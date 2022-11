Du gaz wallon et renouvelable pour soutenir la transition énergétique ?

Guerre en Ukraine, augmentation des prix de l’énergie, solutions alternatives et verdissement du gaz... Autant de questions que nous avons posées à ORES, premier distributeur de gaz et électricité en Région wallonne. Rencontre.

Nicolas Claude, vous travaillez avec vos collègues d’ORES sur la gestion des réseaux d’énergie d’aujourd’hui mais aussi de demain. Que pensez-vous de la situation actuelle sur le marché du gaz et comment voyez-vous évoluer les choses ?

Depuis les pics du mois d’août, les prix du gaz naturel redescendent petit à petit sur les marchés (- 40%), ce qui devrait avoir un impact progressif sur la facture des consommateurs. Mais les prix demeurent élevés et le contexte général reste incertain. La situation actuelle illustre en tout cas notre dépendance aux marchés internationaux et les risques que cela comporte. Le développement d’une production locale de gaz d’origine renouvelable – par la filière biométhane – permettrait de renforcer notre indépendance et de contribuer à réduire ces risques.

Pensez-vous que le gaz demeure un bon combustible malgré la hausse des prix et pourquoi ?

Il est clair que le prix actuel du gaz, tout comme celui de l’énergie en général, doit nous inciter à repenser notre consommation. Cette réflexion est par ailleurs un impératif pour l’avenir de notre planète. L’isolation des bâtiments et l’évolution de nos habitudes, de chauffage notamment, sont les premières solutions pour faire face à la crise et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On compte ensuite sur les nouvelles technologies – souvent électriques aujourd’hui – pour diminuer le montant de la facture, comme les pompes à chaleur que l’on voit couplées à des panneaux photovoltaïques dans bon nombre de nouvelles constructions. Malheureusement, les pompes à chaleur ne sont pas toujours une solution efficace pour le bâti existant, à moins d’un diagnostic thermique et de travaux d’isolation importants – ce qui n’est pas à la portée de toutes les budgets... Pour les habitations existantes, le gaz reste selon nos études comparatives un combustible compétitif et intéressant d’un point de vue environnemental : l’investissement de départ est mesuré – compter environ 4.000 € – et il permet de diminuer de 25% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’ancienne chaudière à mazout. Il est également possible d’associer une pompe à chaleur à une chaudière gaz existante, selon le niveau d’isolation de son habitation. Bref, le gaz a de notre point de vue toujours sa place dans notre mix énergétique, a minima dans une perspective de transition.

Comment voyez-vous l’avenir du gaz, et notamment au niveau de sa transformation ? Pensez-vous que le gaz puisse devenir une énergie complètement « propre » ?

Nous pensons en effet que le gaz, et plus spécifiquement les « nouveaux gaz », ont un rôle à jouer dans la transition énergétique. Si on veut agir maintenant pour le climat, on doit concevoir que le tout à l’électrique n’est probablement pas réaliste à court et moyen termes. On en parle peu malgré le contexte international, mais la Wallonie produit déjà aujourd’hui du gaz d’origine renouvelable. Par exemple, en Province de Hainaut, on compte trois centres de production de biométhane, qui est un biogaz créé à partir de la fermentation de matières organiques. Ces centres récupèrent notamment les déchets agricoles des fermes des alentours pour en faire de l’énergie, grâce à un processus qui émet très peu de CO2 ! Le biométhane est un biogaz épuré qui a les mêmes propriétés que le gaz naturel : les producteurs peuvent donc injecter leur énergie dans le réseau gazier d’ORES, qui la distribue dans les localités avoisinantes.

Comment le « verdissement » du gaz sera-t-il possible ? Ou en sommes-nous à l’heure actuelle ? Avec quels résultats ?

Aujourd’hui, environ 10.000 ménages wallons se chauffent grâce à du gaz wallon d’origine renouvelable – souvent sans même le savoir et en pensant consommer du gaz importé de l’international… D’autres projets de construction et de raccordement d’unités de production de biométhane sont à l’étude pour 2023 et 2024, mais cela reste peu par rapport à la demande globale. Pourtant, avec ses nombreuses terres agricoles, la Wallonie possède un potentiel biométhane conséquent. S’il est exploité – ne fût-ce que partiellement –, ce potentiel permettrait de contribuer à nos objectifs en matière de développement du renouvelable et de moins dépendre des énergies fossiles et des marchés internationaux. De nombreux porteurs de projet s’intéressent au biométhane. Mais ils ont peur d’investir en l’absence d’un cadre régulatoire et juridique. Si les pouvoirs publics décident de fixer des règles claires, cela favorisera le développement de la filière. Nous savons que la production suivra et nous sommes prêts à la raccorder au réseau public. En quelques années seulement, un quart du gaz consommé en Wallonie pourrait être d’origine renouvelable et locale.