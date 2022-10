YourSpace : la tiny house à ossature bois qui a tout d’une grande

La tiny house, micro-habitation écologique, a le vent en poupe. Espace de vie confortable, elle apporte une réponse à de très nombreux usages : micromaison autonome, dépendance pour gagner de l’espace habitable, bureau pour profession libérale ou commerce, cabinet médical, gîte… Elle trouve parfaitement sa place sur de nombreux terrains. Elle comble ainsi les attentes et besoins d’une clientèle de plus en plus large et variée.

Forte de son expertise dans la réalisation de maisons à ossature bois au moyen d’un processus de fabrication unique, l’entreprise Jumatt a saisi la balle au bond en créant YourSpace, une gamme de mini habitations modulaires qui n’ont rien à envier à leurs grandes sœurs à ossature bois produites par l’entreprise.

Jumatt, l’ossature bois selon un processus unique

Les avantages de la construction à ossature bois sont désormais largement connus : durabilité, isolation thermique et acoustique très performante, légèreté, rapidité de mise en œuvre… Active depuis plus de 50 ans et membre du groupe Bostoen, l’entreprise Jumatt, située à Andenne, s’est spécialisée dans ce type de constructions. Elle a développé un processus de fabrication en usine ultra efficace qui permet de sortir d’atelier des modules qu’il ne reste plus qu’à assembler et finir sur chantier. Près de 60 % du travail est ainsi paramétré et préparé au millimètre près en usine sur la base de modèles en 3D, avec pour résultat final la réalisation de maisons impeccables en un temps record, tout en maîtrisant parfaitement les coûts ! De quoi séduire un nombre croissant de clients.

En outre, Jumatt s’est également positionnée sur son marché en privilégiant du bois en provenance exclusivement de Belgique ou des pays directement voisins.

YourSpace, 4 modèles types pour diverses utilisations

Sur la base de ce travail parfaitement maîtrisé en usine, Jumatt a développé YourSpace, son nouveau concept de tiny houses. En partant d’un ensemble modulaire pour vivre, travailler, s’amuser ou tout autre usage, l’entreprise propose désormais 4 types de tiny houses différents, avec une possibilité d’aller jusqu’à 2 chambres.

Afin de pouvoir être transportés aisément, les modules YourSpace ont une largeur de 3m48 et peuvent atteindre jusqu’à 11m80 de longueur. Elles permettent ainsi d’aller jusqu’à quelque 40 m² de surface habitable, soit la limite pour construire sans permis.

Le confort d’une vraie maison

Point fort de l’ossature bois, le confort thermique et acoustique des modules YourSpace de Jumatt est optimal grâce à 10 cm d’isolation dans les murs et 20 cm dans les sols et toiture.

Un filetage en acier rigidifie les modules et permet d’assembler solidement les éléments muraux et de toiture. Il est donc envisageable de déplacer la tiny house par la suite.

Outre leur look sympa avec leur toit plat et leur bardage de façade disponible en plusieurs matériaux et coloris, les YourSpace ont un niveau de finitions intérieures équivalent à celui d’une construction traditionnelle, avec cuisine et salle de bain intégrées, revêtements de sols et murs compris.

Des tiny houses à découvrir

Aujourd’hui, l’entreprise andennaise a atteint un rythme de production de 5 tiny houses YourSpace par semaine. Ce qui lui permet d’honorer des contrats importants tels que la fourniture rapide de 40 tiny houses à une administration pour le logement temporaire de personnes dans le besoin et de réfugiés.

Pour permettre d’apprécier l’offre YourSpace, Jumatt organise régulièrement des visites d’usine. Il est également possible d’obtenir une brochure YourSpace gratuite sur simple demande.