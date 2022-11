Pour le professionnel de l’IT chez BNP Paribas Fortis, la polyvalence est essentielle.

Vous êtes un professionnel de l’IT ? Vous préférez un parcours stable ou assumer différentes fonctions et évoluer au sein d’une organisation ? Dans les deux cas, vous trouverez votre bonheur au département IT de BNP Paribas Fortis. La banque propose en effet un large éventail de fonctions et d’opportunités pour élargir votre horizon. « Vous travaillerez avec les systèmes les plus récents, vous serez intégré dans une équipe diversifiée et vous pourrez créer de l’impact auprès de millions de clients », déclare Frederiek Bultinck.

Au sein du département IT de BNP Paribas Fortis, la polyvalence est déjà perceptible lorsque nous nous asseyons autour de la table avec quatre collaborateurs aux profils différents. Els Van Rompaey a plus de trente ans d’expérience chez BNP Paribas Fortis. « J’ai d’abord travaillé comme consultante externe pour la banque. À un moment donné, j’avais besoin de stabilité. Le département des ressources humaines m’a aidé à rechercher la fonction qui me convenait le mieux. J’ai une formation de professeur de mathématiques. En tant qu’analyste fonctionnelle à la division « Cartes bancaires », je traduis les attentes du businessvers le département IT. Il s’agit notamment de trouver la logique dans les choses. Ce job correspond parfaitement à mes intérêts et à mes forces. »

La recherche du bon poste avec les RH

Srison Kadariya a débuté l’année dernière en tant que junior developer à la division « Cartes bancaires ». Il développe et contrôle notamment les API. « J’ai toujours eu une passion pour la finance. Chez BNP Paribas Fortis, je peux la combiner avec mon expertise en IT. Dès mon intégration, j’ai suivi les formations utiles avant de rejoindre une équipe qui m’a totalement soutenu. »

Après avoir été DEV engineer (development), Frederiek Bultinck poursuit aujourd’hui son chemin en tant qu’OPS engineer (operations). « Chez BNP Paribas Fortis, on ne doit pas forcément occuper le même poste pendant toute sa carrière. Tout comme l’ensemble des tâches, nous évoluons. La banque vous accompagne dans votre développement et dans le choixde la fonction qui vous donne le plus de satisfaction à un moment donné. Mais ceux qui aiment la stabilité la trouveront aussi. »

Un profil en forme de T

Elsa Michel qui, en tant que scrum master facilite et soutient les équipes IT, confirme. « Chez BNP Paribas Fortis, vous vous développez selon un profil en forme de T : vous accumulez des connaissances spécifiques dans un domaine et vous avez l’opportunité de vous développer au sens large. Des formations sont prévues à cet égard mais il y a aussi l’interaction quotidienne avec les collègues. Dans le cadre de chaque fonction, vous avez des contacts avec des personnes qui ont un autre profil et qui vous forment en continu. »

D’après Els, cette polyvalence comporte plusieurs couches. « Dans chaque projet , je tiens compte de l’impact sur les autres divisions. L’interaction entre collègues est une grande valeur ajoutée : il y a des jeunes, des moins jeunes, des Flamands, des Bruxellois ou des Wallons, des personnes d’origine belge, portugaise ou indienne… Nous travaillons dans un environnement qui nous enrichit professionnellement mais aussi humainement. »

Impact « Ce que nous réalisons ici a un impact énorme », poursuit Frederiek. « Vous participez au développement de solutions que des millions de personnes utilisent. Le contact étroit avec le business donne plus de sens à nos tâches. » Frederiek souligne que chez BNP Paribas Fortis, on apprend beaucoup auprès de vrais experts et que l’on utilise les dernières technologies. « Le département IT applique la méthologieagile. Nous travaillons en petites équipes, appelées squads, selon un alignement entre l’IT et le business. Cela rend le travail stimulant et motivant », dit-il.

Srison revient sur l’environnement de travail moderne et flexible. « Les nouveaux bureaux sont baignés de lumière naturelle et ils sont situés au cœur de Bruxelles, près d’une gare, d’une station de métro et d’un arrêt de bus. Et le travail hybride qui combine le travail au bureau et à la maison est toujours possible. »

