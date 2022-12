Avec cet opérateur, vous avez toujours le contrôle

Chaque mois, les factures sont de plus en plus élevées. Le prix des courses au supermarché vous surprend toujours, et l’énergie ne vous épargne pas non plus. Qu’en est-il de votre smartphone ? Pour faire face à ces défis du quotidien, BASE fait tout pour vous aider ! De cette manière, vous gardez le contrôle de votre consommation mobile, et évitez les mauvaises surprises en fin de mois.

Avec l'application My BASE, c’est vous le boss.

Garder un œil sur vos dépenses est plus important que jamais. Toutes les petites actions sont bonnes à prendre. Il en va de même pour votre consommation mobile. Ai-je le bon plan tarifaire ? Cette option me convient-elle ou non ? Combien de données ai-je utilisé ce mois-ci ? Tant de questions… Et ensuite, arrive la facture.

Heureusement BASE est là pour vous éviter tout ce stress ! Avec BASE, vous ne payez que ce dont vous avez réellement besoin. Des suppléments inutiles ? Il n'y en a pas !

©BASE

Cela commence par une offre claire d'abonnements avec des formules de données mobiles adaptées à vos besoins. Ainsi, vous payez exactement pour ce qui correspond à vos besoins. Jamais trop. Vous souhaitez obtenir plus de données plus tard ? Pas de souci, vous pouvez facilement adapter votre abonnement avec l’application My BASE.

Si vous avez l’habitude de jouer ou de regarder des vidéos en streaming, vous utilisez peut-être plus de données que vous ne le pensez. Configurez donc des notifications via l'application My BASE lorsque votre forfait de données mobiles est sur le point de s'épuiser. Dans l'application, vous pouvez également voir à tout moment où vous en êtes avec votre consommation.

Vos données mobiles sont épuisées ? Vous choisissez ce qui se passe par la suite. Soit, vous bloquez la consommation supplémentaire afin de ne rien dépenser de plus, soit, vous jetez un œil sur votre budget. Vous avez besoin d’un peu plus de données mobiles ce mois-ci parce que vous partez en vacances ? Dans ce cas, rendez-vous dans votre application My BASE, afin de fixer une limite hors abonnement par tranche de cinq euros, 0 € est aussi possible, et éviter les mauvaises surprises.

©BASE

Avec l'application My BASE, c’est toujours vous le boss. Configurer vos notifications, ajuster votre tarif, contrôler votre utilisation de données mobiles supplémentaires... Vous organisez tout cela en un clin d'œil via l'application.

Avec l'application My BASE, vous avez toutes les cartes en main pour garder le contrôle de la situation : vérifier votre solde au cours du mois, activer les notifications lorsque vous êtes presque à votre limite, adapter votre plan tarifaire en fonction de vos besoins, ou décider vous-même de la limite maximale de dépassement avec la fonction "limite hors abonnement".

Il est donc très facile de maintenir le contrôle de vos dépenses mobiles grâce à l'application BASE. Et pour vous permettre de faire des économies, il existe d'autres avantages dont vous pouvez profiter immédiatement et automatiquement, comme, par exemple, le Free Data Day et le Data Jump.

Voulez-vous aussi garder le contrôle de votre abonnement mobile ? Passez alors à un abonnement BASE. Quel plan tarifaire vous convient le mieux ?