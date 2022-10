Appel à projets sociaux et environnementaux

BNP Paribas Fortis et ses clients recherchent les organisations sociales et environnementales qui font la différence en Belgique. Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement stratégique à long terme.

Soucieux de maximiser ses initiatives philanthropiques liées aux investissements responsables, BNP Paribas Fortis a fondé Impact Together. L’objectif est clair : renforcer structurellement des organisations contribuant à un avenir durable en Belgique.

L’asbl La Prairie est une ferme d’animation dont l’objectif fondamental est l’intégration de chacun à son environnement naturel, social et culturel. ©L’asbl La Prairie est une ferme d’animation dont l’objectif fondamental est l’intégration de chacun à son environnement naturel, social et culturel.

Quel accompagnement pour votre organisation ?

« Dès le départ, nous avons été séduits par l’aspect entrepreneurial de la venture philanthropie », dit Stéphane Vermeire, General Manager Private Banking & Wealth Management de BNP Paribas Fortis. « Grâce au succès de nos investissements responsables, nous accompagnons désormais une vingtaine d’organisations sociales et environnementales supplémentaires chaque année. Concrètement, elles bénéficient :

d’un accompagnement sur le long terme par des spécialistes ;

d’un suivi sur la base d'indicateurs clés responsables et d’objectifs communs ;

d’un soutien financier de maximum 80.000 € étalé sur trois ans, notamment pour financer des missions de consultance stratégique ;

d’un soutien extrafinancier ;

d’une visibilité accrue pour les projets Coup de Cœur des clients de BNP Paribas Fortis.

Appel à projets

Le processus de sélection débute par un appel à candidatures d’ores et déjà ouvert pour l’année 2023. « Vous pouvez inscrire votre organisation sociale ou environnementale sur le site internet de la Fondation Roi Baudouin jusqu’au 9 novembre 2022 », précise Stéphane Vermeire. « Chaque association est ensuite évaluée par un comité indépendant. Ce dernier est composé de manière pluraliste et ses membres bénévoles sont sollicités pour leur expérience et leurs qualités professionnelles. Le processus de sélection en plusieurs étapes offre l’opportunité à toutes les organisations de faire le point et de rencontrer des experts».

