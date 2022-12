Choisissez un abonnement mobile centré sur vous-même

A découvrir : Quel abonnement mobile et quelles options devez-vous choisir ? Et combien cela va-t-il vous coûter ? Tout cela n’est pas si simple, mais il existe BASE, dont l'approche "BASED ON YOU" vous garantit des plans tarifaires compréhensibles par tout un chacun. Sans suppléments inutiles !

=> BASED ON YOU...

Incroyable de voir à quel point l'utilisation de votre smartphone est devenue importante dans votre vie. Les messages du genre « Bonne chance pour les examens » ou « Nous croisons les doigts pour toi » sont importants lors d’un nouveau challenge. Tout autant que les photos prises à la fête d'anniversaire de votre petit dernier et que vous partagez avec grand-mère, les jolis clichés de vacances publiés par votre copine sur Instagram, ou encore la nouvelle sortie de votre groupe préféré que vous écoutez immédiatement dans le bus. Pouvez-vous encore vous passer de votre téléphone ou d'un abonnement mobile ? C’est difficile !

BASE veut s'assurer de vous offrir une utilisation de votre smartphone sans embarras. Avec des plans tarifaires simples et justes. Vous savez immédiatement ce que vous obtenez, et pour quel prix. Les appels et les SMS illimités sont toujours dans l’offre de base. Vous devez uniquement penser à la quantité de données mobiles que vous allez consommer. Il y a certainement un abonnement qui correspond à vos attentes puisque vous avez le choix entre 5, 10, 22 ou même 70 GB de data mobile

©BASE

Il s'avère que, finalement, vous n'avez pas réellement effectué le bon choix d’abonnement ? Il suffit tout simplement de l'ajuster via l'application My BASE. Sans suppléments inutiles et coûteux. Grâce à l'application My BASE, vous gardez le contrôle. Avez-vous exceptionnellement consommé un peu plus parce que vous avez regardé un peu plus de vidéos en streaming ? Dans l'application, vous pouvez définir une notification en cas de forte utilisation. Vous êtes à court de données mobiles ? Fixez une limite-hors-abonnement de 5, 10, 20 ou 50 euros supplémentaires. Vous ne voulez pas de frais supplémentaires ? Fixez votre limite à 0 euro. Tout ajustement sera effectué immédiatement.

Voulez-vous aussi vous simplifier la vie ? Et profiter d’un abonnement mobile dont vous connaissez le prix, avec un contrôle total via une application claire ? Dans ce cas, consultez les abonnements disponibles chez BASE.