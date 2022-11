Gaz ou mazout : quel combustible choisir ?

Le gaz et le mazout sont souvent cités comme les carburants les plus utilisés, chacun ayant ses atouts et ses inconvénients. Petit tour d’horizon des points forts et faibles de chacun d’entre eux.

Les caractéristiques du gaz

Les plus

Avec une chaudière gaz à condensation, le rendement peut atteindre les 110 %. Cela signifie que votre chaudière fournit plus de chaleur par rapport au gaz utilisé pour la produire.

Une chaudière au gaz naturel ne prend pas beaucoup de place, facilitant donc l’installation.

Les émissions de CO2 de ce combustible sont plus faibles que celles du fioul.

Le prix d’une installation au gaz est moins cher : il faut compter 3 000 à 8 000 € contre 7 000 à 11 000 € pour un équipement utilisant du fioul.

Les moins

Pour pouvoir bénéficier du gaz, un raccordement au réseau de gaz est nécessaire (et toutes les zones ne sont pas couvertes). Dans le cas contraire, une citerne sera requise pour stocker votre carburant, mais engendrera des frais supplémentaires.

Le prix du mazout comme du gaz fluctue constamment en fonction du prix du marché (en forte augmentation pour les deux depuis douze mois).

Les caractéristiques du mazout

Les plus

Le fioul peut être utilisé dans toutes les habitations, moyennant l’installation d’une citerne.

Aujourd’hui, la plupart des chaudières au mazout à condensation atteignent un rendement élevé, aux alentours de 98 %. Si vous avez toujours une ancienne chaudière, il peut donc être intéressant de la remplacer pour faire des économies d’énergie.

La possibilité de commander le mazout au moment où il semble le moins cher.

Les moins

L’entretien de la chaudière mazout doit être effectué tous les ans (tous les trois ans pour la chaudière au gaz).

Le mazout requiert la présence d’un réservoir, d'une capacité de 1 000 ou 1 500 litres, et nécessite donc de disposer d'une place suffisante.

La cuve doit être réapprovisionnée une à deux fois par an via un fournisseur de mazout.

Le prix du mazout comme du gaz peut fluctuer énormément sur les marchés.

Le mazout émet 25% de CO2 en plus que le gaz.

L’interdiction des chaudières à mazout à court ou moyen terme en Wallonie.

Le saviez-vous ?