaleureux, malgré la rudesse d’une inflation élevée.

20% de réduction

« Nous voulons offrir à nos clients les prix justes et transparents auxquels ils ont droit et dont ils ont plus que jamais besoin », affirme Johan Beerlandt, Président du Conseil d'administration. Peintures, meubles, accessoires, mais aussi art de la table, luminaires et textiles, proposer tout le nécessaire pour aménager un nid douillet à prix tout doux, telle est le défi de la maison Flamant . Renouvelées tous les six mois, les collections sont le fruit d'une recherche d'articles d'intérieur authentiques. Tous les objets proviennent d'ateliers artisanaux répartis aux quatre coins du monde et racontent une histoire qui leur est propre. La baisse des prix de 20 % s'applique immédiatement sur pratiquement tous les meubles et articles d'intérieur de la gamme Flamant. « Nous voulons jouer cartes sur table avec nos clients : les coûts liés à certains articles ont baissé et nous tenons à répercuter cette diminution sur le consommateur. Flamant crée des meubles et des accessoires intemporels qui sont le fruit d'un authentique savoir-faire et de l'artisanat local. Nous voulons les proposer à des prix équitables, tant pour nos producteurs locaux du monde entier que pour les consommateurs. »

De l’artisanat local

Flamant s'efforce, en effet, depuis des années de limiter les transports inutiles. « Nos articles uniques sont souvent le résultat d'un artisanat très particulier qui ne se pratique plus que dans des ateliers locaux, notamment en Indonésie, en Inde, au Zimbabwe ou en Zambie. Le coût du transport de ces articles outre-mer a fortement diminué : c'est le premier facteur qui explique la baisse de prix chez Flamant », précise Kurt Moons, CEO. « La crise énergétique actuelle est aussi moins marquée dans plusieurs pays où nos fournisseurs sont actifs, ce qui nous a amenés à revoir le prix de tous nos articles ».

À contre-courant : la marque de design Flamant baisse ses prix





Un design durable

Si l'entreprise est en mesure de réduire le coût de production de différents articles, c'est parce qu'elle joue aussi de plus en plus la carte des matériaux recyclés. « Ce choix nous est avant tout dicté par notre souci de la planète. Mais nous sommes aussi convaincus par la beauté de l'imperfection. Notre table Saito en orme massif est entièrement fabriquée à la main, du plateau aux pieds, à partir de bois recyclé provenant de granges vieilles de plusieurs décennies. Cette forme de recyclage confère du caractère à l'objet. Flamant mise sur ces détails pour faire la différence ».

Des conseils professionnels

Pour satisfaire une clientèle nombreuse, le magasin Flamant de Laethem-Saint-Martin a récemment été entièrement rénové. Il offre une superficie d’exposition deux fois plus grande immergeant le visiteur dans des espaces aménagés comme de véritables pièces de la maison. À la clé ? De la place pour des collections supplémentaires et pour le service sur mesure Flamant at Home où des conseillers professionnels en décoration intérieure répondent à toutes vos questions pour vous aider à réaliser l’intérieur de vos rêves, que ce soit pour votre maison, votre résidence secondaire ou votre entreprise (projets B2B).

Un webshop pour tous les goûts

Vous n'avez pas le temps de vous déplacer ? Une offre de meubles et accessoires de décoration très variée est aussi disponible en ligne. Elle permet à chacun de shopper les indispensables pour créer un intérieur totalement personnalisé et convivial car si le respect du savoir-faire artisanal local souligne l'authenticité de l'enseigne, les collections couvrent tout un éventail de styles, du classique, en passant par le vintage et l'intérieur citadin.

©Maison Flamant

Besoin d'aide ou d'un conseil ? Composez le : +32 54 43 32 99 du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures. Envie de découvrir les dernières nouveautés ? Inscrivez-vous à la newsletter et bénéficiez de 10% sur votre premier achat.