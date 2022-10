Quelques astuces pour économiser le chauffage cet hiver

Conseil n°1 : éviter les courants d’air

Le moindre courant d’air incite à pousser le chauffage plus fort et à consommer plus d’énergie. Selon Homegrade (centre de conseil et d’accompagnement sur le logement de la Région Bruxelles-Capitale dont l’équivalent en Wallonie est reWallonia), le gain serait de 10 à 45 €/an par ouverture colmatée. On pense notamment à la boîte aux lettres installée sur la porte d’entrée (on peut la boucher au moyen d’une brosse spécifique), à la porte qui mène aux espaces non chauffés comme le garage ou les caves (que l’on colmate par le bas), à l’évacuation de la hotte (avec un clapet anti-retour à la sortie du tuyau d’évacuation). On peut aussi calfeutrer les fenêtres, utiliser des boudins de porte... Une autre astuce consiste à isoler les tuyaux de chauffage d’eau chaude qui traversent les pièces non chauffées avec un manchon en mousse.

Conseil n°2 : utiliser un thermostat d’ambiance

Le thermostat est essentiel pour effectuer des économies d’énergie car il permet de régler la température d’une pièce (en général le salon) et de couper automatiquement le chauffage une fois que l’objectif est atteint (par exemple 20°). De plus, ce dispositif est super pratique car il dispense de régler les radiateurs un à un lorsqu’on a froid ou que l’on quitte les lieux.

Il existe plusieurs modèles, qu’ils soient manuels, programmables, sans fil ou intelligents, à choisir en fonction de son budget et de la superficie à chauffer.

Conseil n°3 : faire un entretien de sa chaudière

Cette mesure vous permettra d’éviter le pire écueil hivernal : la panne ! Il s’agit en plus d’une obligation légale pour les chaudières d’une puissance supérieure à 20 kW : un entretien annuel pour les chaudières au mazout et au bois, et tous les trois ans pour les chaudières au gaz en Wallonie (tous les deux ans en Flandre et en Région bruxelloise). De plus, une chaudière bien entretenue vous permettra de réduire le combustible de 5% et d’augmenter la sécurité de l’habitation.

Conseil n°4 : gérer ses radiateurs

Pour que les radiateurs diffusent bien leur chaleur, ils doivent être purgés, dégagés et sans poussière. Avant l’hiver, on leur offre donc un bon nettoyage et on en profite pour installer des panneaux réflecteurs pour qu’ils dégagent encore plus de chaleur. En effet, quand un radiateur est placé contre un mur non isolé, une partie de la chaleur file à travers ce mur. Pour réduire le gaspillage, un panneau réflecteur derrière le radiateur est tout indiqué.

Conseil n° 5 : aérer !

S’il faut éviter les courants d’air, il y a aussi lieu d’aérer en hiver afin de rendre l’air plus sec et d’évacuer les polluants et mauvaises odeurs. De plus, un air sec se réchauffe plus vite.

L’idéal est d’ouvrir grand les fenêtres, deux fois par jour, pendant 10 minutes, en créant un courant d’air. Par contre, on n’oubliera pas de couper les radiateurs pendant cette période !

Le saviez-vous ?

· On chauffe plutôt à 19 ou 20° quand on est chez soi, et à 15 ou 16° quand on dort ou qu’on est absent. Ce type de réflexe permettra d’économiser facilement 10 à 25% de chauffage.

· Inutile d’ouvrir toutes les vannes sur 5 lorsqu’on a froid... En effet, dans ce cas, les radiateurs vont juste chauffer au maximum jusqu’à ce que la température demandée par le thermostat soit atteinte (mais elle restera stable).

· C’est peut-être un peu tard pour cet hiver, mais pour réaliser des économies d’énergie, le meilleur conseil est d’isoler son logement, et tout particulièrement la toiture. En effet, à 30 % de la chaleur s’en va par le toit. Viennent ensuite les sols, les murs et les fenêtres.