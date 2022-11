Certifications : CERTISYS contribue à un monde plus durable

Selon l’Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL et IFOAM, le marché bio mondial connaît une croissance sans précédent. La demande de produits biologiques est particulièrement forte et la surface bio a augmenté de manière connexe. Le chiffre d’affaires du commerce de détail bio dépasse désormais les 120 milliards d’euros en 2020 (chiffres publiés en 2022). C’est ici que les certifications de CERTISYS prennent tout leur sens. Peu connu du grand public, l’organisme est pourtant le pionnier de la certification BIO en Belgique depuis plus de 30 ans. Sa mission est d'accompagner les acteurs économiques dans leurs initiatives durables en leur délivrant des certifications adaptées à leurs besoins qui garantissent et valorisent les meilleures pratiques sociales et environnementales. Franck Brasseur, Directeur Général, nous en parle.

Franck Brasseur, Directeur Général ©CERTISYS

Quels profils d’entrepreneurs accompagnez-vous aujourd’hui ?

Nous sommes historiquement actifs dans le bio, mais nous avons redéfini nos missions en élargissant notre offre de services à d’autres certifications comme les cosmétiques et détergents naturels, le commerce équitable ou encore la sécurité alimentaire. Nous voulions mieux accompagner nos clients dans leurs démarches durables et accélérer notre impact positif sur l’environnement et la société. L’économie, le social et l’environnement, nous nous positionnons véritablement au cœur des trois piliers de la durabilité. Toutes les certifications que nous proposons ont donc avant tout du sens pour contribuer à un monde plus durable.

En quoi une certification est une plus-value ?

Les motivations des consommateurs en quête de labels sont multiples, mais ils sont communément associés à un meilleur respect de l'environnement et de la santé. Une certification indépendante est un gage de qualité. C’est une question de confiance avant tout et, de plus en plus, un facteur déterminant dans l’acte d’achat, ce pourquoi nous validons la traçabilité des différents produits des entreprises visitées.

Tout cela a cependant un coût …

Bien évidemment, il est de l’ordre de maximum 1% du chiffre d’affaires certifié (BIO, durable…) de l’entreprise. Mais ce coût à court terme rend l’entreprise plus rentable sur le long terme et ouvre des possibilités nouvelles sur son segment de marché. A qui j’achète et à quelles conditions ? Ces éléments de certification permettent de véritablement valoriser un produit. On le voit. Le critère de durabilité devient de plus en plus un réflexe associé au business model des entreprises.

Quel est le poids d’une certification CERTISYS ?

Nos certificats bio sont reconnus dans les 27 Etats-membres de l’UE, mais également à l’étranger grâce à l’existence d’accords bilatéraux. D’autres certifications comme COSMOS (cosmétiques naturels et biologiques) ou Rainforest par exemple sont reconnues dans le monde entier. Mais nous encourageons aussi les initiatives locales qui sont tout aussi légitimes et défendables. De nouveau, c’est avant tout le sens du projet qui importe.

L'organisme belge, qui emploie une cinquantaine de collaborateurs spécialisés, compte aujourd’hui plus de 3.500 clients. Le groupe le plus important est celui des agriculteurs, mais les points de vente et la multi-activité connaissent un développement important.

CERTISYS est reconnu et agréé en tant qu’organisme de contrôle et de certification par les Autorités régionales belges et luxembourgeoises et est accrédité par le Ministère des Affaires économiques (BELAC n°093 PROD).

La certification de activités durables

Le service clients de CERTISYS vous aide à collecter des informations sur le cahier des charges souhaité. Estimez le coût du contrôle de votre activité grâce au module de devis en ligne. Il vous aide à préparer votre dossier. Il analyse votre dossier. Un auditeur vient contrôler votre entreprise. Le rapport de l’auditeur est envoyé au service certification pour analyse. Si votre dossier est en ordre, vous obtenez votre certificat.

Une fois certifié, CERTISYS vous aide à promouvoir vos produits grâce à des outils de communication. Le service clients reste à votre disposition pour répondre à vos questions.

Plus d’infos sur : www.certisys.eu

Un accès à de nombreux marchés

Vous souhaitez vous inscrire dans une démarche durable ? Vous souhaitez combiner votre certification BIO avec d’autres systèmes ? Grâce à ses partenariats, CERTISYS peut vous offrir des services comme Biogarantie®, Ecogarantie®, COSMOS®, Demeter®, le commerce équitable et autres partenaires du commerce durable, ainsi que des accès aux marchés internationaux (Canada, Corée, Europe, Japon, USA, etc.).