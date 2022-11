Semaine de la Transition Economique : à vos agendas !

Pour la deuxième année consécutive, du 18 au 24 novembre prochain, la Région de Bruxelles-Capitale vous invite à une semaine dédiée à la transition économique. Ce moment fort permettra aux entrepreneur.euses de découvrir comment entamer la transition de leurs activités vers plus de durabilité. Il leur permettra aussi de comprendre comment allier dynamisme économique et enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Comment aider les entreprises à créer de la valeur environnementale, économique, sociale et de l’emploi ? Plus que jamais aux côtés des entrepreneur.euses, hub.brussels les accompagne sur le chemin de la transition économique.

#ShiftingEconomyWeek

La Shifting Economy, c’est le nom de la stratégie régionale visant à construire l’économie bruxelloise de demain. Plus verte, plus durable et accessible à toutes et tous. Cette année, cette semaine d’activités proposées pour vous familiariser au concept est organisée en collaboration avec Bruxelles Environnement, Bruxelles Économie et Emploi, Innoviris, hub.brussels et les fédérations d’entreprises UNIZO et UCM. Visites guidées de hubs logistiques et d’entreprises en transition, workshops, talk-shows, conférences-débats, les acteurs de la Région bruxelloise se mobilisent pour vous proposer un programme riche en moments d’échanges et en découvertes! Faites votre choix parmi plus de 60 événements organisés pour l’occasion et composez votre programme afin de trouver les réponses aux questions que vous vous posez sur la transition économique.

Un aperçu du programme

Dans le cadre de la Shifting Economy Week, hub.brussels présentera notamment les résultats de son baromètre de la transition économique à Bruxelles. Parmi les événements que les (futur.e.s) entrepreneurs.euses ne doivent pas manquer, citons également divers ateliers comme: Pourquoi la transition économique est bonne pour les affaires? Comment digitaliser son entreprise de façon responsable. Comment exporter de manière durable? … etc.

Ensemble, vers l’économie de demain

Comment pouvez-vous, en tant qu’entreprise ou acteur institutionnel et politique bruxellois, contribuer et profiter de la transformation de votre région? Rejoignez les acteurs de la transition économique bruxelloise lors de l’évènement de clôture de la Shifting Economy Week, le jeudi 24 novembre, et découvrez quelles perspectives s’ouvrent à vous pour demain. La conférence a pour objectif de rassembler l’écosystème bruxellois autour de thématiques liées à la transition économique, de créer des moments d’échanges et de donner aux participant.e.s les clés et les outils pour s’engager vers plus de durabilité.

Un baromètre de la transition économique

Pour pouvoir être au fait de la réalité de terrain, hub.brussels a développé un baromètre de la transition économique qui mesure la connaissance et la perception des concepts d’économie circulaire et d’entrepreneuriat social chez les entrepreneur.euses bruxellois.es. Les résultats pour l’année 2021 seront dévoilés pendant la semaine de la Shifting Economy. Ce baromètre permet notamment à hub.brussels d’affuter ses outils et d’améliorer encore ses actions de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises sur la voie de la transition économique.

Tous les événements sont gratuits mais ils nécessitent une inscription.

Retrouvez le programme de la semaine sur www.shiftingeconomyweek.brussels

Inscription aux activités proposées par hub.brussels : https://hub.brussels/fr/blog/shifting-economy-week-une-inspiration-pour-un-avenir-plus-durable/

Inscription à l’événement de clôture : https://shiftingeconomy.brussels/weekprogramme/shifting-economy-week-closing-event/