Etat des lieux : Yago vous présente tout ce que vous devez savoir !

En quoi consiste un état des lieux ?

Si on est propriétaire, l’état des lieux permet de contrôler l’état du logement, installations et équipements. Il permet d’évaluer les éventuelles dégradations causées par un locataire entre son entrée dans le logement et sa sortie.

Si on est locataire, il permet donc, à l’inverse, de prendre connaissance des fonctionnements et dysfonctionnements d’un appartement, avant et après l’emménagement.

Dans les deux cas, l’état des lieux permet d’éviter les litiges : il réduit les risques de fausses accusations sur l’état d’un logement dans le cadre d’une location. En comparant l’état des lieux d’entrée et de sortie, on prend connaissances des éventuelles dégradations qui incomberait au locataire et celles liées à la vétusté du logement.

L’état des lieux prend la forme d’un document légal. En Belgique, l’état des lieux est obligatoire en début et fin de contrat de bail. En effet, depuis le 15 juin 2007, il doit être enregistré auprès du bureau de sécurité juridique se trouvant dans la région du logement.

Comment faire pour réaliser un état des lieux en bonne et due forme ?

Dans un premier temps, il faut anticiper ! Un état des lieux nécessite la présence de deux parties : le bailleur et son locataire. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez faire appel à un expert pour le jour J. Des entreprises comme Expertym sont en effet spécialisées pour accompagner les propriétaires dans leurs démarches, en leur permettant de déléguer la conduite de l’état des lieux, la rédaction du contrat de bail et en les accompagnant dans le choix des garanties locatives.

Faire appel à des experts comme ceux proposés par Expertym permet de garantir une neutralité entre les parties, ce qui est à l’avantage du locataire comme du propriétaire.

Pendant l’état des lieux, vous pouvez faire une grille de vétusté. Elle liste, au moment de l’état des lieux d’entrée, toutes les éventuelles dégradations naturelles. Il faut leur fixer une durée de vie théorique afin de mesurer leur dégradation à la fin du bail. Un expert immobilier aura également une bonne connaissance des règles d’évaluations des dommages.

Le document d’état des lieux doit être conforme à la loi et établi d’une manière spécifique. Nous vous recommandons donc d’utiliser un formulaire reprenant toutes les informations qui doivent impérativement apparaître. Vous pouvez trouver des documents type d’état des lieux sur internet.

Notez que, que vous soyez propriétaire ou locataire, un bon contrat d’assurance habitation est important. Il est possible que votre assurance prenne en charge les dégradations apportées à un logement, selon leur nature ou leur cause !

Comment contester un état des lieux ?

En cas d’état des lieux d’entrée :

Si dans un délai d’un mois après l’entrée dans le logement, le locataire fait constat d’une dégradation ou d’une quelconque anomalie qui n’a pas été relevée lors de l’état des lieux, il peut demander un complément d’état des lieux. Cette demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le bailleur n’accorde pas ce complément d’état des lieux, le locataire est en droit de se diriger vers des organismes de solution à l’amiable pour les litiges locatifs.

En cas d’état des lieux de sortie :

Dans le cadre d’un état des lieux de sortie, si l’une des parties refuse de signer, l’état des lieux est non valide. Dans ce cas, un huissier doit intervenir et peut dresser un état des lieux valide même en cas de l’absence de l’une des parties.

Votre état des lieux approche : préparez-le en amont pour éviter les mauvaises surprises. Notez que l’assurance habitation à un rôle à jouer et est gage de sécurité car elle prend en compte un bon nombre de dégradations que pourrait subir votre logement.

Propriétaire ou locataire, Yago, le courtier en assurance digital, vous propose de faire une simulation d’assurance habitation pour protéger votre logement dans le cadre d’un bail locatif.