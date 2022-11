ART TERRA : Magnifiques vins Bio de l'Alentejo vinifiés en amphores !

CASA RELVAS est né de la volonté de continuer l’histoire d’une famille liée à la terre depuis cinq générations. Alexandre Relvas, qui a passé son enfance en Afrique, s’est passionné pour l’Alentejo dont certains paysages lui rappellent ses souvenirs des vastes étendues africaines. Son crédo sera le respect de son terroir unique et authentique ! La famille gère aujourd’hui 350 hectares de vignes, 900 hectares de forêts et 250 hectares d’oliveraies. Chaque vin de ART.TERRA est unique et irremplaçable. Dans chacun de ses vins, Alexandre recherche la plus haute expression du terroir, réutilisant des méthodes de vinification ancestrales telle que l’utilisation d’amphores où démarrent les fermentations avant pressurage de grappes entières pour ensuite être foulées aux pieds pour en extraire les jus divins. Le résultat est surprenant et donne des vins BIO uniques.

NOTRE SELECTION EN BLANC à 10,50 € TVAC : ART TERRA Branco, Alentejano

ART TERRA Branco, Alentejano ©E-Wines

Il provient de vignes Bio qui demande une grande attention et beaucoup plus de soins que la viticulture traditionnelle. La fraicheur du vin est garantie par les 40 % antão vaz, 40 % verdelho et 20 % encruzado. Les raisons sont cueillies à la main et subissent une macération pelliculaire, une vinification à basse température et un élevage sur lies pour un résultat optimum. Très agréable au nez où les fruits tropicaux s’harmonisent aux fleurs blanches. En bouche, il est frais, ample avec beaucoup de matière, des fruits et fleurs soutenu par une belle minéralité, le tout est équilibré et harmonieux.

Suggestions d’accompagnements : Poisson bien assaisonné, morue et fruits de mer et bien sûr la traditionnelle carne de porco alentejana.

NOTRE SELECTION EN ROUGE à 10,50 € TVAC : ART TERRA Tinto, Alentejano

ART TERRA Tinto, Alentejano ©E-Wines

On retrouve une pureté du terroir, les caractéristiques des cépages : 40% alicante bouschet, 40% touriga nacional, 20% syrah ainsi que l’expression du terroir composé de schiste et d’argile. La vinification traditionnelle en amphore, sans bois vous offrir une expression authentique. Nez de baies sauvages, feuilles de menthe, écorce d’orange et fleurs blanches. En bouche il s’affirme par une belle fraîcheur avec des tannins mûrs et souples, finale agréable et puissante.

Suggestions d’accompagnements : Viandes rouges, gibiers… ou simplement une viande de porc rôtie qui ne manque pas dans les recettes locales.