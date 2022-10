5 astuces pour obtenir un prêt personnel au taux le plus bas possible

1. Bien préparer son dossier

Avant de chercher à obtenir le meilleur taux, il faut d’abord vous assurer que votre prêt sera facilement accepté par la banque ou l’organisme de crédit auprès duquel vous effectuerez votre demande. Il est donc recommandé de préparer un dossier en béton. Tous les éléments qui vous permettront de “rassurer” votre banquier et prouver votre solvabilité doivent être présents dans la demande. Cela comprend par exemple les preuves de revenus mensuels (fiches de paie si vous êtes salariés, extraits de compte si vous êtes indépendants) et les éventuelles factures ou devis qui doivent justifier le financement de vos projets. Bien entendu, vous devrez aussi fournir une copie de votre carte d’identité, ainsi qu’une preuve de domiciliation de moins de trois mois (comme par exemple une facture d’énergie à votre nom).

2. Avoir un ou une co-emprunteur

Si vous avez un projet commun, avec votre compagnon ou votre compagne par exemple, vous pouvez effectuer une demande de prêt à plusieurs. Dans ce cas-là, la responsabilité de rembourser le prêt incombe aux deux emprunteurs. Cela augmente drastiquement votre capacité de remboursement puisque vous pouvez présenter deux sources de revenus au lieu d’une seule. De plus, en cas de problème financier causé, par exemple, par une perte d’emploi, l’autre co-emprunteur peut continuer à assumer les dettes. Pour votre banque, cela réduit surtout le risque de défaut de remboursement. Or, plus le risque est élevé, plus le taux d’intérêt le sera aussi.

3. Ne pas se limiter aux banques traditionnelles

Lorsqu’on cherche à faire un emprunt, on pense directement aux grandes enseignes bancaires. Pourtant, il existe une multitude d’organismes de crédits approuvés par la FSMA en Belgique. Et chaque institution applique des taux différents et des conditions spécifiques en matière de crédit. Vous auriez donc tort de penser que le choix de la banque n’a pas d’importance. Au contraire, c’est là que vous pouvez faire le plus d’économies sur votre prêt. Il est donc vraiment recommandé de prendre la peine de se renseigner sur les différentes institutions financières qui proposent des crédits aux particuliers. Bien sûr, cela peut prendre du temps de faire la liste de tous ces organismes et de se renseigner sur les conditions et les taux en vigueur appliqués par chacun. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez directement simuler et comparer les prêts personnels de plusieurs organismes de crédits à la fois. De cette manière, vous pourrez avoir un aperçu rapide, complet et détaillé des différents organismes susceptibles de vous aider à financer vos projets.

4. Choisir le bon type de crédit

Il existe différents types de prêts à tempérament qui peuvent correspondre à différents projets que vous aimeriez réaliser. Dans ce cas-ci, on parle de prêt affecté. Chaque banque et organisme de crédit peut proposer, par exemple, des prêts dédiés à l’achat d’une voiture, aux rénovations d’un logement ou bien à l’installation de panneaux solaires. Dans la plupart des cas, un prêt affecté est sujet à des taux d’intérêts moins élevés qu’un prêt personnel sans but précis. Prenez donc le temps de vérifier parmi les différents produits proposés par la banque lequel correspond le mieux à votre projet. Parmi les plus populaires on retrouve donc le prêt auto, le prêt rénovations, le prêt vert ou prêt énergie, et parfois aussi le prêt étudiant.

5. Faire appel à un service de courtage

Si vous souhaitez obtenir un prêt personnel sans vous compliquer la vie, tout en voulant vous assurer de trouver le taux le moins cher, vous pouvez aussi faire appel à un courtier qui fera l’intermédiaire entre vous et les créanciers. Le gros avantage est que ce dernier connaît les rouages qui déterminent si un prêt sera accordé ou non, et à quel taux il pourrait être négocié. Vous ne devez donc vous soucier de rien. Il se charge aussi d’effectuer pour vous la demande auprès de plusieurs banques différentes. Vous serez donc certain d’avoir un dossier monté par un professionnel. Et bien souvent, ce service est directement payé par l’organisme de crédit qui vous accorde le prêt. Vous ne devrez rien payer.

TopCompare.be