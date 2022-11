BNP Paribas Fortis : « L’IT est crucial dans la modernisation et la numérisation d’une banque »

Caroline et Bart sont tous deux titulaires d’un master en sciences économiques appliquées. Caroline a opté pour la spécialité IT et travaille depuis onze ans pour le groupe BNP Paribas. Depuis six ans, elle est au service de BNP Paribas Fortis. Bart a travaillé tout un temps dans le domaine de la consultance et était actif chez BNP Paribas Fortis en tant que consultant externe. Depuis le mois de mai, il est intégré à la banque en tant que scrum master.

Un environnement moderne aux nombreuses opportunités

« Tout le monde sait qu’une banque possède un département IT mais sans idée précise », lance Bart. « Le secteur bancaire est en pleine mutation. Tout va beaucoup plus vite. Je travaille ici parce que j’apprécie cet environnement moderne aux nombreuses opportunités. Il y a une dynamique saine. Les initiatives sont saluées et appréciées. Si vous voulez donner une nouvelle orientation à votre carrière, vous pouvez parfaitement le faire au sein d’une banque car le terrain d’action est large. » Bart travaille en tant que scrum master pour trois équipes. « Ma tâche est de veiller à ce que les équipes puissent travailler optimalement. »

©BNP Paribas Fortis

La mentalité d’une start-up

Caroline a démarré sa carrière comme consultante ERP pour des pme moyennes. Le logiciel ERP (Enterprise Resource Planning) permet d’optimiser et de rationaliser les processus métier. « Le caractère international du groupe BNP Paris Fortis m’attirait », explique-t-elle. « Je travaille ici depuis six ans. Les opportunités sont nombreuses, tant au niveau national qu’international, dans et hors du département IT. C’est un environnement très enrichissant pour les informaticiens qui débutent. Vous pouvez vous développer tant horizontalement que verticalement. » Caroline est responsable du Centre d’Expertise Agile. « Le concept agile permet de transformer la structure lourde et obsolète d’une banque. Nous visons la mentalité d’une start-up ou d’une fintech. Il s’agit de proposer des résultats selon des cycles courts. Avec l’équipe de coachs, nous accompagnons les collègues des départements IT et métier pour travailler de manière agile. »

Vous souhaitez construire la banque du futur ? Découvrez tous les postes vacants ici.

Rétroaction et ouverture

« L’objectif est d’être proche du client », ajoute Bart, « et de pouvoir réagir rapidement face à l’environnement évolutif qui nous entoure. Nous voulons approcher le client toutes les deux semaines avec des nouveaux éléments. L’IT et le concept agile jouent un rôle important. La plupart de nos actions sont généralement livrées numériquement. » A côté de cela, la banque doit gérer un certain nombre de défis dans le domaine de la durabilité. « La flexibilité et un autre état d’esprit sont ici essentiels », continue Bart. « Nos clients occupent une place centrale et il est important que le département IT comprenne ce que veut le client final. Nous appelons cela le ‘banking positif’. »

Pour Bart, il s’agit de créer une meilleure collaboration avec les clients pour obtenir plus de rétroaction et d’ouverture. C’est un processus progressif et la banque BNP Paribas Fortis est de plus en plus consciente de cette nouvelle culture. « Cela inclut un investissement permanent dans le développement personnel, la formation et le coaching », souligne Caroline. « Nous proposons notamment des ateliers avec des experts internes et externes. » « Via les communautés agiles, nous percevons tout ce qu’il se passe au sein de la banque et nous restons ainsi informés », ajoute Bart.

Des projets qui ont de l’impact

Un des grands projets sur lequel travaille Bart actuellement concerne le développement d’un outil de centralisation des contacts avec le client. « Nous travaillons en équipes et avec différents départements », détaille Bart. « L’IT n’est pas isolée sur une ile », souligne Caroline. « Nous travaillons étroitement avec nos collègues lors de la réalisation de nos projets. C’est notre force. » Les informaticiens qui veulent relever des défis dans le cadre de projets d’envergure, au sein d’un environnement de travail passionnant et ayant un impact majeur sur la société, sont à la bonne adresse chez BNP Paribas Fortis…