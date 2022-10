Une foule d’activités pour les vacances d’automne

Après le covid et ses restrictions, les activités culturelles et de loisirs reprennent de plus belle en Brabant wallon... Ces deux semaines de vacances d’automne seront ponctuées de moult événements et festivités pour toute la famille... A vos agendas !

Les énigmes et chasses aux trésors ont le vent en poupe... Fortes de ce constat, les chasses Totemus poursuivent sur leur belle lancée avec non moins de 22 chasses prévues en Brabant wallon cet automne (il en existe aussi partout en Wallonie et à Bruxelles). Pour rappel, le principe est très simple : on télécharge l'appli Totemus sur son Smartphone, on choisit son parcours et on répond à chaque énigme pour accéder à l'étape suivante. A la fin de la chasse, on récolte un totem que l'on peut échanger contre des points que l'on utilisera ensuite dans des lieux touristiques (comme bons de réduction). « Cette activité est idéale pour les enfants : elle dure deux heures et permet de découvrir les richesses du patrimoine très local, explique Coline Senterre, responsable de communication à la Maison du Tourisme du Brabant wallon. Les enfants peuvent participer activement à la chasse dès l'âge de six ans, mais certains parcours sont aussi accessibles en poussette pour les plus jeunes. »

Un grand bol d’air frais

Pour aérer les têtes blondes lorsque les arbres roussissent et que les champignons sortent de terre, rien de tel qu'une balade au parc ou au bois... Là aussi, les possibilités foisonnent, avec notamment le parc provincial d'Hélécine, le parc de la Dodaine, le Domaine Solvay, le Bois des Rêves à Ottignies... Certains d'entre eux offrent des plaines de jeux et brasseries pour le plus grand plaisir de tous. « D'une façon plus générale, plus de 80 balades couvrent l'ensemble du Brabant wallon. On les retrouve via le site destinationbw.be dans la rubrique « se balader ». Il suffit alors de suivre l'itinéraire choisi via l'application « Cirkwi ». Les parcours répondent à toutes les envies et tous les publics, avec notamment une dizaine de parcours « faciles » (moins de 5 km) ». A noter qu'il existe aussi une version papier du carnet de balades (27 à pied, soit une par commune brabançonne) que l'on peut commander sur le web ou obtenir auprès des offices du tourisme ou syndicats d'initiative de la région.

le Domaine Solvay ©Maison du tourisme Brabant Wallon

le Bois des Rêves ©Maison du tourisme Brabant Wallon

Un agenda festif bien fourni

Ces deux semaines de vacances seront chargées en Brabant wallon pour ceux qui veulent s’amuser... Bref récapitulatif des animations prévues.

· Halloween et sensations à Wavre. L’Aventure Parc et le parc d’attractions Walibi seront ouverts pendant toutes les vacances, avec notamment une nocturne le 29 octobre à l’Aventure Parc. A Walibi, comme chaque année, une ambiance Halloween sera au programme, avec des créatures effrayantes qui envahiront le parc à partir de 18h.

· Fête à la ferme. L’ambiance sera plus bucolique à la « Ferme et compagnie » à Grez-Doiceau, avec des animations Halloween les 22 et 23 octobre autour des animaux, d’une enquête et d’un spectacle (réservations souhaitées).

· Fête de l’automne. Aux mêmes dates (22 et 23/10), la fête de l’automne prendra ses quartiers à la ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo. Au menu, des activités familiales, un marché artisanal, un concert, un food truck...

· Animations pour les familles au dernier QG de Napoléon. Activité prévue le mercredi 26 octobre, pour un public à partir de 9 ans.

· Chasse au trésor à l’Abbaye de Villers. Un vieux parchemin sera remis aux visiteurs pour résoudre des énigmes et trouver un trésor, le samedi 29 octobre.

· Fête à Jodoigne. Ce lundi 31 octobre, de nombreuses animations pour les enfants sont prévues, avec notamment des ateliers créatifs, des contes, des grimages, des châteaux gonflables, et un cortège d’Halloween à 18h.

· Fête à Genappe. Le même principe sera appliqué au « 38 ». A la clé : grimage, contes, magiciens, soirée pour ados...

Un peu plus tard dans la saison...

Deux événements se poursuivront au-delà des vacances d’automne :

· Jusque fin octobre : reconstitution historique au Mémorial de la bataille de Waterloo 1815, chaque mercredi et pendant le week-end.

· Jusqu’au 11 décembre : la deuxième édition de « Lanterna Magica » se déroulera au parc Solvay de La Hulpe. Au programme : une promenade à la lueur des lanternes et un spectacle de lumière empreint de magie.

Infos : www.destinationbw.be