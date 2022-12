Surfer, streamer et télécharger autant que vous le souhaitez, le tout gratuitement ? Même lors d'une escapade à la mer ou dans les Ardennes ? Cela est possible, chaque mois, avec un opérateur. Chaque premier jour du mois, laissez-vous aller et surfez sans limites. Connaissez-vous déjà le « Free Data Day » ?

Et si vous pouviez surfer, streamer et jouer pendant une journée, 24 heures durant, de manière illimitée ET gratuite ?

Chez BASE c'est possible, chaque mois

Le « Free Data Day » est vraiment très particulier. Vous ne pouvez l’expérimenter que chez BASE, et ce, dès votre premier jour en tant que client. Il n’est donc pas réservé qu’aux abonnés de longue date, ou aux personnes ayant accumulé des points de fidélité. C’est un avantage standard dont vous bénéficiez immédiatement avec chaque abonnement BASE. Et de plus, chaque mois commence par une journée d’utilisation de données mobiles à volonté, durant 24 heures. C’est un véritable atout !

©BASE

Que pouvez-vous faire pendant une journée sans limites ? Beaucoup de choses bien sympa ! Par exemple, jouer avec vos amis pendant des heures, leur envoyer les photos et vidéos de votre dernière sortie ensemble, ou encore écouter ou partager votre playlist Spotify. Envie d’assister à un match de la Coupe du Monde, même si vous ne vous trouvez pas tous au même endroit ? C’est possible avec le « Free Data Day », car il est aussi valable lorsque vous êtes en vacances dans l’UE. Il vous suffit de partager le stream et de chatter via Whatsapp ou une autre application. De cette marnière, il est facile de passer un moment convivial.

©BASE

BASE est vraiment unique, car les données mobiles du mois non utilisées sont tout simplement reportées au mois suivant.

Voulez-vous aussi profiter du « Free Data Day » le mois prochain ? Découvrez ici comment passer chez BASE.